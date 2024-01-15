《法庭上的偽科學》：在「無辜計畫」會議室桌上，我們面對的正是美國史上最大的鑑識醜聞
我們想讓你知道的是
美國的司法科學是一個不受監管的行業。站在使用「科學」證據和陪審團之間的，就只有法官。本書目的是希望一改以為司法科學萬無一失的錯誤描述。透過因垃圾科學而被判有罪的多起冤案故事，記錄他們對抗錯誤定罪的法庭交戰，帶領讀者深入了解千瘡百孔的司法制度核心與其對垃圾科學的回應、美國國家科學院對各種鑑識科學的檢驗，以及DNA鑑定對冤錯案件帶來的革命性影響。
文：克里斯・法布里坎特（M. Chris Fabricant）
紐約州紐約市沃斯街（Worth Street）四十號，無辜計畫
我從二○一二年開始在無辜計畫工作，在我參與的第一個重要會議中，其他列席的還有安德魯．韋斯曼（Andrew Weissmann），他是勞勃．穆勒（Robert Mueller）領導下的FBI總法律顧問，後來又成為穆勒特別顧問的調查小組成員，負責調查俄羅斯對二○一六年美國總統大選的可能干涉；邁克爾．布羅姆維奇（Michael Bromwich），前司法部監察主任；諾曼．雷默（Norman Reimer），全國刑事辯護律師協會的主席；戴夫．科羅普（Dave Koropp），美國大型律師事務所溫斯頓律師事務所（Winston & Strawn，一家重要的國際律師事務所）的合夥人；還有紐費爾德。
我受命成立一個新的法律部門，策略性訴訟部門（Strategic Litigation），其任務是對付刑事法庭所使用的垃圾科學。時機也很好。在我們稱之為馬克中心（Mack Center）的無辜計畫主要會議室的桌子上，攤開的正是美國史上最大的鑑識醜聞。
它與大多數醜聞不同，並沒有單一的觸發事件。FBI特別探員使用的頭髮比對證詞正在一點一滴不斷地侵蝕生命。當我們召開那次會議時，毛髮顯微鏡比對已經至少在七十起已知的錯誤定罪中起作用。
《NAS報告》的發表最終讓我們幾個人在那天齊聚一堂，還有之後的三起錯誤定罪。唐納德．蓋茨（Donald Gates）、柯克．奧多姆（Kirk Odom）和桑塔．特里布爾（Santae Tribble）接二連三在華盛頓特區獲得平反，主要歸功於桑德拉．萊維克（Sandra Levick）的辯護，萊維克是華盛頓特區公設辯護人中的傳奇律師。
蓋茨是因為性侵和謀殺一名二十一歲的喬治城大學生而被判處二十七年徒刑；奧多姆是因為闖入一名年輕女性的公寓，性侵和強盜她而被判有罪，在獄中服刑二十二年，在獲得平反之前又因為被提報為性犯罪者而另外服刑九年；特里布爾是因為他未曾犯下的持槍強盜和謀殺罪，而在牢裡待了將近三十年。
這三個人都是黑人，都是因為同樣的窮人科學而被定罪，三名被害人則都是白人。所有垃圾科學當然都會損害司法體系的健全，但是在起訴像蓋茨、奧多姆和特里布爾這樣的被告時，毛髮顯微鏡比對尤其讓專家證詞帶有種族主義。
FBI在一九五○年代採用的術語——尤其是對「黑人」——是依種族將毛髮分類，其效果是以科學術語為幌子，將種族偏見偷渡到專家證詞中。帶有種族意義的術語其實從未被放棄，只是在黑人被指控性侵白人女性的案子中尤為不利。
「專家」證詞認為「配對」結果顯示，在一名白人受害者的生殖器上發現「黑人」的「陰毛」，這其實無異於當年害得湯米．李．沃克被德州執行死刑的舊種族主義想像。（讓我們也回想一下馬克．里德，他在康乃狄克州因為性侵一名白人女性而遭到審判，證詞認為他的「黑人」毛髮與在原告身上發現的一根毛髮「相符」，結果卻證明那根毛髮是受害者的陰毛。）
一件比較近期且充滿種族主義色彩的毛髮比對案例，是喬納森．李．金特里（Jonathan Lee Gentry）的起訴。金特里是一名黑人，被控性侵和謀殺一名白人女性。這個案件導致華盛頓州在二○一八年廢止死刑。在金特里案的整個審判過程中，都是白人檢察官在全是白人的陪審團面前不斷發表種族主義的言論，例如質問金特里的非裔美籍辯護律師：「你的道德規範是在哪裡學的，哈林區嗎？」檢察官把受害者的世界描繪成純白的，然後強調她的屍體上發現了兩根「黑人」毛髮，在她純白的世界裡，這些毛髮只會是惡質的存在。
蓋茨、奧多姆、特里布爾三部曲的個別事實其實都沒有什麼特別之處。如果說他們的錯誤定罪和之前的數十次錯誤定罪有什麼區別，大概就是他們的定罪都是因毛髮證據而造成、證明無罪的時間點，以及媒體的壓力。這些要點讓他們成為關鍵轉折點的故事。
《華盛頓郵報》的斯賓塞．許（Spencer S. Hsu）持續報導這幾個當地人相似的艱難旅程。同樣一種不可靠的證據，造成三起帶有種族色彩的錯誤定罪。《NAS報告》中的抽象評論在蓋茨、奧多姆和特里布爾案中，具體體現在人類身上了。通常的辯護也無法適用。比對沒有失誤，也沒有「老鼠屎」，因為在審判中作證的是三名不同的專家，他們都來自值得吹噓的FBI實驗室。
但是三名被告無疑都是無辜的。奧多姆和蓋茨的案件都已經找到真正的凶手。特里布爾則是從法庭獲得一份罕見的「無罪證明」，因為DNA檢驗已將他排除，而且其中一根被認定為人類毛髮的其實是……狗毛。
到了二○一二年，再想捍衛「科學」已經過於勉強，司法部也決定停止嘗試。他們之前曾經兩次被迫要審核FBI特別探員將主觀推測包裝成「科學」證據設計出來的有罪判決，而為了解決造成的傷害所採取的措施，像是操場上的惡霸被迫道歉，既不甘願也沒有效。
第一次審核是在一九九○年代中期，那次比較不是科學有效性的問題，而是能力不足和欺騙。有一名吹哨者指出，從一九七○年代後期之後，有三個不同部門的十三名特別探員，包括爆裂物、原材料（微物跡證，包括毛髮和纖維）和化學毒理學部門，慣常提供粗製濫造，有時候還是騙人的專家證詞。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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