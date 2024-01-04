教育部依舊頭痛醫頭、腳痛醫腳，寫在新北某國中割喉悲劇之後
我們想讓你知道的是
自新北某國中校園內發生令人悲痛的割喉案後，教育部看似快馬加鞭制定法規，試圖亡羊補牢化解社會不滿所帶來的政治效應，而這次教育部所提出「補破網」的相關措施，依舊刻意漏掉解決家長對老師濫訴的問題。如果教育部不處理這部份，就等於是要老師冒著生命危險或隨時丟失工作的風險去處理、面對校園暴力情境。
文：綠園嬿語
自新北某國中校園內發生令人悲痛的割喉案後，教育部看似快馬加鞭制定法規，試圖亡羊補牢化解社會不滿所帶來的政治效應，但從其端出的政策可以看到，教育部只想解決政治問題，再次祭出「輔導」的老招 [1]，而沒有真正想解決目前校園內充斥不定時炸彈，為校園帶來人身安全和恐懼的問題。
失能的家庭教育培養出行為偏差的孩子
多年前，令人聞風喪膽的殺人犯陳進興，就是成長於家庭教育功能不彰的家庭。但是，他的孩子由於在家庭教育功能健全的環境下長大，所以，都走上正途。[2]
在美國曾為超過100名死囚辯護的律師David R. Dow指出，大約有80%的死囚是來自功能不彰的家庭，所以，他認為政府只要推動正確的介入措施，就可以引領高風險的孩子從不歸路轉彎，步上正途，而且越早介入越好，如果等孩子進入少年司法制度，要救回來就難多了。[3]
校園暴力的預防措施一定要做
維持社會穩定，預防勝於治療。舉例來說，若銀行警衛或職員時時關注前來辦事的客戶，詢問服務需求，就可能大幅降低銀行搶案的發生或有效防堵詐騙集團得逞的機會。
海關和法院實施無差別的安全檢查，限制帶上飛機的物品，也是做安全防範。學校實施安全檢查也是同理，該措施最主要的功能是預防犯罪，而不是搜到違禁品。
立法解決家長對老師濫訴
這次教育部所提出「補破網」的相關措施，依舊刻意漏掉解決家長對老師濫訴的問題。如果教育部不處理這部份，就等於是要老師冒著生命危險或隨時丟失工作的風險去處理、面對校園暴力情境。
基層教師真心想問教育部：「長官們，您們對經過國家培訓的專業老師之態度為何？是視如土芥、敝屣或寇讎？還是？」
結語
照理說，教育部是管理全國教育的部會，應該會知道家庭教育是教育中至關重要的一環，更是學校教育的上游。但不知為何，教育部總是集中精力處理教育的表面，面對校園暴力，只有一千零一招的老哏——輔導。
現今的教育部在國人眼中，似乎已經是缺乏專業，玩不出新把戲的老狗。這讓人民也不禁想了解，教育部官員們的教育專業素養是否還在？掌握及解決教育問題的關鍵能力呢？一個無法精準解決問題的教育部，是適格的教育部嗎？
無論如何，我們還是要期許有錢、有權、有人才的教育部在制定政策之時，不要老是以無用的口號和方案敷衍社會大眾；應該以更負責任的心態找出解決問題之鑰，才不會放任校園暴力悲劇再次發生。
備註
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
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未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。