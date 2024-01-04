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TNL+ 2024/01/04,
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美國液化天然氣外銷量超越澳洲、卡達，躍升為全球最大出口國，專家：長期保有競爭優勢

美國液化天然氣外銷量超越澳洲、卡達，躍升為全球最大出口國，專家：長期保有競爭優勢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國及眾多歐盟成員國持續增加美國液化天然氣的進口量亦是原因之一，尤其俄烏戰爭爆發後，歐洲國家希冀藉由進口美國的液化天然氣來補足俄羅斯管線銳減的供應量，以此確保自身的液化天然氣庫存足夠使用，亦展現出「擺脫過往在能源上過度依賴俄羅斯」的決心，在這樣的條件下，美國液化天然氣出口量於2023年4月便已創下月度外銷新高。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國2023年液化天然氣（LNG）外銷量首次超過全球主要供應國澳洲及卡達，一舉躍升為全球最大的液化天然氣出口國。

根據美國麻薩諸塞州（Massachusetts）新聞媒體《AJOT》引用《彭博社》（Bloomberg）截至2023年12月31日統計的數據顯示，美國於2023年全年共計出口9120萬噸（MT）液化天然氣，創下該國銷量紀錄。

《AJOT》進一步提及，美國出口液化天然氣產量擴大的原因與德州自由港液化天然氣公司（Freeport LNG）重啟有關，該公司旗下工廠曾於2022年6月發生爆炸而被迫關閉數月。

該媒體亦指出，美國天然氣公司Venture Global LNG今（2024）年亦會在位於路易斯安那州（Louisiana）的普拉克明（Plaquemine）廠區投入液化天然氣的量產。跨國石油公司埃克森美孚（ExxonMobil Corporation）及卡達能源公司（Qatar Energy）的合資企業「黃金通道」（Golden Pass LNG）也將在德州阿瑟港（Port Arthur）注入產能。

《AJOT》預測，若上述液化天然氣的產能皆順利滿載，則普拉克明工廠與黃金通道公司至少能再為美國液化天然氣增加3800萬噸的出口量。

除自由港公司重啟外，美國成液化天然氣最大輸出國還與何種因素有關？

《路透社》（Reuters）表示，美國液化天然氣出口量創新高與德州自由港液化天然氣公司全面恢復運行有直接關係，此舉直接使得美國液化天然氣總產量增加600萬噸，然而Venture Global LNG旗下卡爾克蘇通道（Calcasieu Pass）的產能相較於2022年增加300萬噸也同樣是促成該結果的幕後功臣之一。

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