另一半欠了一屁股債讓生活陷入困境，可以當成離婚的理由嗎？

藝人徐若瑄在前陣子宣布離婚，結束長達九年的婚姻，新聞曾報導她與前夫的婚姻挺過了債務及外在感情的危機，然而兩人卻始終無法克服雙方間的差異，因此選擇結束婚姻關係。

報導中提及兩人曾有債務上的危機，而這樣的情況其實不只是公眾人物會遇到，一般的民眾其實也會有遇到另一半在外欠了一屁股債，結果導致生活陷入困境的情況，那麼在這樣的情況下可以訴請離婚嗎？

另一半欠債太多，可以當成離婚的理由嗎？

在現實的案例中，不是所有夫妻都能夠自己就能談成離婚的決定，有時候其中一方會堅持不想離婚，然而另一方卻因為已經難以繼續忍受對方帶來的痛苦或背叛而積極想要分開，但因為對方不肯同意而難以有結果，最後不得不向法院 訴請離婚。

那麼，若是真的遇到另一半不斷在外積欠債務，讓家庭經濟壓力變得非常沉重，怎麼勸阻都不聽，導致自己已經很難再承受這樣的痛苦，這樣的話能不能用對方不斷積欠債務來做為訴請離婚的事由呢？

儘管配偶積欠債務這件事情，並不是《民法》第1052條提到的離婚事由，不過這樣積欠債務導致家庭經濟崩潰，另一半也遭受身心打擊的情況其實仍然可以所謂「雙方有難以維持婚姻的重大事由」來向法院訴請離婚喔！

雖然積欠債務這件事情表面上只是一方在外的行為，然而積欠債務的後果可能會面臨到各種可怕的情況，像是前面提到的家中經濟壓力、債主上門討債等等的情形都會導致家庭失和，難以繼續維持正常的生活，這樣的生活長久下來勢必會對家人造成嚴重的精神傷害，也會對婚姻關係產生非常不良的影響。

儘管自己已經不斷勸阻，配偶卻依舊繼續欠債，毫無考慮家人的生活，這樣的生活中就會將彼此的感情給消磨殆盡，最終為了從這樣的恐怖生活解脫，只能做出離婚這個決定，才能避免自己及孩子繼續受到傷害。

雖然大家都明白積欠債務是非常恐怖的事情，尤其是因為賭博或是投資的情況，很多時候負債者並不會想到當下的債務會在日後變成多大的負擔，想說只要下次成功了就能把積欠的債務都一併還清，然而卻沒有意識到自己其實已越陷愈深，連帶著家人也一同陷入這個可怕的債務深淵。

當你有了家庭時，做任何事情前都應該多思考，因為自己的錯誤選擇可能會讓家人也面臨債台高築的痛苦，如果真的遭遇到債務的情況，就應該先冷靜下來想想該如何規劃財務的問題，而不是繼續執迷不悟，這樣只會讓自己與家人因此而受到可怕的壓力與折磨。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航