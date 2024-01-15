面對枯燥乏味的鳥事，問這「四個問題」可以創造一個更好的自己

文：Roger學長

《練習改變》的作者Marshall Goldsmith提出對於改變進行妥善的計劃，可以讓「自我損耗」有效的降低。但問題是，計劃可以控制生活中可預測的部分，我們知道下一步該去什麼地方、遇見哪些人，做哪些事情，所以我們能做好準備。有了計劃，當面對事情發生時，我們清楚的知道自己該怎麽做。

但是在計劃之外，在我們完全沒留意的人際交往過程中，又該怎麼做呢？

我們的環境中充滿了意外，會誘發我們不尋常的奇怪反應，例如同事不斷拿他無法完成的工作來煩你、鄰居深夜開趴、遇到生氣的顧客、小孩在學校跟同學打架等。

我們的計劃中通常不會規劃到這些事情，我們也不會為此做準備，因此當應對這些事情時，我們無法呈現最佳狀態。但往往這些事會在錯誤的時間突然出現，我們也許因為損耗而疲於應對，錯誤的應對方式，結果往往會造成事後的悔恨。

因此，當我們進行計劃時，我們應該能預料到生活中會有很多突發事件；其次，當意外的事情發生的時候，能夠有一個工具可以誘發我們明智而有效的反應，而不是愚蠢的行為。

Goldsmith在書中舉了一個情境，在公司中總有一些你認為無聊，又不得不參加的會議吧？在這個會議上你心裡也許不斷的咒罵，我工作都做不完了，還要我浪費這一小時的時間坐在這裡，因此你在筆記本上塗鴉，只有在被點名的時候敷衍的發言，直到會議結束。

現在，想像一下，如果我告訴你，在會議結束後，你需要回答一下四個問題：

我是否盡最大努力追求快樂了？

我是否盡最大努力尋求意義了？

我是否盡最大努力構建積極的人際關係了？

我是否盡最大努力全身心投入了？

當你事先知道要進行這個測驗，你會有哪些不一樣的做法來提升你在這四個問題上的分數呢？這一個事先知道的測驗會產生一種自然的渴望，讓你想努力的表現更好，讓自己在快樂、意義、投入度、人際關係等方面獲得高分。

Goldsmith建議我們，每次開會時都要假裝會後需要接受這樣的測驗！

他說：「你的頭腦和心靈會因此感謝你。你開會的這一個小時，是你生命中不會重來的一小時。如果你感覺苦不堪言，它就是你的痛苦，而不是公司或其他同事的痛苦。為什麼要浪費這一個小時，心不在焉或者憤世嫉俗呢？」

只有我們承擔起自己投入生活的責任，我們就會對工作做出積極貢獻，同時也創造一個更好的自己。

我們把這四個題目當成改變我們思維轉折點，評分通常是一種事後行為，但這種假裝自己要接受評分的結果，倒轉了這個順序。

當我們知道我們會參加這項測驗時，我們會用自己的行動準備好答案。這會讓我們在一個無聊透頂的會議中，為了不浪費生命中的一個小時，而有更多的投入。

這四個問題，可以做為一個工具，當面對自己無法預期的意外情境時，停下來好好的問自己，當事情處理完之後，我們需要對這四個問題評分，我們接下來的表現「應該」如何？我會將這四個問題放在明顯的地方，隨時可以提醒我。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：面對意外情境的有效工具

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航