三缺一劇團《國姓爺之夢》：鄭成功的形象與定位多變，藝術該如何轉化歷史？
我們想讓你知道的是
鄭成功的歷史評價其實一直在變動，顯示歷史人物的評論，往往受到當代人的詮釋而不同，義大利歷史學家Benedetto Croce的名言：「一切歷史都是當代史。」歷史只是為現實政治服務罷了。掌控現在的人想要通過對歷史的詮釋來控制過去，使人們相信上位者掌權的合理性。我們又該如何認同自己的身份呢？
文：劇場狂粉的日常／鳳君
「把歷史書寫回來」是我們這個世代為了認識自身而產生的最迫切渴望，透過文學、舞蹈、音樂、影視和劇場等各種載體，那些不被看見的環境悲歌、塵封已久的政治檔案和遭人遺忘的卷宗紀錄，正逐步地重新進入大眾的視野中。
歷史是一門關於「人與時間」的學科，不同人物在不同時空下所做的決定與行動；是誰因此被奉為民族英雄？每段敘事當初是真正屬於誰？
是傳奇豪傑還是外來勢力的國姓爺
鄭成功是明末清初重要的歷史人物，國姓爺的名稱由來一說，是治台初期並沒有太多漢人前往南投開墾，經常有「番人」出草掠奪，影響到移墾任務。
當時鄭成功的下屬率兵攻打「大肚番」，沿途往深山內驅逐，打到國姓一帶才停止。就地紮營墾荒後稱呼駐營地為「國姓埔」，也就因此成為地名「國姓」。
儘管鄭成功抵達臺灣不到一年就逝世，卻在民間留下許多為人津津樂道的鄉野奇聞與故事。雖然被尊稱為國姓爺，但在歷史的描述與評價上，不同地區和族群間有著多元差異。
譬如滿清剛統治臺灣時，鄭成功是反清復明的標誌人物，老百姓不敢公開祭祀，但後來卻成了「開臺」象徵；19世紀後和荷蘭人作戰的事蹟廣為流傳，又搖身一變成了傳奇民族英雄。
形象如此多變的鄭成功和國姓爺是否真的為同一人？真實身分究竟為何？有人說他面對家庭和整治軍隊時是令人聞風喪膽的易怒暴君、也有人說他是稱霸海洋的東方君主，也是被後世人民敬重崇拜祈求財富的神祇。
不論你心中浮現的模樣是什麼，這回三缺一劇團架構出奇幻和現實交織的世界，使人忘卻曾在歷史課本看見的國姓爺，他要化身搖滾Rocker：「哇洗NEVER DIE，一代一代到現在」。
土地計畫貳部曲《國姓爺之夢》讓觀眾如同證人般目睹著這座島上幾度興衰的身世；對於出生和成長的這塊土地所知悉的有多少，臺灣是如何走到今天這個樣子，我們該如何去正視那些被揭露或被深埋的臺灣史。
寫實與寫意並行的劇場手法
三缺一劇團非常擅長揉合身體、物件與偶戲來營造魔幻的氣氛和張力，靈活運用劇場空間和演員肢體的操弄變形，輕鬆自在於寫實與寫意之間遊走；但看似毫不費力的呈現，高度仰賴五位優秀演員的能量，加上導演能將每一幅場景都信手捻來且完美流暢的調度,十分不容易且相當令人佩服！
120分鐘演出，五位演員在六種不同語言頻道，將近50個場景間來回切換30多個角色，時間軸橫跨臺灣四百年，濃縮了超越四百年的族群交替與政權更迭，史詩般的龐大格局，彷彿精采絕倫的交響樂餘音繚繞，後勁綿延不絕。
演出透過許多不知名的小人物，各自表述心中的英雄夢，交織堆疊出各種樣貌和形象的國姓爺，同時起身對抗著時代巨輪的踩踏與輾壓。
不管是一個被荷蘭人運送而來的印尼籍黑皮膚奴隸、一位在漁船上工作卻遭受上司欺凌的印尼漁工、一個擁有日本名字的中華民國籍軍人、一位遺忘自己身分的平埔族年輕人，當然，還有周遭看似不存在卻如影隨形的一群無名氏鬼魂。
他們各自的家人、愛人與同袍，猶如隨風四散的柳絮般，努力找尋落地生根的場所，祈禱著重聚相逢的那一天；曾經懷揣著希望與夢想的生活，面對生命的磨難，只能無奈地叩問上蒼：我是誰？來自哪兒？我現在在哪？我屬於哪個地方？
大量隱喻撞擊出無限想像力
時不時以手指偶作為表演媒介的花鹿，也許代表原生的臺灣、平埔族的神話生物，或可轉驛為獵人母親的靈魂，也是戰爭與暴力殺戮的見證者。
對印尼漁工Supriyanto死亡事件的描述，揭露在稱霸遠洋漁業的寶島是何等的黑暗與不堪，Supriyanto生命的淒微與衰弱，遠方女兒童言童語的殷殷期盼，兩相呼應的殘忍情節，是面對臺灣民族主體的權力交錯和內部階級秩序的維持拋出質疑，也是對生活在臺灣大熔爐的人們致上慰問。
隱喻臺灣的關鍵物件符號還有一艘幽靈船，眾星拱月的海賊王鄭成功和下屬們在船上被日本軍包圍，忽近忽遠的進攻讓幽靈船疲於防守應對，在煙霧籠罩的海洋中失去方位和時間感，不知道何時會翻覆沉沒，抑或是漂移到未知的大陸板塊。
對應到四面環海的臺灣，地緣條件有利於發展全球海洋貿易重鎮，在歷史洪流中不停成為眾多國家覬覦，帝國主義前仆後繼的爭奪殖民權，臺灣至此淹沒在複行的歷史走序和眾多語言裡。
將物件玩到爐火純青的三缺一劇團，靠著「收音機」與「畫框」，讓每一條線性且平行的時空故事能夠無縫接軌被觀眾理解，還能當做傳達思念與表達情感的投射目標和具體象徵，極富電影感的美學；甚至是相互搭配讓劇中角色能夠來場跨時空的談話和延續，意識跟著角色進行跳躍，卻如此行雲流水的舞台畫面，凸顯出劇場的即時性和共時性有多麼的迷人和陶醉！
一切歷史都是當代史，臺灣的多樣性來自於「海」的連結
鄭成功的歷史評價其實一直在變動，顯示歷史人物的評論，往往受到當代人的詮釋而不同，義大利歷史學家Benedetto Croce的名言：「一切歷史都是當代史。」歷史只是為現實政治服務罷了。
掌控現在的人想要通過對歷史的詮釋來控制過去，使人們相信上位者掌權的合理性。因此，權勢者決定了歷史要如何書寫，而非呈現真實的面貌，為的就是延續當前的權力；不過，若是歷史的書寫被少數人掌控，我們又該如何認同自己的身份呢？
《國姓爺之夢》一開始的祈福儀式，出現了菩薩、基督、媽祖和聖母瑪利亞等各方宗教相關祝禱詞，只要是神明都能守護這部作品；劇末所有角色死後相聚在同個餐桌，演員們最終跳脫出角色，自曝是外省第三代、原住民以及臺灣人。不論是故鄉還是移居、勞動階級還是掌權者、個人還是群體，都可能經歷過同樣的歷史創傷。
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。