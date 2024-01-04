日本網路用戶金融資訊取得途徑與投資策略揭秘

日本網民金融資訊來源揭秘：年輕人青睞社交媒體，老年人偏好電視與廣播

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，日本網路用戶獲取金融資訊的主要渠道包括「網路新聞和部落格」（佔59%），其次是「電視和廣播」（佔46%），以及「社交媒體」（佔31%）。年齡層方面，16-29歲的年輕人最多使用「社交媒體」作為資訊來源，而隨著年齡增長，其利用率有所下降。相反，對於傳統媒體如電視和廣播，16-29歲的年輕人利用率最低，隨著年齡的增長，使用傳統媒體的比例逐漸增加。

日本網民投資策略透視：保守主義者與無策略者占多數，年輕人尋求生活品質提升

當問及日本網路用戶的投資傾向時，約7%的人認為自己屬於「高風險投資者」，有43%的人認為自己偏向「保守投資」，還有50%的人表示「沒有明確的投資策略」。在投資目的方面，「資產增加」（佔39%）為最多人的選擇，其次為「提高生活品質」（佔38%）和「確保資產安全」（佔34%）。在年齡層面上，16-39歲的人更重視「提高生活品質」，而50-60歲的人則更看重「退休生活保障」。

揭露日本網民金融資產：投資信託與股票為主，年輕人比例較低

調查顯示，日本網路用戶目前持有的金融資產中，最多的是「投資信託」（佔22%）和「股票（包括ETF）」（佔22%），以及「保險商品」（佔14%）。對於16-29歲的年輕人來說，他們持有這些金融資產的比例要低於30歲以上的人約10個百分點。此外，30歲以上的人在持有投資信託和股票的比例上並無顯著差異，但隨著年齡的增長，保險商品的持有率有增加的趨勢，50-60歲的人持有保險商品的比例最高。

金價上漲與弱勢日圓影響日本網民投資心態：黃金贏得信任，外幣飽受質疑

根據對擁有金融相關資產的網路用戶的調查，他們對於各投資對象商品的未來走勢的樂觀看法中，「黃金/貴金屬」（佔29%）最高，其次是「投資信託」（佔27%），「股票（包括ETF）」（佔24%）。相對地，悲觀的觀點則集中在「期貨交易」（佔35%），「外幣」（佔29%），「不動產」（佔28%）。近幾年金價的上漲趨勢及目前處於相對弱勢的日圓情況，可能造成日本網路用戶對金／貴金屬投資持樂觀態度，而對外幣投資則表現出較多的疑慮。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的個人投資理財習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab

調查日期｜2023年11月21日 至 2023年11月26日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲 日本網路使用者

樣本數｜1323份

筆者｜關鍵議題研究中心

核稿｜Mason Lin 林孟希

*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。