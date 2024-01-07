《逆癌：泌尿腫瘤最新指南》：睪丸癌除了患者較年輕之外，成因不是長年累積毒物所導致， 而是與隱睪症較有關連性
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《逆癌：泌尿腫瘤最新指南》融合最新的醫療趨勢與政策，以多元且專業的醫療知識、臨床真實案例，提供多元視角的醫療新解方，是一般民眾、健康照護人員、與專業醫師作為最佳的參考書，當我們更明白癌症、更全面的了解治療的選擇，才能治癒身心，找出最佳的抗癌療法。
文：馮思中、余家政、林嘉祥
睪丸癌．定期自摸檢查保健康
睪丸是女性卵巢的同源器官，主要功能是產生精子與分泌男性荷爾蒙。在體內是成對的卵圓形腺體，寬徑約二公分、長度約四至五公分。睪丸在胚胎時期位於腹腔後上方，三十二週才降至陰囊，至出生時會在正常位置內。
隱睪症會增加罹患睪丸癌的風險
睪丸癌症與其他癌症不同之處除了患者較年輕之外，成因不是菸、酒、化學藥物、污染物等長年累積毒物所導致， 與隱睪症較有關連性。隱睪症的患者會增加罹患睪丸癌的風險，睪丸位置愈高，為隱睪症的機率就愈高，罹患睪丸癌機率也隨之增加，約莫是一般人的三至十五倍。
如何檢查、發現與診斷
患者就醫時有一定的檢查過程，除了醫師問診是否會疼痛以及觸診之外， 例行檢查為尿液分析、陰囊超音波看有沒有回音性腫塊，再視情況安排電腦斷層掃描或是核磁共振等影像學檢查。（下圖）另外，會檢測血液中甲型胎兒蛋白（AFP）、β絨毛膜促性腺刺激素（β-hCG）、乳酸脫氫酶（LDH）的濃度三種腫瘤標記，這三項相關數值是相當重要的參考。
睪丸癌治癒率很高、發生率低，在臺灣並不多見，初次診斷病例數一年大約一百五十至兩百人，好發在十五至四十五歲，以高中生、大學生等年輕世代族群較常見。過去仍為徵兵制時，多在服兵役期間見到病例，之後轉送至軍醫體系中唯一的醫學中心診治，所以早期病人大多會集中在該醫療機構接受治療。建議隱睪症患者應及早接受治療、定期追蹤，早期發現睪丸癌的可能性。
自我觸摸檢查是早期發現症狀的不二法門
睪丸是外露器官，與攝護腺、膀胱等器官在腹腔內不同，有些隱睪症患者小時候在小兒科醫師檢查下便可確認。至成人後若有腫塊， 其實不會有痛感，不容易察覺，其實當用手摸起來感覺比較硬、表面不平整的時候，就要提高警覺。而且可以與對側睪丸做比較，大約九成以上的患者發生在單側，較少數的情況會雙側發生。大部分人因觸摸感覺不對勁而就醫時，仍屬於早期階段，僅有百分之十的患者腹部會有不適感。
要小心注意的是，睪丸癌的腫塊生長速度較其他癌症迅速，不舒服時千萬不要置之不理，有些中年人就醫時自述沒有感覺不舒服，認為不是什麼了不起的大病，沒想到醫師檢查後發現腫塊已經長至七、八公分，甚至有遠處器官轉移的風險。
醫學小百科：睪丸自摸檢查法
生殖細胞瘤為最常見的睾丸癌類型
最常見的睾丸癌類型是生殖細胞瘤（germ cell tumor，GCT），約占睪丸癌的百分之九十五，而生殖細胞瘤又可分成兩種主要類型：精原細胞瘤（約占百分之三十五）和非精原細胞瘤（nonseminomatous germ cell tumors，NSGCT）。精原細胞瘤及非精原細胞瘤的發生率大致相同，男性可能患有精原細胞瘤、非精原細胞瘤或兩者兼而有之。精原細胞瘤和非精原細胞瘤之間存在一些差異，需要由病理科醫師基於腫瘤在顯微鏡下的外觀來最專業判斷。
生殖細胞瘤又分為精原細胞瘤和非精原細胞瘤
精原細胞瘤的生長和擴散速度往往比非精原細胞瘤慢，但有些精原細胞瘤可以生長得非常快，不過大抵而言預後良好，即使發生轉移，治癒率仍有百分之九十八。生殖細胞腫瘤是一種在生殖系統中發生的腫瘤，而卵精細胞瘤（Seminoma）是其中一種常見的亞型。
卵精細胞瘤通常發生在年輕成年人中，以二十到四十歲最常見，但它可以在不同年齡段的人中發現。精原細胞瘤可以分泌絨毛膜促性腺激素（HCG），但不分泌其他腫瘤標記物。如果精原細胞瘤從睾丸擴散， 最常見且最好的治療方法是化療和/或放療，在某些情況下可以進行手術。
非精原細胞瘤在外觀和預後方面差異很大，有四種主要類型，可以單獨出現，但最常表現為混合型，存在不止一種類型。
- 胚胎癌（Embryonal cell carcinoma）：存在於大約百分之四十的腫瘤中，是生長最快且具有潛在侵襲性的腫瘤類型之一。胚胎癌可分泌絨毛膜促性腺激素或甲型胎兒蛋白（AFP）。
- 卵黃囊癌（Yolk sac tumor）：兒童最常見的腫瘤類型；兒童和成人的化療反應皆良好。卵黃囊瘤幾乎都會分泌AFP。
- 絨毛膜癌（Choriocarcinoma）：非常罕見且極具侵襲性的睾丸癌，惡性度高，能分泌絨毛膜促性腺激素。
- 畸胎瘤（Teratoma）：最常表現的混合型NSGCT。通常在局部生長，但可出現在腹膜後淋巴結中。畸胎瘤對化療和放療具有抗性，最好透過手術切除來治療。
多為良性且預後良好的間質瘤
較少數的間質瘤約占睾丸癌的不到百分之五，腫瘤從睾丸中生殖細胞周圍的支持組織發展而來，很少見，不過透過手術切除，預後良好。有兩種類型的間質瘤：
- Leydig細胞瘤：Leydig細胞產生雄性激素睾固酮，通常透過手術治癒。
- 支持細胞瘤：支持細胞支持和滋養發育中的精子，通常是良性腫瘤。
睪丸癌即使晚期，仍有很高的治癒率
睪丸癌與其他癌症不同，不需要進行切片診斷，因切片穿刺反而容易擴散，但睪丸癌若一摸到有腫塊，其進展快速且再發機率高，若早期發現，通常醫師會建議選擇盡快以手術切除，只拿掉一顆睪丸不會影響生育，影響不大。手術方式是從腹股溝進入，將患側的睪丸、精索一起取出，是標準的手術方式。術後兩年內建議每三個月進行追蹤，之後每半年檢查對側、進行抽血檢查。
針對癌細胞已轉移的患者，術後則需搭配化療，反應快速、有效， 治癒效果很好，即使是末期，仍有很高的治癒率，但須評估未來的生育問題，在進行之前需與病人討論是否有冷凍精子的需求。
良醫診間
家中務農的二十多歲的張先生因為呼吸衰竭送醫，經多重檢查，發現是因為肺部有睪丸癌轉移的癌細胞，才知道源頭是罹患了睪丸癌。張先生發現病情時雖然較晚，醫師仍然勸說積極接受治療。於是張先生在以呼吸管維持正常供氧的情況下接受治療，期間手術治療、加上接受化療六次，後來成功治癒，開心出院返家繼續農事工作，每年送上自家栽種的水果，感謝醫護團隊鼓勵他不要輕易放棄。
病人共享決策要點
睪丸癌多半病程進展速度快，因此建議盡快進入治療方式的討論階段，在一開始便需要建立醫病雙方的信任感。在睪丸癌的診斷治療過程，是否要做切片是通常會討論的問題，睪丸癌與其他癌症不同， 不需要進行切片診斷，因切片穿刺反而容易擴散，若患者及家屬堅持希望先做切片，需告知癌細胞擴散的風險。醫療團隊也可以告知患者及家屬向其他醫師尋求第二意見，治療前多做討論可以降低醫療糾紛。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢