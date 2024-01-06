【國際新聞圖輯】哥倫比亞「黑白嘉年華」、印度「女性限定」閱兵典禮、法國大城被阿河淹沒

2024第一週，世界各國的人們無不歡喜地迎接新的一年的到來。

不過，歡樂的氣氛沒有持續太久。日本能登半島在新年第一天就遭遇規模7.6強震，造成至少92人死亡、242人失聯，震災更引發海嘯和火災，讓救災更為困難。

禍不單行，2日，日本東京羽田機場傳出兩架飛機碰撞意外。一架準備運送物資前往災區的海上保安廳航機，與一架正在降落的日航班機發生碰撞，雙雙起火燃燒。

雖然日航班機上379人全數順利逃生，但海上保安廳上的機組人員則不那麼幸運，除了機長重傷，其餘五人皆不幸離世。

過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用照片帶你一次掌握國際大小事。

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為了迎接2024年的到來，數十萬人湧入美國紐約的時代廣場（Times Square），只為見證廣場水晶球落下的那一刻。

今年水晶球的主題是「領結」，水晶球將在倒數之際緩緩從時代廣場頂部降下。現場的人們帶著寫上「2024跨年夜」的紫色高帽，手持黃色和紫色的長條氣球，一起等待著2024年來臨，在彩片落下的那一刻與身旁的人擁抱、親吻。

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新年才剛過，1月1日，日本能登半島就發生規模7.6強震，日本氣象廳隨即在3分鐘後發布海嘯警報，NHK主播也罕見用緊張的語氣呼籲民眾「別看電視了，趕快逃！」

截至5日下午，死亡人數攀升至92人，242人仍失聯。地震發生後，距離震央最近的輪島市災後著遇上早市「朝市通」大火，又因地震引發1.2公尺的海嘯，造成數百棟房屋坍塌、交通中斷。

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1月2日，日本羽田機場發生一起飛機擦撞事故，一架日本航空班機降落時，擦撞停在跑道上的海上保安廳飛機。日航班機上379名機組人員和乘客順利逃生，但海上保安廳飛機上的6人，除機長外無一生還。

日本新聞網拍下一段事發前的影像，可見海上保安廳的飛機曾在碰撞前，停在跑道上近40秒。日本國土交通省公布塔台與兩架飛機的通聯紀錄，初判海上保安廳航機可能誤會該停止的位置，且塔台和日航機組人員也沒有察覺跑道上有其他飛機，全案仍在調查中。



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1月2日到7日，是一年一度的哥倫比亞傳統節慶「黑白嘉年華」（Black and White Carnival），在安地山脈城市帕斯托（Pasto）展開。

在嘉年華期間又有「小嘉年華」和「卡斯塔涅達家族遊行」（Castañeda Family Parade），出演者換上哥倫比亞的傳統服飾表演。嘉年華後幾天，他們則會換上黑白服飾參加花車遊行，最後在7日以當地傳統美食慶祝「天竺鼠節」作為結尾。

黑白嘉年華在2009年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

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為了準備今年的國慶閱兵日，印度的女性軍人從2023年12月28日就開始排練。兩名準備參加閱兵儀式的印藏邊境部隊軍人，在1月4日清晨排練時被攝影師捕捉。

今年國慶閱兵有別於以往，印度國防部宣布只讓女性參加。當局安排「女性限定」的閱兵隊伍和樂隊，讓她們在國慶日當天站上位於首都新德里（New Delhi）總統府前的責任大道（Kartavya Path）。

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1月4日，法國西部大城加萊海峽（Pas-de-Calais）被阿河（Aa River）給淹沒，人們只好搭乘曳引機穿越大街小巷。

法國北部連日遭逢惡劣的天氣，眼看阿河即將潰堤，加萊海峽省從2日開始宣布「紅色警戒」。當地政府統計，一共有189座城市受到影響，1299棟房屋受損、疏散371人。即使如此，洪水並沒有消退的跡象，當局認為高水位可能會持續一陣子。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航