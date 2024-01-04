哈瑪斯二號人物遭擊殺：鞏固與真主黨、伊朗關係全靠他，被以色列視為眼中釘；馬克宏呼籲避免局勢升級

哈瑪斯政治局副主席遇襲身亡，鞏固與伊朗關係、以色列視為眼中釘

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯第二號政治人物艾魯里，2日據傳在黎巴嫩首都貝魯特遭疑似由以色列發動的襲擊身亡。這項發展恐導致以哈戰爭加劇，中東衝突擴大的風險也更高。

綜合《路透社》和《美聯社》報導，艾魯里（Saleh al-Arouri）傳出死訊的此時，哈瑪斯（Hamas）正處於關鍵時刻。約3個月前，哈瑪斯戰士跨越加薩邊境突襲以色列南部，殺害1200人並擄走240名人質，促使以色列發動報復行動、試圖殲滅哈瑪斯。

以色列長久以來一直指控艾魯里致命攻擊以國公民，哈瑪斯官員卻表示，艾魯里也是以哈戰爭結果和釋放人質行動「協商工作的核心人物」。

艾魯里的影響力雖不及加薩哈瑪斯領導群，卻被視為是這個組織行動的關鍵成員。他多次進出以色列監獄後流亡敘利亞、土耳其、卡達，最後落腳黎巴嫩，並從流亡地點幕後策劃約旦河西岸（West Bank）的各項行動。

身處異鄉，鞏固哈瑪斯－伊朗關係全靠他

艾魯里地位關鍵之處在於，身為哈瑪斯在黎巴嫩高階官員的他，對外負責鞏固哈瑪斯與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）雙邊關係，並透過真主黨，鞏固哈瑪斯與其後盾伊朗的雙邊關係。

而對內，艾魯里據說極力鼓吹巴勒斯坦各敵對派系冰釋前嫌，自己也與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）所屬政黨、在約旦河西岸握有影響力的法塔（Fatah）維持良好關係。

不過，當談到以色列衝突這方面，艾魯里則被視為強硬派。他協助成立哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Izz el-Deen al-Qassam Brigades），以色列曾指控他是多年來數次致命攻擊的幕後黑手。

例如，2014年3名以色列青少年在約旦河西岸遭擄、遇害一事，以色列便指控罪魁禍首是艾魯里。

而去年幾場槍擊事件，也都是艾魯里在電視露臉揚言對以色列發動攻擊之後才爆發。

艾魯里也密切參與了以哈戰爭的協商事宜，他去年12月時曾說，除非全面停火，否則不會再釋放更多人質。

哈瑪斯一成立就加入，多次進出以色列監獄

艾魯里1966年出生在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）附近，且於哈瑪斯1987年成立後便加入這個組織。

他1992年入獄。一年後，法塔領導階層與以色列達成奧斯陸協議（Oslo Accords），承認以色列國並放棄武裝抗爭，轉而推動協商來創建巴勒斯坦國。

法塔的做法引發哈瑪斯不滿，艾魯里2007年出獄後旋即回歸抗爭路線，之後再度入獄，2010年時以色列法庭下令將他驅逐出境。

他在敘利亞待了3年，接著搬到土耳其。而安卡拉當局在以色列施壓下，促使艾魯里於2015年離開土耳其，此後他便在卡達和黎巴嫩定居，並在貝魯特一個真主黨據點的哈瑪斯辦公室坐鎮，一直到今天襲擊事件發生為止。

哈瑪斯二號人物遭擊殺，曾扮演軍事外交領域要角

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的二號人物艾魯里疑似命喪以色列對黎巴嫩襲擊行動中。不論就哈瑪斯增強軍事實力或與區域盟友建立關係而言，艾魯里都扮演要角。

《法新社》報導，57歲的艾魯里是成立於1990年代初葉、哈瑪斯旗下武裝支翼艾茲丁・卡薩姆旅的創辦人之一。

哈瑪斯消息人士告訴法新社，艾魯里後來成為哈瑪斯運動與伊朗和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨之間的「管道或紐帶」，並且定期造訪伊朗。

艾魯里也被認為是哈瑪斯在約旦河西岸的領導人。消息人士指出，艾魯里近年則以自身見識和專長協助發展哈瑪斯軍力。

另一方面，以色列指控這位哈瑪斯二號人物與多起攻擊難脫干係，其中包括哈瑪斯去年10月7日大規模突襲以色列。依法新社統計，這場襲擊行動造成以色列約1140人喪生，大多為平民。

事發當天還有約250名人質遭武裝分子押回哈瑪斯統治的加薩。據以方統計，其中129人仍遭俘虜。

以色列持續以轟炸及地面攻勢對這起以國史上最慘烈的攻擊作出回應。加薩衛生部指出，當地已有至少2萬2313人喪生，大多是婦女和孩童。

被以色列視為眼中釘的艾魯里出生於巴勒斯坦自治政府總部所在地雷馬拉（Ramallah）附近的阿魯拉村（Arura）。他在希伯崙大學（Hebron University）研讀伊斯蘭律法（Sharia Law）。

艾魯里年輕時曾參加穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood），積極投入伊斯蘭主義學生政治事務，並於1987年加入由穆斯林兄弟會領袖成立的哈瑪斯。

他於1990年代初葉曾多次被捕，1992年遭控在約旦河西岸成立艾茲丁・卡薩姆旅第一個小組而被判15年徒刑；2007年獲釋，但3個月後又再被拘留，直到2010年才重獲自由之身，但條件是必須展開流亡生涯。他先被驅逐到敘利亞，3年後搬到黎巴嫩。

艾魯里2010年獲釋後，被任命為哈瑪斯政治局成員，曾參與由埃及斡旋、於2011年讓以色列軍人沙力特（Gilad Shalit）等人獲釋的換囚談判。

哈瑪斯隨後於2017年10月9日宣布艾魯里獲選為其政治局副主席。已婚的他生前育有2名女兒，居住在黎巴嫩首都貝魯特。

哈瑪斯二號人物疑遭以炸死，馬克宏籲避免局勢升高

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯第二號人物身亡，被認為是出自以色列之手之後，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）2日表示，總統馬克宏呼籲以色列避免局勢升級，「特別是在黎巴嫩」。