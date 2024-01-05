不藏私分享心理測驗設計技巧，打造有趣用戶互動體驗！

在我們的生活中，有越來越多行銷人將行銷策略包裝成心理測驗遊戲，最終目的不外乎是要讓人購買商品、參加展覽、達成各種行銷目的。

之前我們也有寫過一篇文章：解析爆紅的心理測驗們都具有什麼元素，探討心理測驗的基本設計原則以及如何有效地利用它們來吸引目標受眾的注意。

然而隨著民眾填寫越來越多的測驗，越能夠輕易辨別出有哪些心理測驗推銷強度大於心理測驗的好玩度，換句話說，就只是想利用簡單的題目將你導流，面對這類的心理測驗，民眾多少會感到疲乏，冒出「啊！怎麼又是心理測驗」的這種想法！

為了讓心理測驗更有趣，可以考慮加入一些互動元素，讓受測者更積極參與，並享受整個測驗過程。

為什麼選擇互動式測驗？

比起一般的測驗，受測者更容易受到互動式測驗的吸引！因為他們可以參與其中，不僅是被動的回答問題而已，且互動式會讓整個測驗過程變得更有趣。心理測驗一爆紅，就能迅速擴散給許多民眾體驗，也代表更有機會達成行銷目的。

Photo Credit: SurveyCake

如何設計引人入勝的互動式心理測驗？

① 選擇適當的互動元素

在策劃互動式心理測驗時，你可以先決定好一種主題，最好是可以引起大家共鳴的主題（大家覺得有趣，就會自動分享），讓受測者可以沈浸在主題當中，提供受測者一種貼近主題的參與感。例如：SurveyCake先前做了一份職場生存力檢測（歡迎大家測試看看😆）將測驗背景與職場情境結合，測試大家在職場上的是什麼生物，讓職場社畜們理解自己的生存能力。

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💡Tips：讓受測者為自己取一個名字、綽號參與這項測驗，更容易將受測者帶入這個故事

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② 故事和情節

一個成功的互動式測驗通常包含一個引人入勝且讓人沈浸的故事情節。可以是冒險、解謎、情感故事或任何讓受測者投入其中的情節。透過敘事，你可以引導受測者穿越整個測驗，讓他們感受到參與測驗的樂趣，甚至忘了自己正在進行心理測驗。

｜不同的故事路徑：邏輯接題＆選項互斥

互動式測驗的核心概念在於根據受測者的回答，動態提供不同的後續測驗問題，使整個測驗過程更具個性化。當受測者選擇A跳出A題組，選擇B跳出B題組，又或是受測者在第一題選擇了A選項就不能選擇第二題的B選項。

這種互動測驗設計透過SurveyCake的邏輯接題、選項互斥功能都可以達成！確保每位受測者都能體驗到一個與回答相符的獨特測驗，同時也提高了心理測驗的準確度。

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Photo Credit: SurveyCake 邏輯接題

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｜讓故事更生動：加入多媒體（圖片/影片）

長篇大論的形容都比不上一張圖片、一段影片。在測驗題目當中適當放入多媒體素材，讓題目更生動，也可以避免受測者一直閱讀文字，眼睛疲乏看錯，甚至是直接放棄填答的情況。

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③ 設定挑戰和獎勵

在互動式心理測驗中，設定一些挑戰和獎勵。受測者完成特定任務、達到分數、解開謎題後，可以獲得獎勵。透過挑戰，受測者會更有動力完成測驗，因為他們渴望知道故事結局、獲得獎品。

｜即時提示：文字驗證 — API回傳結果

解謎類型的心理測驗，在解答階段會需要受測者提供答案，答對了才能前進下一關，或是最後答對才提供獎勵，透過API回傳提示，也是增加互動性的一種方法。

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｜自動計算測驗分數：計算模式

如果開發API讓你覺得很繁瑣複雜，可以考慮選擇相對簡單的計算模式來計算測驗結果。使用計算模式時，首先要有一套題目配分邏輯，讓表單自動根據每個受測者的填答狀況自動計分。這種方法不需要深入的程式開發，而是依賴事先規劃的評分標準，評估受測者的表現。

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｜客製化結果：指定感謝頁

一般的感謝頁只能讓大家測驗完都看到一樣的頁面，想想看如果你是一位受測者，你明明跟別人填了不一樣的答案，卻看到一樣的結果，獲得一樣的獎勵，頓時間一定會認為測驗不準確吧，一樣的結果頁會讓前面提到的這些互動技巧失去了意義。

開啟指定感謝頁，問卷 / 表單便會根據測驗建立者事先設定的邏輯，自動提供不同的內容，每個人看到不一樣的測驗結果 / 獎勵，同時加強整份測驗的互動性！

指定感謝頁要怎麼設定？此篇文章有完整的教學歡迎點擊了解！

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將行銷策略與心理測驗結合，確實是吸引受眾、獲取資訊，達到曝光或其他行銷目的的有效手段。然而，市場上的測驗過多，民眾開始感到疲乏。因此，加入互動元素是種讓測驗更生動活潑、與眾不同的方法。

以上分享了一系列設計互動式測驗的方法與技巧，包括精選適當的互動元素、打造引人入勝的故事情節、設置挑戰和獎勵。記住這幾個原則，就能讓測驗更趣味，試著運用互動式測驗來提升行銷效果吧！

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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