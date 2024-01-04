泰劇《天生一對》作者手稿解析：第三部曲《生生世世》的宏觀程度，劇本能寫完也很難翻拍
我們想讓你知道的是
泰國討論度最高的泰劇《天生一對之命中注定》（第二部曲）已在上個月完結，根據作者珞攀（รอยแพง）公開的手稿，可以確認《天生一對》的第三部泰文名稱為《ภพชาติ》，中文可翻譯成《生生世世》。根據手稿，《天生一對》三部曲的穿越劇情，一切因果的開始都鋪陳在陀羅缽地王國時代中，第三部曲的宏觀程度，難怪作者認為算寫完也很難拍攝出來。
2023年泰國討論度最高的泰劇《天生一對之命中注定》於12月18日迎來完結篇，這部劇以納萊大帝（สมเด็จพระนารายณ์มหาราช）駕崩與虎王（พระเจ้าเสือ）即位為開端，但整個劇情發展都是在泰沙王（ท้ายสระ）統治期間，原本看似平鋪直述的劇情，在12月初的最後幾集迎來爆炸性的劇情，原來主要的四位角色德特、里特、卡拉閣以及普丹在千年前的陀羅缽地王國時代就已結下淵源，這才讓觀眾知道原來在《天生一對之命中注定》之後還會有續集。
始於2018年播出的泰劇《天生一對》由珞攀（รอยแพง，Rompaeng）所著的同名小說改編，根據珞攀去年11月29日的個人臉書公開一張手筆手稿，可以確認《天生一對》的第三部泰文名稱為《ภพชาติ》，中文可翻譯成《三生三世》或《生生世世》，而筆者將手稿翻譯完之後認為應該使用《生生世世》會比較貼切，因為光是這張手稿上就已經有六個時間點，因此已經超越「三生三世」的概念，比較符合佛教觀念當中的「生生世世」，意思是輪迴不止的情況，而且在作者的設定當中，德特、里特、卡拉閣以及普丹這四位角色的關係是相互牽連在一起的。
一切因果的開始都鋪陳在《天生一對之命中注定》的後半段陀羅缽地王國時代的劇情當中，而他們這四位在陀羅缽地王國時代的愛恨情仇結束後，在投胎於阿瑜陀耶王朝之前，實際上又曾經發生更加精彩的故事。筆者光是翻譯完人名就已經可以感受到作者所提到第三部曲的宏觀程度，難怪作者認為第三部曲就算寫完也很難拍攝出來。
接下來，就讓筆者透過時間軸與人物名稱來為各位讀者一一解析《天生一對》第三部曲《生生世世》的劇情概況。
以作者規劃的時間軸來看，從《天生一對》到《生生世世》當中共有六世，第一世：以建立於西元6世紀的陀羅缽地王國為開端，最初的四位角色分別是提刊彭王（德特）、詹塔拉瓦底公主（卡拉閣）、阿提塔雅公主（普丹）以及阿尼拉伯將軍（里特）
第二世：轉世到西元800年的歐洲，四位角色分別轉世為聖殿騎士團（อัศวินเทมพลาร์）（德特）、朱安娜（卡拉閣）、喬森（男性）（普丹）以及義大利的某位樞機主教（里特），但這裡筆者有發現一個比較不符合邏輯的點，因為聖殿騎士團起源於第一次十字軍東征，時間點應該是1096年至1099年，或許是作者年份上有紀錄錯誤。不過，可以推論的是這一世的劇情應該與第一次十字軍東征有關，同時也與法國有關，因為最早期的聖殿騎士團就是以信奉天主教的法國騎士為主，後來獲得於1129年義大利羅馬教廷支持才成立。
第三世：轉世到西元1200年的法國，在這一世當中只有三位轉世，分別是法國南部的城主（德特）、城主之女瑪莉（普丹）以及畫家安東尼歐（里特），這段期間是法國卡佩王朝腓力二世（1180年至1223年）統治時期，這段期間法國曾與英國發生過1213-1214年英法戰爭，因此轉世為法國南部城主的德特應該也會參與到英法戰爭。
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。