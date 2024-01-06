【國際新聞圖輯】哥倫比亞「黑白嘉年華」、印度「女性限定」閱兵典禮、法國大城被阿河淹沒
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新的一年到來，日本按照傳統在元旦這天前往神社參拜，祈求一切順利。不料，當地時間下午3點10分，日本石川縣能登半島發生規模7.6淺層地震，隨後引發1.2公尺海嘯，縣內的早市也因地震引發大火，燒燬百棟建築。截至5日，地震已造成92人死亡，242人失蹤，搜救仍在進行中。
2024第一週，世界各國的人們無不歡喜地迎接新的一年的到來。
不過，歡樂的氣氛沒有持續太久。日本能登半島在新年第一天就遭遇規模7.6強震，造成至少92人死亡、242人失聯，震災更引發海嘯和火災，讓救災更為困難。
禍不單行，2日，日本東京羽田機場傳出兩架飛機碰撞意外。一架準備運送物資前往災區的海上保安廳航機，與一架正在降落的日航班機發生碰撞，雙雙起火燃燒。
雖然日航班機上379人全數順利逃生，但海上保安廳上的機組人員則不那麼幸運，除了機長重傷，其餘五人皆不幸離世。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用照片帶你一次掌握國際大小事。
為了迎接2024年的到來，數十萬人湧入美國紐約的時代廣場（Times Square），只為見證廣場水晶球落下的那一刻。
今年水晶球的主題是「領結」，水晶球將在倒數之際緩緩從時代廣場頂部降下。現場的人們帶著寫上「2024跨年夜」的紫色高帽，手持黃色和紫色的長條氣球，一起等待著2024年來臨，在彩片落下的那一刻與身旁的人擁抱、親吻。
新年才剛過，1月1日，日本能登半島就發生規模7.6強震，日本氣象廳隨即在3分鐘後發布海嘯警報，NHK主播也罕見用緊張的語氣呼籲民眾「別看電視了，趕快逃！」
截至5日下午，死亡人數攀升至92人，242人仍失聯。地震發生後，距離震央最近的輪島市災後著遇上早市「朝市通」大火，又因地震引發1.2公尺的海嘯，造成數百棟房屋坍塌、交通中斷。
1月2日，日本羽田機場發生一起飛機擦撞事故，一架日本航空班機降落時，擦撞停在跑道上的海上保安廳飛機。日航班機上379名機組人員和乘客順利逃生，但海上保安廳飛機上的6人，除機長外無一生還。
日本新聞網拍下一段事發前的影像，可見海上保安廳的飛機曾在碰撞前，停在跑道上近40秒。日本國土交通省公布塔台與兩架飛機的通聯紀錄，初判海上保安廳航機可能誤會該停止的位置，且塔台和日航機組人員也沒有察覺跑道上有其他飛機，全案仍在調查中。
1月2日到7日，是一年一度的哥倫比亞傳統節慶「黑白嘉年華」（Black and White Carnival），在安地山脈城市帕斯托（Pasto）展開。
在嘉年華期間又有「小嘉年華」和「卡斯塔涅達家族遊行」（Castañeda Family Parade），出演者換上哥倫比亞的傳統服飾表演。嘉年華後幾天，他們則會換上黑白服飾參加花車遊行，最後在7日以當地傳統美食慶祝「天竺鼠節」作為結尾。
黑白嘉年華在2009年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
為了準備今年的國慶閱兵日，印度的女性軍人從2023年12月28日就開始排練。兩名準備參加閱兵儀式的印藏邊境部隊軍人，在1月4日清晨排練時被攝影師捕捉。
今年國慶閱兵有別於以往，印度國防部宣布只讓女性參加。當局安排「女性限定」的閱兵隊伍和樂隊，讓她們在國慶日當天站上位於首都新德里（New Delhi）總統府前的責任大道（Kartavya Path）。
1月4日，法國西部大城加萊海峽（Pas-de-Calais）被阿河（Aa River）給淹沒，人們只好搭乘曳引機穿越大街小巷。
法國北部連日遭逢惡劣的天氣，眼看阿河即將潰堤，加萊海峽省從2日開始宣布「紅色警戒」。當地政府統計，一共有189座城市受到影響，1299棟房屋受損、疏散371人。即使如此，洪水並沒有消退的跡象，當局認為高水位可能會持續一陣子。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。