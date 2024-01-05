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2024/01/05,
經濟

超半數日本網民對未來展望悲觀，疫後復甦期望長

超半數日本網民對未來展望悲觀，疫後復甦期望長
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

在疫後復甦的道路上，日本社會情勢的未來仍然充滿不確定性。根據最新的調查，超過半數的日本網民對未來一年保持悲觀態度，然而，年輕一代的消費行為卻在這悲觀的經濟預期中逆流而上，持續推動著市場的繁榮。

超半數日本網民對未來一年社會情勢保持悲觀

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，日本網路用戶對於未來一年間日本社會情勢的預測，有超過一半的人持悲觀態度，認為情況將變得更糟糕。只有5.1%的人認為情況會好轉，這也是過去8個月來最低的數字。此外，超過六成的日本網民認為，恢復至疫情前的狀態需要一年甚至更久的時間。

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悲觀經濟預期下的消費者行為：日本年輕人的消費力

在消費支出方面，預期下個月的消費支出將會增加與減少的人數大致相等，其中26%的人預測將減少，而28%的人預測將增加。在年齡別的消費趨勢中，16至29歲的年輕人預期消費增加的比例較高，特別是在外食、娛樂、旅遊、包裝食品、護膚及化妝品等項目，這些年輕人的消費增長率相對高出約10個百分點。

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Z.com Engagement Lab將持續追蹤日本民眾的Covid-19意向並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年11月21日 至 2023年11月26日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本網路使用者
樣本數｜1323份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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