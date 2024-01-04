泰劇《天生一對》作者手稿解析：第三部曲《生生世世》的宏觀程度，劇本能寫完也很難翻拍

2023年泰國討論度最高的泰劇《天生一對之命中注定》於12月18日迎來完結篇，這部劇以納萊大帝（สมเด็จพระนารายณ์มหาราช）駕崩與虎王（พระเจ้าเสือ）即位為開端，但整個劇情發展都是在泰沙王（ท้ายสระ）統治期間，原本看似平鋪直述的劇情，在12月初的最後幾集迎來爆炸性的劇情，原來主要的四位角色德特、里特、卡拉閣以及普丹在千年前的陀羅缽地王國時代就已結下淵源，這才讓觀眾知道原來在《天生一對之命中注定》之後還會有續集。

始於2018年播出的泰劇《天生一對》由珞攀（รอยแพง，Rompaeng）所著的同名小說改編，根據珞攀去年11月29日的個人臉書公開一張手筆手稿，可以確認《天生一對》的第三部泰文名稱為《ภพชาติ》，中文可翻譯成《三生三世》或《生生世世》，而筆者將手稿翻譯完之後認為應該使用《生生世世》會比較貼切，因為光是這張手稿上就已經有六個時間點，因此已經超越「三生三世」的概念，比較符合佛教觀念當中的「生生世世」，意思是輪迴不止的情況，而且在作者的設定當中，德特、里特、卡拉閣以及普丹這四位角色的關係是相互牽連在一起的。

一切因果的開始都鋪陳在《天生一對之命中注定》的後半段陀羅缽地王國時代的劇情當中，而他們這四位在陀羅缽地王國時代的愛恨情仇結束後，在投胎於阿瑜陀耶王朝之前，實際上又曾經發生更加精彩的故事。筆者光是翻譯完人名就已經可以感受到作者所提到第三部曲的宏觀程度，難怪作者認為第三部曲就算寫完也很難拍攝出來。

接下來，就讓筆者透過時間軸與人物名稱來為各位讀者一一解析《天生一對》第三部曲《生生世世》的劇情概況。

以作者規劃的時間軸來看，從《天生一對》到《生生世世》當中共有六世，第一世：以建立於西元6世紀的陀羅缽地王國為開端，最初的四位角色分別是提刊彭王（德特）、詹塔拉瓦底公主（卡拉閣）、阿提塔雅公主（普丹）以及阿尼拉伯將軍（里特）

第二世：轉世到西元800年的歐洲，四位角色分別轉世為聖殿騎士團（อัศวินเทมพลาร์）（德特）、朱安娜（卡拉閣）、喬森（男性）（普丹）以及義大利的某位樞機主教（里特），但這裡筆者有發現一個比較不符合邏輯的點，因為聖殿騎士團起源於第一次十字軍東征，時間點應該是1096年至1099年，或許是作者年份上有紀錄錯誤。不過，可以推論的是這一世的劇情應該與第一次十字軍東征有關，同時也與法國有關，因為最早期的聖殿騎士團就是以信奉天主教的法國騎士為主，後來獲得於1129年義大利羅馬教廷支持才成立。

第三世：轉世到西元1200年的法國，在這一世當中只有三位轉世，分別是法國南部的城主（德特）、城主之女瑪莉（普丹）以及畫家安東尼歐（里特），這段期間是法國卡佩王朝腓力二世（1180年至1223年）統治時期，這段期間法國曾與英國發生過1213-1214年英法戰爭，因此轉世為法國南部城主的德特應該也會參與到英法戰爭。