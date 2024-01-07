朱楚文：眼見不為憑！當AI詐騙連視訊都能仿造時，我們該如何分辨真假？
我們想讓你知道的是
2023年全球詐騙和網路犯罪，已造成8兆美元損失，金額甚至超過日本GDP，在生成式AI爆發的時代，古人那一句「眼見為憑」恐怕不再適用，李開復甚至曾想像未來的一個場景：人人出門都會帶面具，因為當不法分子可以擷取到你的面容，就可以生成各種虛擬詐騙......
文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）
之前的文章提到AI網紅爆紅案例，賺得比真人網紅甚至明星還多，這一篇要來談談當虛實難辨時，勢必會衍生的越來越嚴重的問題：AI詐騙。
生成式AI讓詐騙更加真假難分，這或許大家已經逐漸有意識，不過你可能以為還只有圖片與聲音，事實上是現在AI生成影像的詐騙才是令人難防。
前陣子有新聞，周湯豪的粉絲被AI版假周湯豪詐騙了50萬台幣，在這一宗詐騙案例中，已不只是慣用的加LINE群組聊天，而是假周湯豪直接打電話給粉絲！試想，當你心愛的偶像打視訊電話給你，模樣真實出現在你眼前，你會不會真的很難分辨、容易相信？
這位粉絲於是就相信假周湯豪說律師小孩需要錢看醫生，於是匯款50萬台幣才驚覺詐騙。而在香港，甚至有不法分子運用AI換臉程式Deepfake，冒充報失身分證的市民，瞞過金融機構的人臉辦析系統，騙取7萬元港幣貸款。想想真的不可思議吧！
這也難怪在創新工廠李開復先生的AI 2041這本書中，特別提到未來的一個場景是：人人出門都會帶面具，因為當不法分子可以擷取到你的面容，就可以生成各種虛擬詐騙，保護臉會成為我們的日常！
但對於已有大量聲音節目或影像在網路上的公眾人物來說，實在是很難保護自己，畢竟已有太多公開素材可能被拿去冒用，就如周湯豪的例子，他也是有夠衰，所以除了希望政府盡快執法和想方法杜絕之外，也提醒各位如果有任何你追蹤的公眾人物、偶像、KOL主動聯繫你，不管是聲音或影像，都要記得存疑，特別是如果涉及匯款大量金額，請務必當心詐騙。
另外，現在也出現仿照小孩聲音詐騙父母的案例，各位也要特別當心。聽聞已有不少公司開始對內宣導防範AI詐騙，我先前在節目中訪談Gogolook的經理，他也分享幾招防範之道：
1. 問關鍵問題：簡單來說，就是問通關密語，你可以問一些比較私密的問題，把自己想像成銀行在確認對方身分一樣，例如詢問國小唸哪？以前養的狗叫什麼名字？某個親戚現在住哪？以此確認對方是不是假AI仿照。
2. 多方確認：假設遇到熟悉親友聲音或影像來電，聽完內容後，不要立刻相信，請記得打電話回去給本人做確認，或是多方確認內容，避免受騙。
在生成式AI爆發的時代，彭博社報導，2023年全球詐騙和網路犯罪，已造成8兆美元損失，金額甚至超過日本GDP！換句話說，古人那一句：眼見為憑，恐怕不再適用，面對以假亂真的詐騙趨勢，我們只能多費點力，不要讓自己的善良成為惡者宰殺的犧牲。
本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此
原標題：眼見不為憑！AI詐騙連視訊都能，怎麼分辨真假？｜專家論點【朱楚文】
延伸閱讀
- 台灣年輕族群因「移工MOU」產生反印度情緒，其實充滿許多誤解和疑點
- 國人醞釀遊行抗議引進印度移工，學者驚「從未遇過這種反彈」分析兩國合作好處、誤解根源
- 美國商會：年輕充足的勞力、積極招商電子和半導體產業進駐，印度成為台商急欲搶佔的寶地
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。