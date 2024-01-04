教育部依舊頭痛醫頭、腳痛醫腳，寫在新北某國中割喉悲劇之後

文：綠園嬿語

自新北某國中校園內發生令人悲痛的割喉案後，教育部看似快馬加鞭制定法規，試圖亡羊補牢化解社會不滿所帶來的政治效應，但從其端出的政策可以看到，教育部只想解決政治問題，再次祭出「輔導」的老招 [1]，而沒有真正想解決目前校園內充斥不定時炸彈，為校園帶來人身安全和恐懼的問題。

失能的家庭教育培養出行為偏差的孩子

多年前，令人聞風喪膽的殺人犯陳進興，就是成長於家庭教育功能不彰的家庭。但是，他的孩子由於在家庭教育功能健全的環境下長大，所以，都走上正途。[2]

在美國曾為超過100名死囚辯護的律師David R. Dow指出，大約有80%的死囚是來自功能不彰的家庭，所以，他認為政府只要推動正確的介入措施，就可以引領高風險的孩子從不歸路轉彎，步上正途，而且越早介入越好，如果等孩子進入少年司法制度，要救回來就難多了。[3]

校園暴力的預防措施一定要做

維持社會穩定，預防勝於治療。舉例來說，若銀行警衛或職員時時關注前來辦事的客戶，詢問服務需求，就可能大幅降低銀行搶案的發生或有效防堵詐騙集團得逞的機會。

海關和法院實施無差別的安全檢查，限制帶上飛機的物品，也是做安全防範。學校實施安全檢查也是同理，該措施最主要的功能是預防犯罪，而不是搜到違禁品。

立法解決家長對老師濫訴

這次教育部所提出「補破網」的相關措施，依舊刻意漏掉解決家長對老師濫訴的問題。如果教育部不處理這部份，就等於是要老師冒著生命危險或隨時丟失工作的風險去處理、面對校園暴力情境。

基層教師真心想問教育部：「長官們，您們對經過國家培訓的專業老師之態度為何？是視如土芥、敝屣或寇讎？還是？」

結語

照理說，教育部是管理全國教育的部會，應該會知道家庭教育是教育中至關重要的一環，更是學校教育的上游。但不知為何，教育部總是集中精力處理教育的表面，面對校園暴力，只有一千零一招的老哏——輔導。

現今的教育部在國人眼中，似乎已經是缺乏專業，玩不出新把戲的老狗。這讓人民也不禁想了解，教育部官員們的教育專業素養是否還在？掌握及解決教育問題的關鍵能力呢？一個無法精準解決問題的教育部，是適格的教育部嗎？

無論如何，我們還是要期許有錢、有權、有人才的教育部在制定政策之時，不要老是以無用的口號和方案敷衍社會大眾；應該以更負責任的心態找出解決問題之鑰，才不會放任校園暴力悲劇再次發生。

備註

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九