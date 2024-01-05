泰國現象級電影《送葬人》：十年一見的話題黑馬，僅次《淒厲人妻》締造泰國影史第二票房紀錄
我們想讓你知道的是
請大家不要期待《送葬人》會是一部大家熟悉的主流電影，前面有提到它是獨立電影，同時也充滿泰式的天馬行空，外加一些東北地區專有的文化特質。另外還有素人演員的演法、奇怪的劇情演變，它的驚人票房連泰國當地媒體與影評也一頭霧水，就帶著放鬆心情去笑一笑哭一哭的心態，祝大家觀影愉快。
文：JC電影補給站
今年（2023），在泰國電影朝向黑暗的時刻，突然間一顆比《芭比》或《奧本海默》還大顆的炸彈，簡直就像是救世主般的《送葬人》就出現了。
十幾年前的《海角七號》造成的轟動，泰國也是等了十幾年才出現續《淒厲人妻》的超級票房現象。而《送葬人》這部號稱是一批大黑馬的電影也在台灣12月22日上映。以下是13個從七年前我開始認識本片的前世今生到今年的有趣資訊。
註：泰銖跟台幣基本上可用1:1來檢視，因為從過去到現在相差範圍在0.8-1.2左右，簡單說就是過去他們的錢曾經比較大，但目前台幣兌換泰銖是1:1.11。
一、首先《送葬人》不算第一集！本片其實是泰國最貧窮的東北地區（又稱依善）從2017年就開始推出的獨立電影系列。所以本片算是這個系列的延伸宇宙，也可以稱它為「外傳」。前面共5部的系列電影，一共加起來只用了3000萬左右泰銖的製作預算（聽起來很多，但這是一部中等預算），連知名國際電影網站IMDB也只搜尋到3部。
二、問：沒有看過前幾集會不會看不懂？
答：不會，因為部分角色的背景不是那麼重要，而每個角色的個性在《送葬人》也會依照必要性，適時的展現給觀眾看到。但有看過就能增加對於角色的想像力，以及會多出一些更深入人心的連結。
三、兩百萬在台灣可能只能拍一部短片，但在泰國東北卻變成了最初的首部曲《Thi Baan The Series》（2017）。如果用一般的電影美學角度，或者各種電影獎的標準來看待的話，「本片可能是一部爛片」。這是一部採取大量即興演出，故事環繞著一男二女在泰國常見的愛情決選浪漫喜劇；片中的男女關係可能會讓女性感到不舒服，不過下一集有「稍微」有所改善。
四、因為第一集在東北地區的成果，以及在曼谷與其他地區也開始有人關注，所以只隔了一年又接力推出《Thi Baan The Series》：《2.1》跟《2.2》兩部續集，同時也多出了9倍的預算，更締造了一億六千萬泰銖的票房，整整比第一集多了四倍。這兩部加起來四個多小時的上下集，把故事深入探討百姓習性與宗教關係，以及不同階級在東北的經濟發展過程。當然愛情與友情還是另一個平行故事，但可見製作團隊很清楚地擴張觀眾想看到的當地大小事。
五、有人說接下來的另兩集有如「外傳中的外傳」，不管是跟泰國版AKB的「BNK48」合作，或者靠著第一集女主角的幾十萬IG粉絲（目前已達77萬）的外傳的《鯨魚醫生》。雖然前者跟原本的故事真的沒有太大相關，但也帶來全國知名度的上升，後者不只讓女主角更紅，也讓雙方都如魚得水一起互利，另外也終於擺脫直男主義，給女性有更多不只是花瓶的戲份。
六、問：為什麼本片在泰國能大賣，而且還爬到影史第二名，憑什麼超越一堆經典電影，從《鬼影》、《拳霸》到泰國票房保證的GDH公司。
我自己會說「片名」是關鍵，「送葬人」（สัปเหร่อ）是一個每個泰國人都聽過，卻不知道確切內容的職業，因此不少泰國人是因著好評，跟帶著好奇心去觀看十年一見的話題黑馬。
七、泰國也跟很多國家一樣，大多資源都集中在首都。所以很少有真正由東北人拍攝的依善電影。過去不少都是由中部人的眼光，拍成鄉村喜劇或帶著浪漫主義的作品。從泰國第一部歌舞片到過去十年來的泰國電影都是如此。本片的不只打進全國人口最多的東北觀眾，也早就靠前五集打通全國的任督二脈。「Thi Baan」的意思就是東北話的「人民」，七年之間的努力最終也成功讓全國人民買單。
八、說到這裡，還是請大家不要期待《送葬人》會是一部大家熟悉的主流電影，前面有提到它是獨立電影，同時也充滿泰式的天馬行空，外加一些東北地區專有的文化特質。最後必須誠實跟大家說，雖然本片已是「Thi Baan」系列最高成本的電影，但也只是中低成本的一千萬泰銖電影。
另外還有素人演員的演法、奇怪的劇情演變，它的成果與票房或許不成正比，連泰國當地媒體與影評也一頭霧水，沒人能講明白說清楚到底是什麼讓本片獲得如此巨大成果。
九、其實，後疫情的泰國電影院在上半年每天都令人擔心，不只泰國國片的淒慘票房，連好萊塢電影的票房也沒有好到哪裡！過去帶來票房奇蹟的GDH公司，今年他們有三部評價不錯的電影，包括已在台灣上映的《初戀你我他》、招牌家庭恐怖片《邪厄》，以及在本月26日於台灣上映的泰國奧斯卡代表《他的最後一個朋友》（Not Friend）。
不幸的是，三部的票房都低於過去的數字，讓不少專家預期泰國可能會回到1990年代的黑暗時刻，那時候正是泰國電影史上最谷底的一刻。不過就在十月起，《送葬人》先是拉觀眾再次進電影院，接著也有泰式鬼片《鬼聲泣》（台灣本月19日上映）成為十年以來票房最好的一部。最後再靠著專科學校惡鬥的社會寫實《高校泰皇》第二集正在泰國熱映收尾2023年（首集在台灣串流上有上）。
十、如果以《送葬人》為中心點，其實大多前傳都能在Netflix上觀看，不過可惜只限泰國地區，真希望《送葬人》的成果有機會讓每部都能在台灣地區觀看。或者如果大家未來有機會到泰國旅遊，也可用台灣註冊的帳號打開看只有當地看得到的泰國電影。
十一、有關心泰國政治的朋友都知道，2023年的泰國大選很荒謬，因為最後成立政府的政黨不是最終的票選冠軍，細節大家可以在谷歌一下。我想分享的是在《送葬人》爆紅時，許多政府官員當然也無法拒絕去湊個熱鬧，還包場一起看片再分享到社群，可見本片的影響力，不只在基礎觀眾上，同時也讓政壇也湊上一腳。
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