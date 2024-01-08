華為突破技術封鎖，美國禁令失算？美中互相制裁是否會阻礙世界半導體產業的根基發展？
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2023年9月，中國手機大廠華為在半導體相關的限制之下，推出最新旗艦手機「Mate 60 Pro」，震驚外界，尤其是美國的相關產業。為何美國設下的半導體技術限制無法阻擾中國晶片生產？美中晶片之爭又會如何影響半導體產業的未來？
文：津上俊哉
中國的華為（HUAWEI）是全球屈指可數的通信設備製造商，去（2023）年9月發布了搭載7奈米5G晶片的新款旗艦手機「Mate 60 Pro」。此消息一出，讓美國的相關人士受到很大的衝擊。
因為2022年10月7日美國公布半導體限制措施，禁止晶片及技術轉移中國（以下稱「10月7日禁令」），照理說中國應該無法取得如此先進晶片。
豈止如此，華為正在開發的AI專用晶片和相關軟體也有長足進步，和以AI領先全球的美國輝達（NVIDIA）之間的技術差距已明顯縮短。
美對中半導體禁令失算
美國極為嚴格管制中國取得及利用半導體，是因為擔憂這些先進半導體，甚至是運用半導體推動AI技術發展，會直接對國家安全保障構成威脅。
正因為如此，美國對中國的半導體技術以超乎想像的速度進化一事抱持危機感，這些中國製造的晶片何以能生產，包括它的產量及其所耗費的成本，目前正在積極進行分析。
專家認為，這款晶片是中國的半導體製造大廠中芯國際（SMIC）採用管制項目外的上一代曝光設備。透過製程改良，雖然生產良品率等的經濟效益差，但是仍成功製造出7奈米級的晶片。
要製造半導體晶片，除了曝光以外，形成薄膜、蝕刻、離子注入等，在製程上需要用到很多的製造設備。然而，西方製造商持續向中國販售管制項目外的製造設備，被認為也能夠用來生產7奈米級的晶片。
另一方面，這款晶片設計可以確定是使用了美國企業販售的EDA設計工具。依據美國擴大半導體禁令，照理說中國企業取得的授權已經失效，至今卻仍然被使用。
根據美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告顯示，10月7日禁令發布初期，確實對中國的晶片廠商造成重大打擊，不過來自政府的巨額補助金，趕在禁令發布前緊急採購美國的產品及技術、採購日本和荷蘭等國的製造設備和零件，以及中國當地企業的技術水平提升等的重要因素，讓中國的半導體產業迅速恢復。
該報告甚至分析了10月7日禁令為何不如美方所盤算，無法防止中國技術提升的原因：
- 目前為止的禁令設置豁免期，讓中國企業有機會大量緊急採購，以及耗費太多時間說服日本與荷蘭跟進美國，對中國實施半導體限制。
- 無法徹底封鎖中國以冒名公司名義等手段進口管制項目的產品、技術，以及使用管制項目外的設備也能夠製造出管制項目產品之類， 10月7日禁令出現漏洞（西方企業也有鑽漏洞向中國出口之嫌）。
- 缺乏足夠的情報能力（intelligence capacity）及時察覺出中國透過上記2的手段取得產品、技術等──列舉上述原因，要求強化對策。
漏洞百出的美國政策
該報告除了透露出「無法阻止中國在技術上進歩」的緊迫感，同時也凸顯出美國政策本身的根本問題。
第一，中國得以在技術上取得長足進歩，最大的驅動力正是美國禁令，陷入自相矛盾。
對中國而言，目標不是盜用或模仿美國技術，而是在不依賴美國的前提下，確立獨立技術。
中國到目前為止推動的〈中國製造2025〉（中國政府於2015年5月發布為期10年的製造業發展計畫）全力扶植半導體產業發展，但是自美國加強限制以後，促使該政策快馬加鞭前進。從專利和論文分析中國技術進展程度的專家也提出警告，在美國採取禁止出口措施以來，中國的技術進展正在加速中。
第二，該報告指出「太晚實施相關限制措施（尤其是日本、荷蘭、韓國等盟國的跟隨），以及設置豁免期等，內容過於寬鬆」，明確對此表達不滿。
即使是以「國家安全保障」為由，要讓西方的半導體相關業界採取措施，放棄一直以來作為重要收益源的中國市場，不是一晩就能夠成功導入。
正因為我們不是專制主義國家，所以遊說和協調都是必要程序，為了讓企業放棄收益源，設置豁免期作為條件。更何況，要讓第三國跟隨美國腳步對中國實施限制是非常耗時的，這也是無可奈何的事。
要說「耗費太多時間」的話，讓人不禁想問「日本多次表達出對中國擴大軍事威脅的擔憂，但是直到2014、15年左右為止，美國卻完全不當一回事。所以，美國有資格那樣說嗎？」
第三，這類的限制本來就無法期待有十全十美的效果。
美國要實施10月7日禁令之際，標榜了「小院高牆」（small yard, high fence）的概念。
意思是把經濟利益也列入考量，限縮像是與國家安全保障直接相關的技術和產品範圍（即「小院」）。另一方面，盡可能地防止中國取得範圍內的技術和產品（即「高牆」）。
不過，使用管制項目外的設備製造出管制項目的產品，這項事實在標語的執行上說明了知易行難。因為中國的進歩超乎想像地快速，擴大範圍的話，會使得西方相關業界處於搖擺不定的處境。
以結果來說，本來就無法阻止中國技術的進歩，以此為前提，我們只能夠讓我方的技術加速進展，努力拉開與中國的技術差距。
關鍵是維持「摩爾定律」
實際上，我們的政策不只無法成功讓中國減速，對於我們提高自身速度的這一點也產生問題。
象徵著半導體技術進展的「摩爾定律」（Moore’s law）相當有名，是由英特爾共同創辦人摩爾 （Gordon Moore）於1965年提出的經驗法則，其內容為「積體電路上可容納的電晶體密度，約每隔1年半～2年便會增至2倍」。
說到這個電晶體密度，目前在最先進的晶片上已經到了可容納幾百億個電晶體的階段，而近年來支撐電晶體密度不斷向上提升的重要驅動力，可以說正是來自在先進晶片供應上佔有壓倒性地位的台積電（TSMC）等龍頭大廠賺取的豐厚利潤。
自從高唱國家經濟安全保障以後，美日及歐洲各國陸續開始推出致力於在國內生產、供應半導體晶片的「產業政策」，恐怕會造成半導體工廠的四處設立、供過於求的現象。
此外，為了抗衡美國抵制中國製產品，中國也以安全保障為由，開始限制國內使用蘋果公司推出的iPhone手機。如果未來華為公司的高階智慧手機暢銷，而iPhone手機在中國的銷售停滯的話，也會連帶影響到TSMC公司的先進晶片出現滯銷。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢