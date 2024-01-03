安麗台北及高雄空間新館盛大開幕 以行動落實永續精神

安麗做為全球直銷業的指標企業，始終將永續作為企業發展的重心。在經過一年多的籌備，安麗台灣重新打造台北及高雄兩地的體驗中心，並分別於 1 月 3 日及 1 月 24 日盛大開幕。其中，台北安麗空間緊鄰文華東方酒店，新館從原址遷至一樓，除了提供舒適的購物與交誼空間、同時也結合了 OMO 沉浸式互動體驗，提供參觀者探索健康品牌的價值，安麗台灣更致力於將台北空間打造成為全台第一個碳中和體驗中心，讓安麗不只在產品研發上朝向永續發展，更要在各個環節上傳遞永續的精神。

全新開幕的台北安麗空間新館，將空間、環境與人達到了良好的平衡點，當中除了原有的品牌專區、社群分享、購物體驗外，為了更有效的降低能源的使用，在設計上也力求提升空間的利用率，因此，新館特別設計了一間兼具會議、運動、廚藝教室等可隨意轉換使用場景的多功能空間，透過活用單一空間的使用方式，來降低電力的使用達到節能減碳的效果。

台北安麗空間新館提供舒適的購物與交誼空間

安麗台灣期望透過建築體的改造並搭配軟、硬體的規劃，在台北安麗空間新館傳遞永續的概念，實現永續節能的多元可能。相較於過去位在 B1 的全室內場地，新館內的「R&J 咖啡館」規劃近 50 坪戶外座位空間，不僅透過植栽來綠化都市增添綠意氛圍，開放式的交誼空間也可減少電力與空調的使用。而在台北新館成立之際，安麗台灣也宣佈將全台五間 R&J 咖啡館全面改用環保循環杯，預計每年可減少使用 47,000 個一次性紙杯；同時在全台的銷售中心營運方面，也將以環保購物袋來替代紙袋的使用，預估今年可省下超過 710,000 個紙袋，減碳效益逾 920,000 公斤，也相當於種植了逾 6,000 顆樹。

安麗台灣不斷地思考，如何透過在地的經營來推廣永續的精神，因此，安麗台灣也於企業內部全力推動無紙化作業，2024 年度將持續進行 Amagram 雜誌數位化，預計可減少 1,250,000 本以上的紙本印刷量，減碳效益逾61,000 公斤碳排，將永續精神自然融入企業日常行動中。

安麗台灣是依據 PAS2060:2014 規範於 2023 年 12 月 31 日達成台北安麗空間之碳中和，此執行啟始於 2023 年 8 月 1 日，並經台灣大學生物環境系統工程學系永續發展研究室宣告確證，達成 2022 年台北安麗空間碳中和。台北安麗空間於 2022 年度溫室氣體排放總量共計 810.924 公噸二氧化碳當量，透過支持尼加拉瓜森林再造計畫、尚比亞太陽能照明計畫、寮國家庭潔淨水設施計畫與宏都拉斯能源和生物多樣性復育計畫，四項認證之碳權計畫進行碳抵消來達成碳中和，而安麗台灣未來也將逐步提高碳排自願減量比例，持續朝向環境永續的方向前進。