印尼大選競逐年輕選票，總統候選人紛紛進攻TikTok

綜合《雅加達郵報》及《海峽時報》報導，印尼即將在2月14日迎來全國大選，其中年輕世代的選民佔半數。為了搶攻年輕世代的選票，總統候選人紛紛進攻Tik Tok。

總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）於上週四（12月28日）首次在TikTok進行了一場名為「Temani Saya di Jalan」（陪伴我上路）的直播慶祝新年的到來，吸引了30萬觀眾。

週六（12月30日），阿尼斯第二次開啟TikTok直播，觀看人數超過42萬人。

報導指出，阿尼斯於週日（12月31日）表示，他的目標是繼續在TikTok上進行活動，並補充他願意在直播期間與選民討論任何話題。

@aniesbaswedan Kami melanjutkan perjalanan dari Madiun ke Yogyakarta dengan naik kereta Ranggajati. Selama perjalanan kami banyak melakukan interaksi dengan sesama penumpang, maupun dengan petugas. Ada hal unik saat kami hendak menuju gerbong restorasi, kami bertemu dengan pengajar bimbel kami, Bapak Herman. Kalau teman-teman, apa yang biasanya dilakukan saat perjalanan naik kereta? #Madiun #Yogyakarta #KAI ♬ original sound - Anies Rasyid Baswedan

總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）的副手、馬赫富德（Mahfud MD）也持續進軍社群媒體。在TikTok直播中，馬赫富德鼓勵觀眾在新的一年實現個人進步。

甘查爾與馬赫富德表示，TikTok將是他們有效接觸更多選民的方式。

根據獨立數據商DataReportal於5月的發布報告，TikTok在印尼擁有近1.1億用戶，是印尼第三大最受歡迎的內容共享平台，其全國觀眾數量位居世界第二。

印尼大選委員會（KPU）的數據則顯示，在全國2.04億登記選民中約有52%年齡在40歲以下，而在所有登記選民中有三分之一是千禧世代（出生於1981-1996年間），22%屬於Z世代（出生於1997-2010年間）。

《海峽時報》指出，贏得年輕選民的選票是獲得選舉勝利的關鍵。

「憑藉最低限度的意識形態基礎，年輕人顯然是中間選民的一部分，對於沒有經驗的首投族來說更是如此。」戰略與國際研究中心（CSIS）智庫政治研究員蘇里亞胡達（Edbert Gani Suryahudaya）說，並補充候選人正在關注「流行的方法」，例如「簡短而即時地」傳遞訊息的TikTok。

巴查查蘭大學（Padjadjaran university）政治傳播專家維博沃（Kunto Adi Wibowo）表示，候選人也應該在競選期間解決年輕選民心目中的「實質問題」。

「噱頭只是為了吸引年輕人關注候選人。最後，當他們能夠引起人們的注意時，下一個要思考的問題是，候選人將向年輕人傳達什麼？」帷博沃說。

佐科威長子吉伯朗：印尼最年輕副總統候選人掀起網路風潮

雖然阿尼斯和馬赫默德積極經營TikTok帳號，但副總統候選人吉伯朗已（Gibran Rakabuming Raka）在他的X帳號上掀起了風潮。

現年36歲的吉伯朗是印尼迄今最年輕的（副）總統候選人，他經常與X帳號上120萬粉絲分享網路表情包，其中包括一些取笑他的表情包，例如用印尼名字「Samsul」的表情包回應將他與甘賈爾的兒子穆罕默德·甘賈爾（Muhammad Zinedine Alam Ganjar）比較的貼文，廣受網民喜愛。

週二，當被問及何時在TikTok上首次亮相時，吉伯朗表示，他將先諮詢競選搭檔普拉伯沃（Prabowo Subianto）。目前名調領先的普拉伯沃也成為了許多網路迷因的主題，這些迷因大多將他描繪成「gemoy」（可愛的）。在整個競選期間，普拉伯沃和他的團隊一直在努力將自己的形象從好鬥的軍人轉變為喜歡即興舞蹈的網路明星。

此外，《路透社》報導，雅加達中部選舉監督機構（Bawaslu）分會傳喚吉伯朗，原因是他涉嫌在上個月的公共「無車日」活動中向人們分發免費牛奶，疑似違反了競選規則。而吉伯朗的候選資格一直存在爭議，因為憲法法院於去年10月決定取消參選總統的年齡限制，被外界視為為吉伯朗參加選舉鋪平了道路。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒