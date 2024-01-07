《候鳥長征》：一部關於這隻鳥過去十個月歷程的長篇故事，在螢幕裡的Google Earth上展開
我們想讓你知道的是
從白令海峽、中國黃海的泥灘，到海洋的陸棚邊界、印度東北部的偏遠山區，再到撒哈拉沙漠南緣、賽普勒斯南部塵土飛揚的山丘，普立茲獎決選作家史考特．韋登索身兼科學家、保育家和田野調查員，親眼見證並記錄鳥類遷徙之美。他將帶領我們造訪地球上最杳無人煙的角落，帶我們目睹那被破壞殆盡的棲地、大量捕殺與滅絕的現實，以及科學家、研究人員和鳥類愛好者為這片家園所付諸的努力……。
文：史考特．韋登索（Scott Weidensaul）
凌晨一點，這在任何人的標準中都算早，但在阿拉斯加中部的夏天裡，這時間看起來一點都不像在半夜。此時的天空呈現一片柔和的灰色，亮得足以輕鬆閱讀，而這已經是此地在這個時節裡最黑暗的時刻了。這幫了大忙，因為此刻我和朋友們正蹣跚地走出我們在托克拉特（Toklat）宿舍的房間，這裡位於一條長達九十英里、將德納利國家公園一分為二的碎石子路的中間。
我們揉去眼裡的睡意，開始倒咖啡、準備早餐，為接下來一整天的工作製作三明治。這是我們為期兩週的野外工作的第八天，而我們開了很久的車才抵達當天的調查地點。
距離我們發起這項德納利的候鳥研究已經有五年了，而距離那場令我同事伊恩．史登豪斯以及我們其他人至今餘悸猶存的灰熊襲擊事件，也已經過去了五年。多年以來，我們的團隊已經遇見過德納利的許多野生動物，包含駝鹿、馴鹿、以及更多的熊。
但更重要的是，我們開始更進一步地了解，從阿拉斯加中部向外延伸的候鳥遷徙路徑，是如何將這座國家公園與世界其他地方聯繫在一起：狐色帶鵐遷徙到喬治亞、黑頂白頰林鶯遷徙到亞馬遜、斯氏夜鶇遷徙到玻利維亞、黑頭威森鶯則遷徙到了中美洲。
不過，這個夏天似乎有點奇怪，我們的遭遇可說是屋漏偏逢連夜雨。一個多星期以來，我們一直嘗試再捕獲 [1] 一些有腳環的極北柳鶯（Arctic warbler）。這種體態修長的綠褐色鳴禽有一道淺色眉線，唱著一種斷斷續續、好似機關槍般的金屬顫音：「序序序序序序序序！」這是一種起源於舊大陸的物種，只在阿拉斯加中部和西部繁殖，並在東南亞的某處度冬，大概是婆羅洲或菲律賓。從沒有人一路追蹤牠們到非繁殖地，或者在非繁殖地找到過任何一隻在阿拉斯加繫放的個體。
就在工作開始的第一個早上，我們一架好霧網，就捉到了去年夏天繫上地理定位器的十五隻鳥當中的一隻；然而，在接下來的七天裡，當我們井然有序地穿越山谷、以一百公尺為間隔架設霧網並播音引誘時，儘管這套精確的誘捕網格覆蓋了整座山谷裡的柳林，我們卻一無所獲。也就是說，我們捉到了好幾十隻極北柳鶯，但都不是有標記的個體。柳鶯們很分散、四處移動， 並未展現出我們通常預期從鳥類身上看到的棲地忠誠性（site fidelity）。
這也許是天氣的緣故。阿拉斯加當時正經歷著有史以來最嚴重的熱浪，安克拉治的氣溫首次達到華氏九十度，這樣的高溫持續著，日復一日，而這波熱浪也將這一年、或前後數年在阿拉斯加發生的一連串奇怪的氣候變化推向了最高潮。
在前一年冬季，白令海和楚科奇海（Chukchi Sea）的水溫比正常值高了華氏二十度，導致海冰提前了好幾個月融化，一位氣候專家描述了該情況，稱阿拉斯加周圍的海域就像正在「烘烤」[2] 一般。不論他是否有意要講一個無聊的笑話，那確實非常貼切，即使是在阿拉斯加山脈、海拔四千英尺的高山上工作的我們，也被熱浪壓得喘不過氣來。
而在該州各地蔓延的野火帶來的陣陣濃煙，則讓一切變得更糟糕，其中包含一場發生在費爾班克斯（Fairbanks）城外的野火，甚至威脅到了我們的計畫主持人卡蘿．麥金泰爾（Carol McIntyre）的家。兩個星期以來，她和丈夫一直生活在「二級疏散通知」的陰影之下，這意味著他們必須隨時做好逃離家園的準備。
因此她並沒有和我們一起在國家公園中抓鳥，而是和她的丈夫雷（Ray）一起將兩人的物品搬出家門、找地方臨時安置他們的雪橇犬、清出防火通道、砍掉灌叢，然後焦急地看著消防人員執行引火回燒（back burn）和空中灑水，以防那片一萬英畝規模的大火迫近他們的社區。
因為熱浪的影響，我們看到的野生動物數量並不如預期。白靴兔（snowshoe hare）正處於數量上升的週期，天剛亮時，沿途每英里能看見幾十隻，牠們啃食著國家公園管理局撒在路上、用以抑制來來往往的旅遊巴士揚起塵埃的氯化鈣。由於白靴兔的數量正在上升，牠們的主要天敵——猞猁（lynx）也是如此，我們遇到了幾隻。不過，除此之外，我們就沒有看到什麼其他動物了，只有寥寥無幾的熊，和偶爾能在高高的山坡上看到的一群白大角羊（Dall sheep）。
高溫驅使一小群公馴鹿進入托克拉特營地，牠們在園區裡的維修棚、小木屋和管理局員工住房之間尋求庇蔭。當我們走下宿舍的門廊時總會往兩側看看，因為馴鹿喜歡躲在建築物的陰影下休息，我們不只一次嚇到了其中的一兩隻，令牠們在一陣慌亂的蹄聲中逃竄。在這世界的一隅，猛然出現一隻巨大、棕色、快速移動的動物，真的會把人嚇得心跳加速。
我們野外工作的第一天，那是個下著雨的涼爽早晨，尚未受到熱浪的侵襲。我們遇到了一頭巨大的公駝鹿，牠在我們下方幾碼處的一個陡峭河岸上嚼食著柳樹枝葉。牠剛好位於我們前進的方向上，因此很幸運地，是我們先發現了牠——在阿拉斯加，每年駝鹿傷人的案例比熊還多。也因為這樣，我們得以從一個很好的角度、在安全距離之外好好觀察牠。
這隻駝鹿是我在阿拉斯加工作數十年來所見過的最大個體之一，牠那被絨毛覆蓋、尚未完全生長的鹿角已經超過了六英尺寬。只見這隻巨獸的駝峰、頸部和頭部在灰綠色的樹叢裡升起，柳樹枝葉隨著牠的撕扯而搖擺翻動、露出銀白毛絨的葉背，看起來就像駝鹿正在與驚滔駭浪搏鬥一般，綠色的浪尖在牠的背上破碎並滑落。牠又走了幾步，然後就不見了，就像是被灌木叢吞噬了一樣，消失得無影無蹤。「這麼大的東西，怎麼就、就這樣不見了？」我的朋友喬治．格雷斯（George Gress）悄聲說道。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。