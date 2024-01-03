前行政院長陳冲建議總統就職紀念幣以「NFT」發售，央行：將視總統當選人意願配合辦理
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2024年總統大選將於1月13日投票，並於5月20日舉行總統副總統就職典禮。按照慣例央行將發售總統就職紀念幣，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長長陳冲發文表示，央行可以考慮以NFT形式製作紀念幣，央行回應：「視總統意願配合辦理。」
（中央社）2024年總統大選將於1月13日投票，並於5月20日舉行總統副總統就職典禮，按照往例，央行今年將發售總統就職紀念幣，對於外界建議央行可改發行NFT，央行回應，此為總統當選人職權與意願，央行僅配合辦理。
前行政院長、現任新世代金融基金會董事長長陳冲發表文章「央行可以給新總統的見面禮」，內容指出，隨著技術成熟，央行今年以NFT（非同質化代幣）作為總統就職紀念幣，將是全世界首次國家發行的元首就職紀念NFT，不論是總統或總裁，都可歷史留名；而且相較傳統紀念幣，數位紀念幣應更環保減碳，也節省資源。
央行官員對此表示，關於以NFT發售總統紀念幣一事，這是總統當選人職權跟意願，央行僅配合辦理。
央行官員指出，英國財政部2022年也宣布將創建英國政府NFT，並指示皇家鑄幣廠著手進行，預計2022年夏天發行，但經過約1年的時間，NFT計畫都沒有進一步消息，直到2023年3月，財政部大臣對外證實此計畫喊卡，背後原因除了NFT熱潮消退，加密市場動盪也是考量因素之一。
央行官員說明，NFT是種數位形式，由於數位資產具有諸多風險，從交易、法律以及衍生的洗錢風險，都必須審慎處理；央行積極研究「央行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency，CBDC），便是種負責任的態度，希望降低風險、保障民眾權益。
根據央行去年10月的業務報告，央行已於2020年及2022年分別完成「批發型CBDC可行性技術研究」及「通用型CBDC試驗計畫」，其中通用型CBDC試驗計畫部分，已展示錢包開立、兌換、轉帳、購物及數位券等多項功能。
央行表示，目前正在進行意見調查及精進平台設計2項工作，針對CBDC認知度、需求、風險、設計及監理等各個層面，向公眾、政府機關、產業界及學術界等辦理意見調查；後續將依調查結果，透過座談等方式，進行廣泛溝通，以完善整體規劃。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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