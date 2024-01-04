首部寶可夢逐格動畫《寶可夢禮賓部》：人類與寶可夢共存的世界，快樂生活每一天
我們想讓你知道的是
雖然Netflix《寶可夢禮賓部》整體來說，是很公式化的單元劇情，但整體而言，在製作裡面強調的是帶入感，與寶可夢一起生活的那種日常感，我覺得比起劇情，更多細節是放在寶可夢的一舉一動。
文：陸坡 (LUPO)
無壓力，拋開對戰與挑戰的寶可夢花邊日常
如果要說一個跨越世代，且娛樂性高的全球作品，從過去神奇寶貝、口袋怪獸等多方化名，最後定調的寶可夢，就可以說是橫跨兩代人的記憶，且擁有高娛樂的作品。
從父母輩的GameBoy掌機、無印時代，到孩子的Switch遊戲機，甚至是寶可夢地平線新一代男女主角，實實在在跨越了20多年。而年年推陳出新的遊戲和動畫，在戰鬥與冒險之外，寶可夢似乎也有在刺激生活的另外一面。
《寶可夢禮賓部》是在2023年寶可夢日，所宣布的一項合作計畫，由影音串流平台Netflix與寶可夢合作的逐格小動畫。故事敘述被都市快節奏淹沒的春繪，辭去了工作，來到一家寶可夢度假村擔任禮賓人員。而渡假村中許多寶可夢的到訪和相處，讓她放鬆了身心也重新成長，並且也解決來訪的寶可夢的各種問題，快樂生活每一天。
《寶可夢禮賓部》是什麼動畫
這短短的幾年，《寶可夢》在遊戲與動畫都迎來極大轉折，一直以來，超人氣年番《寶可夢》動畫作品的主角小智與皮卡丘的旅程，在2023年3月底播出最後一集，並隨即公告《寶可夢地平線》莉可與羅伊雙主角接手，並故事將跳脫以往的模式，重新開始。
在遊戲上，2022年任天堂主機平台發售的《寶可夢傳說－阿爾宙斯》也加入半開放式地圖，即時動作與回合制並存的新玩法，也帶給玩家不同以往的新鮮感。
《寶可夢》最近幾年，可以說是開啟了許多新嘗試，從過去2016年手機遊戲《Pokémon GO》結合實際地圖與捕捉、對戰的玩法爆紅，且與許多短命的手遊不同，即便熱潮過去，《Pokémon GO》依舊保持一定的熱度。
在寶可夢卡牌對戰方面，也是年年都有舉辦《寶可夢世界錦標賽》，2023年台灣也有國小生拿下寶可夢卡牌的世界孩童組冠軍，同個時間也播映以卡牌為主的動畫《寶可夢－巔峰之徑》——敘述女孩艾娃與搭檔寶可夢走路草，一起挑戰寶可夢卡牌比賽的故事。
與這些額外的動畫與分支相同，《寶可夢禮賓部》是2023年寶可夢日宣布的計畫，以紀念寶可夢日為由，而製作的短篇作品。《寶可夢禮賓部》雖然是跟Netflix合作，但這次的動畫製作方面跟Netflix動畫部門並無關係，而是交由從2021年就開始合作的定格動畫工作室Dwarf studios操刀，每集約20分鐘的短篇定格動畫；而Dwarf studios在2022年時，就有製作遊戲《阿爾宙斯》宣傳動畫《洗翠小故事》。
《寶可夢禮賓部》上映前在東京御台場舉辦試映會，現場也裝飾成動畫裡寶可夢渡假中心的模樣，除了重現場景外，工作人員也穿著動畫裡的制服，並由這次動畫代表寶可夢可達鴨揭開試映會序幕。
《寶可夢禮賓部》分析與延伸
逐格動畫主要用於模型與實體物的拍攝，在原理上，跟過去平面動畫製作的賽露露片製作有點類似，只不過是三次元，許多業餘與專業人士，也會用模型小量移動作出有趣的小動畫。
基本上，逐格動畫拍攝每一秒需要24張圖，以簡單的三分鐘小廣告就要接近1500張圖片構成 ，並且前置作業、道具製作相當長，很多逐格動畫都是用黏土偶製作完成，有時候也被稱為偶動畫或黏土動畫，在東歐捷克等地相當擅長製作這類型的動畫作品。
製作《寶可夢禮賓部》的小川導演表示，這部動畫的期望是製作一個「真實人與寶可夢共存世界」背景下的作品，希望讓觀眾可以感覺到與寶可夢一起生活的樣貌。
《寶可夢禮賓部》的美術，這次由參與過知名偶動畫《第十四道門》概念美術，獲得過安妮獎的上杉參與操刀。雖然說是一個跟主軸故事無關額外的短篇動畫，但是上杉認為應該以寶可夢生活為主線，想保留觀察寶可夢生活中一些小驚喜，這種感覺是很有趣的。
《寶可夢禮賓部》出場的寶可夢，並非都有完整的資料與生態設定，故團隊在製作寶可夢的時候，例如重量、移動方式、能力與絕招，以及與人互動的方式等，都需要透過一些想像和討論。
畢竟，在現實世界中並沒有寶可夢的生活可以參照，故《寶可夢禮賓部》中寶可夢的一舉一動，如何讓觀眾感覺真的是世界中的一份子，是這部動畫片最重要的地方。
而寶可夢之外，《寶可夢禮賓部》的女主角春繪，則是代表著觀眾的心境，故製作團隊認為，春繪的表情動作必須可以傳達觀眾對於寶可夢的情感，因此製作了許多關於春繪的面部，將春繪的喜怒哀樂傳達給觀眾，用逐格動畫展現出這位人物的性情與轉變，這是很具挑戰性的。
《寶可夢禮賓部》團隊的製作過程與對談也將公開在Youtube頻道，讓大家了解逐格動畫的製作過程。
《寶可夢禮賓部》值得一看嗎？
這部寶可夢動畫是少見用逐格動畫構成的作品，上一次出現在寶可夢作品裡，應該還是Dwarf studios在2022年為遊戲《阿爾宙斯》宣傳動畫《洗翠小故事》。當然，這跟《寶可夢禮賓部》中的寶可夢充滿毛茸茸的感覺不同，《洗翠小故事》裡的寶可夢感覺有點像模型轉蛋，但也是充分表現出寶可夢生活的一面，也是很有趣的創作。
說起來，Dwarf studios在揣摩寶可夢的生態應該是有一些經驗，故在這次人與寶可夢互動的故事中，發揮的也是相當不錯。
雖然《寶可夢禮賓部》整體來說，是很公式化的單元劇情，但整體而言，在製作裡面強調的是帶入感，與寶可夢一起生活的那種日常感，我覺得比起劇情，更多細節是放在寶可夢的一舉一動。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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