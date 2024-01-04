首部寶可夢逐格動畫《寶可夢禮賓部》：人類與寶可夢共存的世界，快樂生活每一天

文：陸坡 (LUPO)

無壓力，拋開對戰與挑戰的寶可夢花邊日常

如果要說一個跨越世代，且娛樂性高的全球作品，從過去神奇寶貝、口袋怪獸等多方化名，最後定調的寶可夢，就可以說是橫跨兩代人的記憶，且擁有高娛樂的作品。

從父母輩的GameBoy掌機、無印時代，到孩子的Switch遊戲機，甚至是寶可夢地平線新一代男女主角，實實在在跨越了20多年。而年年推陳出新的遊戲和動畫，在戰鬥與冒險之外，寶可夢似乎也有在刺激生活的另外一面。

《寶可夢禮賓部》是在2023年寶可夢日，所宣布的一項合作計畫，由影音串流平台Netflix與寶可夢合作的逐格小動畫。故事敘述被都市快節奏淹沒的春繪，辭去了工作，來到一家寶可夢度假村擔任禮賓人員。而渡假村中許多寶可夢的到訪和相處，讓她放鬆了身心也重新成長，並且也解決來訪的寶可夢的各種問題，快樂生活每一天。

Photo Credit: Netflix 《寶可夢禮賓部》劇照

《寶可夢禮賓部》是什麼動畫

這短短的幾年，《寶可夢》在遊戲與動畫都迎來極大轉折，一直以來，超人氣年番《寶可夢》動畫作品的主角小智與皮卡丘的旅程，在2023年3月底播出最後一集，並隨即公告《寶可夢地平線》莉可與羅伊雙主角接手，並故事將跳脫以往的模式，重新開始。

在遊戲上，2022年任天堂主機平台發售的《寶可夢傳說－阿爾宙斯》也加入半開放式地圖，即時動作與回合制並存的新玩法，也帶給玩家不同以往的新鮮感。

《寶可夢》最近幾年，可以說是開啟了許多新嘗試，從過去2016年手機遊戲《Pokémon GO》結合實際地圖與捕捉、對戰的玩法爆紅，且與許多短命的手遊不同，即便熱潮過去，《Pokémon GO》依舊保持一定的熱度。

在寶可夢卡牌對戰方面，也是年年都有舉辦《寶可夢世界錦標賽》，2023年台灣也有國小生拿下寶可夢卡牌的世界孩童組冠軍，同個時間也播映以卡牌為主的動畫《寶可夢－巔峰之徑》——敘述女孩艾娃與搭檔寶可夢走路草，一起挑戰寶可夢卡牌比賽的故事。

與這些額外的動畫與分支相同，《寶可夢禮賓部》是2023年寶可夢日宣布的計畫，以紀念寶可夢日為由，而製作的短篇作品。《寶可夢禮賓部》雖然是跟Netflix合作，但這次的動畫製作方面跟Netflix動畫部門並無關係，而是交由從2021年就開始合作的定格動畫工作室Dwarf studios操刀，每集約20分鐘的短篇定格動畫；而Dwarf studios在2022年時，就有製作遊戲《阿爾宙斯》宣傳動畫《洗翠小故事》。

《寶可夢禮賓部》上映前在東京御台場舉辦試映會，現場也裝飾成動畫裡寶可夢渡假中心的模樣，除了重現場景外，工作人員也穿著動畫裡的制服，並由這次動畫代表寶可夢可達鴨揭開試映會序幕。

Photo Credit: Netflix 《寶可夢禮賓部》劇照

《寶可夢禮賓部》分析與延伸

逐格動畫主要用於模型與實體物的拍攝，在原理上，跟過去平面動畫製作的賽露露片製作有點類似，只不過是三次元，許多業餘與專業人士，也會用模型小量移動作出有趣的小動畫。

基本上，逐格動畫拍攝每一秒需要24張圖，以簡單的三分鐘小廣告就要接近1500張圖片構成 ，並且前置作業、道具製作相當長，很多逐格動畫都是用黏土偶製作完成，有時候也被稱為偶動畫或黏土動畫，在東歐捷克等地相當擅長製作這類型的動畫作品。

製作《寶可夢禮賓部》的小川導演表示，這部動畫的期望是製作一個「真實人與寶可夢共存世界」背景下的作品，希望讓觀眾可以感覺到與寶可夢一起生活的樣貌。

《寶可夢禮賓部》的美術，這次由參與過知名偶動畫《第十四道門》概念美術，獲得過安妮獎的上杉參與操刀。雖然說是一個跟主軸故事無關額外的短篇動畫，但是上杉認為應該以寶可夢生活為主線，想保留觀察寶可夢生活中一些小驚喜，這種感覺是很有趣的。

《寶可夢禮賓部》出場的寶可夢，並非都有完整的資料與生態設定，故團隊在製作寶可夢的時候，例如重量、移動方式、能力與絕招，以及與人互動的方式等，都需要透過一些想像和討論。

畢竟，在現實世界中並沒有寶可夢的生活可以參照，故《寶可夢禮賓部》中寶可夢的一舉一動，如何讓觀眾感覺真的是世界中的一份子，是這部動畫片最重要的地方。

而寶可夢之外，《寶可夢禮賓部》的女主角春繪，則是代表著觀眾的心境，故製作團隊認為，春繪的表情動作必須可以傳達觀眾對於寶可夢的情感，因此製作了許多關於春繪的面部，將春繪的喜怒哀樂傳達給觀眾，用逐格動畫展現出這位人物的性情與轉變，這是很具挑戰性的。

《寶可夢禮賓部》團隊的製作過程與對談也將公開在Youtube頻道，讓大家了解逐格動畫的製作過程。

Photo Credit: Netflix 《寶可夢禮賓部》劇照

《寶可夢禮賓部》值得一看嗎？

這部寶可夢動畫是少見用逐格動畫構成的作品，上一次出現在寶可夢作品裡，應該還是Dwarf studios在2022年為遊戲《阿爾宙斯》宣傳動畫《洗翠小故事》。當然，這跟《寶可夢禮賓部》中的寶可夢充滿毛茸茸的感覺不同，《洗翠小故事》裡的寶可夢感覺有點像模型轉蛋，但也是充分表現出寶可夢生活的一面，也是很有趣的創作。

說起來，Dwarf studios在揣摩寶可夢的生態應該是有一些經驗，故在這次人與寶可夢互動的故事中，發揮的也是相當不錯。

雖然《寶可夢禮賓部》整體來說，是很公式化的單元劇情，但整體而言，在製作裡面強調的是帶入感，與寶可夢一起生活的那種日常感，我覺得比起劇情，更多細節是放在寶可夢的一舉一動。