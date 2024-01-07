朱楚文：眼見不為憑！當AI詐騙連視訊都能仿造時，我們該如何分辨真假？

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

之前的文章提到AI網紅爆紅案例，賺得比真人網紅甚至明星還多，這一篇要來談談當虛實難辨時，勢必會衍生的越來越嚴重的問題：AI詐騙。

生成式AI讓詐騙更加真假難分，這或許大家已經逐漸有意識，不過你可能以為還只有圖片與聲音，事實上是現在AI生成影像的詐騙才是令人難防。

前陣子有新聞，周湯豪的粉絲被AI版假周湯豪詐騙了50萬台幣，在這一宗詐騙案例中，已不只是慣用的加LINE群組聊天，而是假周湯豪直接打電話給粉絲！試想，當你心愛的偶像打視訊電話給你，模樣真實出現在你眼前，你會不會真的很難分辨、容易相信？

這位粉絲於是就相信假周湯豪說律師小孩需要錢看醫生，於是匯款50萬台幣才驚覺詐騙。而在香港，甚至有不法分子運用AI換臉程式Deepfake，冒充報失身分證的市民，瞞過金融機構的人臉辦析系統，騙取7萬元港幣貸款。想想真的不可思議吧！

這也難怪在創新工廠李開復先生的AI 2041這本書中，特別提到未來的一個場景是：人人出門都會帶面具，因為當不法分子可以擷取到你的面容，就可以生成各種虛擬詐騙，保護臉會成為我們的日常！

但對於已有大量聲音節目或影像在網路上的公眾人物來說，實在是很難保護自己，畢竟已有太多公開素材可能被拿去冒用，就如周湯豪的例子，他也是有夠衰，所以除了希望政府盡快執法和想方法杜絕之外，也提醒各位如果有任何你追蹤的公眾人物、偶像、KOL主動聯繫你，不管是聲音或影像，都要記得存疑，特別是如果涉及匯款大量金額，請務必當心詐騙。

另外，現在也出現仿照小孩聲音詐騙父母的案例，各位也要特別當心。聽聞已有不少公司開始對內宣導防範AI詐騙，我先前在節目中訪談Gogolook的經理，他也分享幾招防範之道：

1. 問關鍵問題：簡單來說，就是問通關密語，你可以問一些比較私密的問題，把自己想像成銀行在確認對方身分一樣，例如詢問國小唸哪？以前養的狗叫什麼名字？某個親戚現在住哪？以此確認對方是不是假AI仿照。

2. 多方確認：假設遇到熟悉親友聲音或影像來電，聽完內容後，不要立刻相信，請記得打電話回去給本人做確認，或是多方確認內容，避免受騙。

在生成式AI爆發的時代，彭博社報導，2023年全球詐騙和網路犯罪，已造成8兆美元損失，金額甚至超過日本GDP！換句話說，古人那一句：眼見為憑，恐怕不再適用，面對以假亂真的詐騙趨勢，我們只能多費點力，不要讓自己的善良成為惡者宰殺的犧牲。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此

原標題：眼見不為憑！AI詐騙連視訊都能，怎麼分辨真假？｜專家論點【朱楚文】

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航