回顧賴清德的辯論：給你訂正機會還是答錯，究竟他是小英繼承者還是自助餐政客？

文：張子龍（日知文教協會秘書長）

綜觀三場政見發表會和辯論會，賴清德自始自終走的是一個「自助餐」策略：乍看之下，是全面肯定蔡英文的政績，然後蔡規賴隨，訴求穩定和繼承。

例如在辯論會上，他說：「蔡英文總統的路線，基本上是以台灣為優先。不循過去國民黨的老路，同時以民主自由人權為價值，跟民主陣營站在一起，未來我會以過去的經驗，特別是蕭美琴過去擔任美國大使，我們有非常好的基礎，可以往這條路上繼續前進。」（第二階段媒體提問，台視提問）

但其實，他是看到想要的「菜」才夾：那些好吃的菜色，例如主權、社福、勞保，他都可以開心地「走在蔡英文總統信賴台灣的路上，走進世界，壯大台灣！」也可以「在蔡英文總統的基礎上擴大對社會的投資！」更不忘「感謝蔡英文總統，在她的任內是創有史以來的總統，對勞保基金不斷的挹注經費……未來我也會持續挹注。」（以上內容分別出自第一場，第一輪政見發表、第二場，第一輪政見發表；第三場，第二輪政見發表）

不過，看到到不想要的菜，他就全「賴」給別人：談到黨內貪腐，在政見發表會，他撇清：「不分黨派都有好人壞人，不該一竿子打翻一船人。」（第一場，第二輪政見發表）辯論會又再撇清：「每一個政黨或是派系，其實都有好人、也有壞人，有做好的地方、也有不足的地方，我的態度就是勇敢面對，該辦就辦，該移送就移送，該離開就離開。」（第三階段交互詰問二，柯文哲提問）

談到卡管、林志堅論文抄襲、高端封存，他雖強調卡管爭議起源自校內，高端也經檢調查無不法，但還是要繼續撇清：「而且他能夠擔任校長，是在我擔任院長的時間內核定……我對論文抄襲的態度一向嚴謹，我在當黨主席的時候，已經做出嚴正的裁示……我贊成應該要公開，我認為人民有知道的權利。」（第三階段交互詰問三，柯文哲提問）

換句話說，蔡英文做的好的，都跟他有關，他也會繼續做下去；但蔡英文（與任內民進黨中的壞人）做的壞事，全都跟他無關，不能一竿子打翻一船人。

所以說是「自助餐」策略：只要功勞，不要責任。

說是小英繼承者，但給了訂正機會卻還「答錯」

然而這有可能嗎？賴清德擔任行政院長，是2017年9月8日至2019年1月14日，台大校長遴選爭議是2018年1月5日至2018年12月24日，結果功勞歸他，爭議不歸他？而林志堅論文抄襲案，儘管當時他確實不是黨主席，但依舊是副總統，為何不能發聲？非要等到他當黨主席才能裁示？說白了，不就是等到風向底定之後，確認這道菜好吃才敢夾嗎？

同樣的，高端合約亦然，要公布早就可以公布了。

總的來說，美其名，賴清德可以標榜自己「既是繼承者，也是改革者」，所以去蕪存菁，好的要延續，壞的要改進；但只要稍微進行批判思考，就能看穿他的真面目：一個「自助餐」政客。

Photo Credit: 中央社

更別說，這位時刻標榜自己是最佳繼承者的台獨金孫，其實根本不信小英路線。

在辯論會上，他脫口而出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」（第二階段媒體提問，中時提問。）

儘管，在辯論會後他立刻澄清，那是口誤，他要說的是「中華民國（憲法）給台灣帶來災難。」然而隔天，他卻立刻被小英本人以及眾所皆知更親近小英的蕭美琴，給雙雙打臉——在新年談話上，蔡英文總統明確表示：中華民國憲法，不是風險！

蕭美琴則在副總統辯論會，再次澄清：「蔡英文總統多次提到，我們處理兩岸關係就是以中華民國憲法以及《兩岸人民關係條例》和現行的法規來處理，未來的賴清德總統也是一樣。」（副總統辯論會，第二階段媒體提問，聯合報提問）

換句話說，賴清德不只第一次口誤失言，就連第二次的修正也還是失言，依舊不是「蔡英文路線」下的正確答案：不管是「中華民國」還是「中華民國憲法」都不會給台灣帶來災難，這才是小英路線。

給了訂正機會還答錯，還說什麼小英繼承者？

「有誰又會根據電視辯論結果來投票？」

如果一個地方沒有人亂丟垃圾，是不會有人設立禁止亂丟垃圾的告示牌的。如果「未來的賴總統」真是「小英路線」的繼承者，那麼就算不看口誤失言，為何不只他自己要三番兩次重申，就連蔡英文總統（甚至本應是他副手的蕭美琴）都要特別強調：未來的賴清德總統「也是一樣」呢？

這看似澄清，卻隱隱帶有警告和教訓意味。但現在警告和教訓有用，是因為蔡英文還是總統，未來的賴清德總統還只是賴候選人；但假使賴候選人真的當選，未來的賴總統真的還會「也是一樣」嗎？更重要的是，在背離了小英路線之後，如果真出了事，他有可能突然長出承擔責任的肩膀嗎？

Photo Credit: 中央社

在總統辯論會的結論環節，賴清德說，這次選舉不是戰爭與和平的選擇，而是走向未來與走回過去的選擇，但這全是躲在「蔡英文」背後所營造出的假像——賴清德相信什麼？又憑什麼執行的比蔡英文更好？

「有誰又會根據電視辯論結果來投票的？」辯論會結束後，陳水扁在臉書如此評論。這話不能說錯，畢竟更多選民，是選黨不選人，也沒有興趣透過短短幾個小時的電視政見和辯論會直接認識候選人。

他們更喜歡媒體形塑出來的候選人的形象，更喜歡賴清德形塑的「既是繼承者，也是改革者」形象，但很可能，他們終究會發現自己投給了一個假象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬