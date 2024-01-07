《逆癌：泌尿腫瘤最新指南》：睪丸癌除了患者較年輕之外，成因不是長年累積毒物所導致， 而是與隱睪症較有關連性

文：馮思中、余家政、林嘉祥

睪丸癌．定期自摸檢查保健康

睪丸是女性卵巢的同源器官，主要功能是產生精子與分泌男性荷爾蒙。在體內是成對的卵圓形腺體，寬徑約二公分、長度約四至五公分。睪丸在胚胎時期位於腹腔後上方，三十二週才降至陰囊，至出生時會在正常位置內。

隱睪症會增加罹患睪丸癌的風險

睪丸癌症與其他癌症不同之處除了患者較年輕之外，成因不是菸、酒、化學藥物、污染物等長年累積毒物所導致， 與隱睪症較有關連性。隱睪症的患者會增加罹患睪丸癌的風險，睪丸位置愈高，為隱睪症的機率就愈高，罹患睪丸癌機率也隨之增加，約莫是一般人的三至十五倍。

如何檢查、發現與診斷

患者就醫時有一定的檢查過程，除了醫師問診是否會疼痛以及觸診之外， 例行檢查為尿液分析、陰囊超音波看有沒有回音性腫塊，再視情況安排電腦斷層掃描或是核磁共振等影像學檢查。（下圖）另外，會檢測血液中甲型胎兒蛋白（AFP）、β絨毛膜促性腺刺激素（β-hCG）、乳酸脫氫酶（LDH）的濃度三種腫瘤標記，這三項相關數值是相當重要的參考。

Photo Credit: 墨刻出版 睪丸癌（右）摸起來表面會有硬塊和不平滑的感覺。

睪丸癌治癒率很高、發生率低，在臺灣並不多見，初次診斷病例數一年大約一百五十至兩百人，好發在十五至四十五歲，以高中生、大學生等年輕世代族群較常見。過去仍為徵兵制時，多在服兵役期間見到病例，之後轉送至軍醫體系中唯一的醫學中心診治，所以早期病人大多會集中在該醫療機構接受治療。建議隱睪症患者應及早接受治療、定期追蹤，早期發現睪丸癌的可能性。

自我觸摸檢查是早期發現症狀的不二法門

睪丸是外露器官，與攝護腺、膀胱等器官在腹腔內不同，有些隱睪症患者小時候在小兒科醫師檢查下便可確認。至成人後若有腫塊， 其實不會有痛感，不容易察覺，其實當用手摸起來感覺比較硬、表面不平整的時候，就要提高警覺。而且可以與對側睪丸做比較，大約九成以上的患者發生在單側，較少數的情況會雙側發生。大部分人因觸摸感覺不對勁而就醫時，仍屬於早期階段，僅有百分之十的患者腹部會有不適感。

要小心注意的是，睪丸癌的腫塊生長速度較其他癌症迅速，不舒服時千萬不要置之不理，有些中年人就醫時自述沒有感覺不舒服，認為不是什麼了不起的大病，沒想到醫師檢查後發現腫塊已經長至七、八公分，甚至有遠處器官轉移的風險。

醫學小百科：睪丸自摸檢查法

Photo Credit: 墨刻出版

生殖細胞瘤為最常見的睾丸癌類型

最常見的睾丸癌類型是生殖細胞瘤（germ cell tumor，GCT），約占睪丸癌的百分之九十五，而生殖細胞瘤又可分成兩種主要類型：精原細胞瘤（約占百分之三十五）和非精原細胞瘤（nonseminomatous germ cell tumors，NSGCT）。精原細胞瘤及非精原細胞瘤的發生率大致相同，男性可能患有精原細胞瘤、非精原細胞瘤或兩者兼而有之。精原細胞瘤和非精原細胞瘤之間存在一些差異，需要由病理科醫師基於腫瘤在顯微鏡下的外觀來最專業判斷。

生殖細胞瘤又分為精原細胞瘤和非精原細胞瘤

精原細胞瘤的生長和擴散速度往往比非精原細胞瘤慢，但有些精原細胞瘤可以生長得非常快，不過大抵而言預後良好，即使發生轉移，治癒率仍有百分之九十八。生殖細胞腫瘤是一種在生殖系統中發生的腫瘤，而卵精細胞瘤（Seminoma）是其中一種常見的亞型。

卵精細胞瘤通常發生在年輕成年人中，以二十到四十歲最常見，但它可以在不同年齡段的人中發現。精原細胞瘤可以分泌絨毛膜促性腺激素（HCG），但不分泌其他腫瘤標記物。如果精原細胞瘤從睾丸擴散， 最常見且最好的治療方法是化療和/或放療，在某些情況下可以進行手術。

非精原細胞瘤在外觀和預後方面差異很大，有四種主要類型，可以單獨出現，但最常表現為混合型，存在不止一種類型。

胚胎癌（Embryonal cell carcinoma）：存在於大約百分之四十的腫瘤中，是生長最快且具有潛在侵襲性的腫瘤類型之一。胚胎癌可分泌絨毛膜促性腺激素或甲型胎兒蛋白（AFP）。 卵黃囊癌（Yolk sac tumor）：兒童最常見的腫瘤類型；兒童和成人的化療反應皆良好。卵黃囊瘤幾乎都會分泌AFP。 絨毛膜癌（Choriocarcinoma）：非常罕見且極具侵襲性的睾丸癌，惡性度高，能分泌絨毛膜促性腺激素。 畸胎瘤（Teratoma）：最常表現的混合型NSGCT。通常在局部生長，但可出現在腹膜後淋巴結中。畸胎瘤對化療和放療具有抗性，最好透過手術切除來治療。

多為良性且預後良好的間質瘤

較少數的間質瘤約占睾丸癌的不到百分之五，腫瘤從睾丸中生殖細胞周圍的支持組織發展而來，很少見，不過透過手術切除，預後良好。有兩種類型的間質瘤：

Leydig細胞瘤：Leydig細胞產生雄性激素睾固酮，通常透過手術治癒。 支持細胞瘤：支持細胞支持和滋養發育中的精子，通常是良性腫瘤。

睪丸癌即使晚期，仍有很高的治癒率

睪丸癌與其他癌症不同，不需要進行切片診斷，因切片穿刺反而容易擴散，但睪丸癌若一摸到有腫塊，其進展快速且再發機率高，若早期發現，通常醫師會建議選擇盡快以手術切除，只拿掉一顆睪丸不會影響生育，影響不大。手術方式是從腹股溝進入，將患側的睪丸、精索一起取出，是標準的手術方式。術後兩年內建議每三個月進行追蹤，之後每半年檢查對側、進行抽血檢查。

針對癌細胞已轉移的患者，術後則需搭配化療，反應快速、有效， 治癒效果很好，即使是末期，仍有很高的治癒率，但須評估未來的生育問題，在進行之前需與病人討論是否有冷凍精子的需求。

良醫診間

家中務農的二十多歲的張先生因為呼吸衰竭送醫，經多重檢查，發現是因為肺部有睪丸癌轉移的癌細胞，才知道源頭是罹患了睪丸癌。張先生發現病情時雖然較晚，醫師仍然勸說積極接受治療。於是張先生在以呼吸管維持正常供氧的情況下接受治療，期間手術治療、加上接受化療六次，後來成功治癒，開心出院返家繼續農事工作，每年送上自家栽種的水果，感謝醫護團隊鼓勵他不要輕易放棄。

病人共享決策要點

睪丸癌多半病程進展速度快，因此建議盡快進入治療方式的討論階段，在一開始便需要建立醫病雙方的信任感。在睪丸癌的診斷治療過程，是否要做切片是通常會討論的問題，睪丸癌與其他癌症不同， 不需要進行切片診斷，因切片穿刺反而容易擴散，若患者及家屬堅持希望先做切片，需告知癌細胞擴散的風險。醫療團隊也可以告知患者及家屬向其他醫師尋求第二意見，治療前多做討論可以降低醫療糾紛。