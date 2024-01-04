日本網路用戶金融資訊取得途徑與投資策略揭秘
我們想讓你知道的是
各年齡層的日本網路用戶對金融資訊的接收管道、投資策略和傾向、以及對各種金融產品的信任度，都顯示出各自獨特的特徵。我們希望透過此次調查，幫助讀者更深入理解日本的金融市場與消費者行為。
日本網民金融資訊來源揭秘：年輕人青睞社交媒體，老年人偏好電視與廣播
根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，日本網路用戶獲取金融資訊的主要渠道包括「網路新聞和部落格」（佔59%），其次是「電視和廣播」（佔46%），以及「社交媒體」（佔31%）。年齡層方面，16-29歲的年輕人最多使用「社交媒體」作為資訊來源，而隨著年齡增長，其利用率有所下降。相反，對於傳統媒體如電視和廣播，16-29歲的年輕人利用率最低，隨著年齡的增長，使用傳統媒體的比例逐漸增加。
日本網民投資策略透視：保守主義者與無策略者占多數，年輕人尋求生活品質提升
當問及日本網路用戶的投資傾向時，約7%的人認為自己屬於「高風險投資者」，有43%的人認為自己偏向「保守投資」，還有50%的人表示「沒有明確的投資策略」。在投資目的方面，「資產增加」（佔39%）為最多人的選擇，其次為「提高生活品質」（佔38%）和「確保資產安全」（佔34%）。在年齡層面上，16-39歲的人更重視「提高生活品質」，而50-60歲的人則更看重「退休生活保障」。
揭露日本網民金融資產：投資信託與股票為主，年輕人比例較低
調查顯示，日本網路用戶目前持有的金融資產中，最多的是「投資信託」（佔22%）和「股票（包括ETF）」（佔22%），以及「保險商品」（佔14%）。對於16-29歲的年輕人來說，他們持有這些金融資產的比例要低於30歲以上的人約10個百分點。此外，30歲以上的人在持有投資信託和股票的比例上並無顯著差異，但隨著年齡的增長，保險商品的持有率有增加的趨勢，50-60歲的人持有保險商品的比例最高。
金價上漲與弱勢日圓影響日本網民投資心態：黃金贏得信任，外幣飽受質疑
根據對擁有金融相關資產的網路用戶的調查，他們對於各投資對象商品的未來走勢的樂觀看法中，「黃金/貴金屬」（佔29%）最高，其次是「投資信託」（佔27%），「股票（包括ETF）」（佔24%）。相對地，悲觀的觀點則集中在「期貨交易」（佔35%），「外幣」（佔29%），「不動產」（佔28%）。近幾年金價的上漲趨勢及目前處於相對弱勢的日圓情況，可能造成日本網路用戶對金／貴金屬投資持樂觀態度，而對外幣投資則表現出較多的疑慮。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的個人投資理財習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年11月21日 至 2023年11月26日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本網路使用者
樣本數｜1323份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。