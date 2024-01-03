非洲「準友邦」關心台灣大選：索馬利蘭選委會正、副主席率團考察，將拜會3政黨國際事務部

台灣總統大選下週末登場，東非索馬利蘭共和國國家選舉委員會正副主席特別率團訪台觀摩，外交部表達誠摯歡迎。索馬利蘭駐台代表處表示，這些交流將加深索馬利蘭與台灣之間的友誼。索馬利蘭2020年與我國互設代表處，外界一直關注兩國是否建立正式外交關係。

索馬利蘭國家選舉委員會（National Electoral Commission, NEC）主席游慕薩（Hon. Musa Hassan Yousuf）、副主席哈邁德（Ahmed Osman Hassen）及委員會成員一行6人今（3）日抵台，將展開為期6日的訪台行程。

訪團此行除將拜會外交部長吳釗燮，並接受常務次長陳立國款宴，特別的是將拜會我國中央選舉委員會、內政部、法務部，及民主進步黨、中國國民黨及台灣民眾黨等政黨的國際事務部，以及相關公民團體，瞭解我國選務制度、選舉運作及公民政治參與等議題，以作為該國辦理選務工作的參考。

外交部表示，索馬利蘭與台灣同為共享民主、自由及法治等價值的理念相近夥伴，自2020年互設代表處以來，雙邊關係持續穩定發展。此次在我國正副總統及立法委員選舉前夕率團來台觀摩，體驗台灣公平、公正、公開的民主實踐，將有助雙方未來在選務領域的交流合作。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處也在X平台表示，索馬利蘭和台灣在對民主和自由的承諾上，有著深刻的相似之處。索馬利蘭和台灣都是所在區域的民主燈塔，這次的訪台行程，將進一步加强兩國對於促進民主的合作。

索馬利蘭代表處表示，此趟交流不僅將加深索馬利蘭與台灣之間的友誼，也將有助於增進索馬利蘭在選舉程序和行政實務方面的知識基礎。

索馬利蘭位於非洲之角東北部，1991年宣布自索馬利亞獨立，但多數國家因索馬利亞的反對，仍將索馬利蘭視為索馬利亞的聯邦成員州之一。

Photo Credit: GettyImages

索馬利蘭向衣索比亞「出租海港換承認」，索馬利亞主權爭議再起

索馬利蘭近期爭取國際承認的動作不斷。今（2024）年1月1日，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）與衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）簽署一份備忘錄（MOU），同意出租衣索比亞紅海的近海權，時間長達50年。

阿布迪於X平台表示，衣索比亞在備忘錄中承認索馬利蘭為一個國家，不過衣索比亞官方釋出的聲明稿，並未提及承認索馬利蘭一事。

雖然這份備忘錄沒有強制性，也尚未知何時生效，但已經引發索馬利亞的警惕。索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）2日措辭嚴厲地譴責衣索比亞「非法侵害國家主權和領土完整」，「索馬利亞沒有一寸土地可以，或者會被別人簽走。索馬利亞屬於索馬利亞人民，這點沒得商量。」索馬利亞也召回了駐衣索比亞大使，進行磋商。

這起與海權、國家主權的爭議，也涉及到非洲地區的水權爭奪。索馬利亞總統2日致電埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），塞西也明確表達，埃及堅定不移的支持索馬利亞。埃及一直擔心衣索比亞在尼羅河上游興建的文藝復興大壩會斷其水源，上月宣布與與衣索比亞和蘇丹的談判陷入僵局，誓言如果水源和國家安全遭到侵犯，將捍衛其安全。

我國承認索馬利蘭是主權獨立國家，不採建交、設立大使館，兩國政府同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構，並互駐使節，形同「準友邦」。我國國合會也在當地派遣技術團，並簽署計畫，全面啟動農業、資通訊及醫療公衛等領域合作。

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核稿編輯：羅元祺