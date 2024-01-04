回顧賴清德的辯論：給你訂正機會還是答錯，究竟他是小英繼承者還是自助餐政客？
我們想讓你知道的是
蔡英文做的好的，都跟他有關，也會繼續做下去；但蔡英文（與任內民進黨中的壞人）做的壞事全都跟他無關，不能一竿子打翻一船人。然而，雖然口口聲聲說自己是蔡英文繼承者，但在「中華民國帶來災難」的「失言」裡，得到訂正機會卻還是答錯了......
文：張子龍（日知文教協會秘書長）
綜觀三場政見發表會和辯論會，賴清德自始自終走的是一個「自助餐」策略：乍看之下，是全面肯定蔡英文的政績，然後蔡規賴隨，訴求穩定和繼承。
例如在辯論會上，他說：「蔡英文總統的路線，基本上是以台灣為優先。不循過去國民黨的老路，同時以民主自由人權為價值，跟民主陣營站在一起，未來我會以過去的經驗，特別是蕭美琴過去擔任美國大使，我們有非常好的基礎，可以往這條路上繼續前進。」（第二階段媒體提問，台視提問）
但其實，他是看到想要的「菜」才夾：那些好吃的菜色，例如主權、社福、勞保，他都可以開心地「走在蔡英文總統信賴台灣的路上，走進世界，壯大台灣！」也可以「在蔡英文總統的基礎上擴大對社會的投資！」更不忘「感謝蔡英文總統，在她的任內是創有史以來的總統，對勞保基金不斷的挹注經費……未來我也會持續挹注。」（以上內容分別出自第一場，第一輪政見發表、第二場，第一輪政見發表；第三場，第二輪政見發表）
不過，看到到不想要的菜，他就全「賴」給別人：談到黨內貪腐，在政見發表會，他撇清：「不分黨派都有好人壞人，不該一竿子打翻一船人。」（第一場，第二輪政見發表）辯論會又再撇清：「每一個政黨或是派系，其實都有好人、也有壞人，有做好的地方、也有不足的地方，我的態度就是勇敢面對，該辦就辦，該移送就移送，該離開就離開。」（第三階段交互詰問二，柯文哲提問）
談到卡管、林志堅論文抄襲、高端封存，他雖強調卡管爭議起源自校內，高端也經檢調查無不法，但還是要繼續撇清：「而且他能夠擔任校長，是在我擔任院長的時間內核定……我對論文抄襲的態度一向嚴謹，我在當黨主席的時候，已經做出嚴正的裁示……我贊成應該要公開，我認為人民有知道的權利。」（第三階段交互詰問三，柯文哲提問）
換句話說，蔡英文做的好的，都跟他有關，他也會繼續做下去；但蔡英文（與任內民進黨中的壞人）做的壞事，全都跟他無關，不能一竿子打翻一船人。
所以說是「自助餐」策略：只要功勞，不要責任。
說是小英繼承者，但給了訂正機會卻還「答錯」
然而這有可能嗎？賴清德擔任行政院長，是2017年9月8日至2019年1月14日，台大校長遴選爭議是2018年1月5日至2018年12月24日，結果功勞歸他，爭議不歸他？而林志堅論文抄襲案，儘管當時他確實不是黨主席，但依舊是副總統，為何不能發聲？非要等到他當黨主席才能裁示？說白了，不就是等到風向底定之後，確認這道菜好吃才敢夾嗎？
同樣的，高端合約亦然，要公布早就可以公布了。
總的來說，美其名，賴清德可以標榜自己「既是繼承者，也是改革者」，所以去蕪存菁，好的要延續，壞的要改進；但只要稍微進行批判思考，就能看穿他的真面目：一個「自助餐」政客。
更別說，這位時刻標榜自己是最佳繼承者的台獨金孫，其實根本不信小英路線。
在辯論會上，他脫口而出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」（第二階段媒體提問，中時提問。）
儘管，在辯論會後他立刻澄清，那是口誤，他要說的是「中華民國（憲法）給台灣帶來災難。」然而隔天，他卻立刻被小英本人以及眾所皆知更親近小英的蕭美琴，給雙雙打臉——在新年談話上，蔡英文總統明確表示：中華民國憲法，不是風險！
蕭美琴則在副總統辯論會，再次澄清：「蔡英文總統多次提到，我們處理兩岸關係就是以中華民國憲法以及《兩岸人民關係條例》和現行的法規來處理，未來的賴清德總統也是一樣。」（副總統辯論會，第二階段媒體提問，聯合報提問）
換句話說，賴清德不只第一次口誤失言，就連第二次的修正也還是失言，依舊不是「蔡英文路線」下的正確答案：不管是「中華民國」還是「中華民國憲法」都不會給台灣帶來災難，這才是小英路線。
給了訂正機會還答錯，還說什麼小英繼承者？
「有誰又會根據電視辯論結果來投票？」
如果一個地方沒有人亂丟垃圾，是不會有人設立禁止亂丟垃圾的告示牌的。如果「未來的賴總統」真是「小英路線」的繼承者，那麼就算不看口誤失言，為何不只他自己要三番兩次重申，就連蔡英文總統（甚至本應是他副手的蕭美琴）都要特別強調：未來的賴清德總統「也是一樣」呢？
這看似澄清，卻隱隱帶有警告和教訓意味。但現在警告和教訓有用，是因為蔡英文還是總統，未來的賴清德總統還只是賴候選人；但假使賴候選人真的當選，未來的賴總統真的還會「也是一樣」嗎？更重要的是，在背離了小英路線之後，如果真出了事，他有可能突然長出承擔責任的肩膀嗎？
在總統辯論會的結論環節，賴清德說，這次選舉不是戰爭與和平的選擇，而是走向未來與走回過去的選擇，但這全是躲在「蔡英文」背後所營造出的假像——賴清德相信什麼？又憑什麼執行的比蔡英文更好？
「有誰又會根據電視辯論結果來投票的？」辯論會結束後，陳水扁在臉書如此評論。這話不能說錯，畢竟更多選民，是選黨不選人，也沒有興趣透過短短幾個小時的電視政見和辯論會直接認識候選人。
他們更喜歡媒體形塑出來的候選人的形象，更喜歡賴清德形塑的「既是繼承者，也是改革者」形象，但很可能，他們終究會發現自己投給了一個假象。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
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隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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