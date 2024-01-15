面對枯燥乏味的鳥事，問這「四個問題」可以創造一個更好的自己
我們想讓你知道的是
在公司中總有一些你認為無聊，又不得不參加的會議吧？在這個會議上你心裡也許不斷的咒罵，我工作都做不完了，還要我浪費這一小時的時間坐在這裡，因此你在筆記本上塗鴉，只有在被點名的時候敷衍的發言，直到會議結束。現在，想像一下，如果我告訴你，在會議結束後，你需要回答一下四個問題：
文：Roger學長
《練習改變》的作者Marshall Goldsmith提出對於改變進行妥善的計劃，可以讓「自我損耗」有效的降低。但問題是，計劃可以控制生活中可預測的部分，我們知道下一步該去什麼地方、遇見哪些人，做哪些事情，所以我們能做好準備。有了計劃，當面對事情發生時，我們清楚的知道自己該怎麽做。
但是在計劃之外，在我們完全沒留意的人際交往過程中，又該怎麼做呢？
我們的環境中充滿了意外，會誘發我們不尋常的奇怪反應，例如同事不斷拿他無法完成的工作來煩你、鄰居深夜開趴、遇到生氣的顧客、小孩在學校跟同學打架等。
我們的計劃中通常不會規劃到這些事情，我們也不會為此做準備，因此當應對這些事情時，我們無法呈現最佳狀態。但往往這些事會在錯誤的時間突然出現，我們也許因為損耗而疲於應對，錯誤的應對方式，結果往往會造成事後的悔恨。
因此，當我們進行計劃時，我們應該能預料到生活中會有很多突發事件；其次，當意外的事情發生的時候，能夠有一個工具可以誘發我們明智而有效的反應，而不是愚蠢的行為。
Goldsmith在書中舉了一個情境，在公司中總有一些你認為無聊，又不得不參加的會議吧？在這個會議上你心裡也許不斷的咒罵，我工作都做不完了，還要我浪費這一小時的時間坐在這裡，因此你在筆記本上塗鴉，只有在被點名的時候敷衍的發言，直到會議結束。
現在，想像一下，如果我告訴你，在會議結束後，你需要回答一下四個問題：
- 我是否盡最大努力追求快樂了？
- 我是否盡最大努力尋求意義了？
- 我是否盡最大努力構建積極的人際關係了？
- 我是否盡最大努力全身心投入了？
當你事先知道要進行這個測驗，你會有哪些不一樣的做法來提升你在這四個問題上的分數呢？這一個事先知道的測驗會產生一種自然的渴望，讓你想努力的表現更好，讓自己在快樂、意義、投入度、人際關係等方面獲得高分。
Goldsmith建議我們，每次開會時都要假裝會後需要接受這樣的測驗！
他說：「你的頭腦和心靈會因此感謝你。你開會的這一個小時，是你生命中不會重來的一小時。如果你感覺苦不堪言，它就是你的痛苦，而不是公司或其他同事的痛苦。為什麼要浪費這一個小時，心不在焉或者憤世嫉俗呢？」
只有我們承擔起自己投入生活的責任，我們就會對工作做出積極貢獻，同時也創造一個更好的自己。
我們把這四個題目當成改變我們思維轉折點，評分通常是一種事後行為，但這種假裝自己要接受評分的結果，倒轉了這個順序。
當我們知道我們會參加這項測驗時，我們會用自己的行動準備好答案。這會讓我們在一個無聊透頂的會議中，為了不浪費生命中的一個小時，而有更多的投入。
這四個問題，可以做為一個工具，當面對自己無法預期的意外情境時，停下來好好的問自己，當事情處理完之後，我們需要對這四個問題評分，我們接下來的表現「應該」如何？我會將這四個問題放在明顯的地方，隨時可以提醒我。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：面對意外情境的有效工具
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。