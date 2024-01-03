凡掙扎過的，必留痕跡——《年少日記》
我們想讓你知道的是
從現在的角度回顧如「有傑」般的自己，我開始相信一件事：那就是凡掙扎過的，必留痕跡。但凡一字半句尚存，他們年少時的血就不會白流。
文：任弘毅
不知道是不是我的錯覺，青少年自殺似乎已經是老生常談的題材，但認真一想，又似乎沒有什麼本土電影焦點探討過這個現象，《年少日記》的上映及隨之而來的熱潮，讓我不由得重新反思這個問題，尤其是電影如何呈現自殺者的心理掙扎，以及帶給青少年觀眾的啟示。
概念上說，《年少日記》概括的範疇很多，有原生家庭、青少年自殺、菁英主義教育、世代衝突等，一切都在「日記」所記之範圍內，但青少年自殺無疑是全劇最核心的元素。電影以弟弟鄭有傑的死亡貫穿全劇，從家庭背景、成長掙扎一直到死後對哥哥鄭有俊的衝擊，彷彿《日記》尚存，有傑就從未離開過。
我為「不適者」悼亡
觀畢全劇，我尤其欣賞卓導對於自殺者心理掙扎的呈現。自殺並非一朝一夕、衝動之下的舉措，沒有人遇到挫折的第一個念頭就是放棄，必然是經過無數次的以命相搏，直至耗盡所有力氣，深知兵盡矢窮，方才一句「我唔係啲咩重要既人」。值得留意的是，與廣義上卡繆（Albert Camus）所謂出於逃避荒謬的自殺[1]不同，青少年學生自殺更貼近一種「過度社會化」的逃逸。假如說菁英主義教育就是「適者生存」，那麼電影中有傑之死，便是「不適者」的映照。電影最讓我錐心泣血的設計，便是暴露了這種教育環境下「適者」的存在：在現實中成功完成異化的高材生、在電影中活下來的有俊，與亡者形成了極為強烈的對比，不遺餘力地揭示著他們身後的權力結構。誰才是「常態」？假如說兇猛的競爭能力是學生理所當然的目標，那麼沒有讀書天份的人是不是死有餘辜？假如說安於平庸的現狀才是應份之事，那麼力求上進的學生是不是就成了競尚豪奢之輩？
上面所說的兩則標準，恰恰印證傅柯（Michel Foucault）的權力論述[2]。他認為社會上的「規範」並無獨立存在的本源，而是產生自不同意識形態的權力鬥爭，勝利者只有藉此把自己的主張正當化，才成為某種「真理」、某種「權威」。當一種規範在某個場域中成熟（例如電影中的「華沙小學」），便會形成一種「物競天擇」的機制。這種微觀下的「社會化（socialisation）」，美其名曰「菁英主義」，實質上往往是惡性競爭（中國內地流行詞：「內卷」），適者固然「夾道花香襯馬蹄」，但不適者呢？心理學家卡倫 · 霍尼（Karen Horney）指出[3]，社會化的失敗，往往導致不少心理障礙，以致人格產生一定程度的變形，她歸納為討好型、攻擊型和隔離型三種人格。無獨有偶，無政府主義者卡辛斯基指出，社會上的一些場域存在著「過度社會化」[4]的現象，往往導致那些被「規範」判定為「失敗者」的人感到自卑、內疚，把外界的一切不滿視同自己辜負了他人的期望，一如有傑每次被鄭父責打時的哀求：「對唔住，我以後唔敢啦⋯⋯對唔住啊⋯⋯對唔住⋯⋯」
這些主流論述下的「失敗者」，要麼逃入另一個得以安身的場域（即與主流論述相反之「規範」），要麼就像有傑一樣，逃無可逃，一死以謝父母。
不知應否說是一種諷刺，電影中「適者」與「不適者」更設計為一對兄弟，分明血濃於水，卻也能被龐大而透明的權威論述隔開。每次弟弟受難，哥哥充耳不聞，深受菁英教條薰陶的他「心底都睇佢唔起」，直到兩人陰陽兩隔、鄭父臨終，方才對著一本《日記》懺悔。
《日記》的啟示
慶幸鄭有俊長大後，沒有成為鄭父一樣的人。當年有傑學琴時沒能成為的「好老師」，有俊承其遺志，在遇到像Vincent和班長一樣的學生時，趕在他們退無可退之前搭上一把手。僅僅是一個擁抱、一聲吶喊，就能把為尋死而累積的壓抑釋放大半。若倖存的「適者」心中，仍有一絲未被馴化的惻隱，那麼再老的調子也必須重彈：請對身邊的人多一份關心。若情況許可，請放膽與「不適者」一起逆流同行。
我也曾是一個「不適者」。前陣子入場觀影哭了不止兩次，一些中學同學深有同感，彷彿畢業以後，我們呼吸著的盡是倖存者的空氣。電影無疑還原了我們大半的讀書生涯，小野（盧鎮業）一段「我知大家都叫你做『蛋糕』⋯⋯老師同學生都可以係朋友⋯⋯」瞬間把我拉回那個水深火熱的青春期。及今離開中學，鄭sir（盧鎮業飾）那想吼出來又吞下肚的「扑你個街，你副校黎㗎，咁撚樣講嘢？」以及輸入又刪除的留言「你班扑街」，又是道出另一種切身的壓抑。
有人說電影後半段的節奏有些混亂，鄭氏父子的和解顯得牽強，我卻認為無甚大礙，鄭父的懺悔可視作「人之將死，其言也善」，而父子倆其實也說不上「和解」，有俊向來是鄭父的寵兒，兩人相擁而泣更像是承認共業。我認同電影後半，步伐確實有略顯急促之處，但翻查卓導的訪問[5]，《年少日記》初版實為兩小時，大幅剪去45分鐘，才有現在95分鐘的公映版本，當中鄭父略嫌生硬的轉變，我想也無可厚非。
從現在的角度回顧如「有傑」般的自己，我開始相信一件事：那就是凡掙扎過的，必留痕跡。但凡一字半句尚存，他們年少時的血就不會白流。須知血肉擲地，決不虛響，亡者漫長的回音，還在路上。
註釋
[1] Yu Hui（好青年荼毒室）：〈只有一個真正嚴肅的哲學問題，那就是自殺〉，2020年2月13日。
[2] Michel Foucault著，劉北成譯：《規訓與懲罰：監獄的誕生》，桂冠出版社（1992）。
[3] Karen Horney著，王軼梅等譯：《我們內心的衝突》，上海文藝出版社（1998）。
[4] Kaczynski著，王小東譯：〈論工業社會及其未來〉，《轟炸文明——發往人類未來的死亡通知單》，中國文史出版社（1996）。
[5] 陳芷盈訪卓亦謙：〈死不是生的對立，而是它的一部分——訪《年少日記》導演卓亦謙〉，2023年11月22日。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。