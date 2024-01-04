環境部公開碳費收費公式，盼加速小廠節能減碳，石化業：若加收碳費經營更艱困

環境部首公開碳費收費公式，盼加速小廠節能減碳

（中央社）環境部昨（3）日首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費，但民間團體多數不認同此方式；環境部解釋，是希望透過機制加速小廠節能減碳。

環境部去（2023）年12月29日發布預告碳費收費辦法草案，昨日則邀集民間團體就碳費徵收相關機制進行交流討論。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀會中表示，昨日是「首度公開」碳費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的的排碳大戶，碳費應繳費額＝（排放量-2.5萬公噸二氧化碳當量）×收費費率。

然而，原本外界的認定都是直接依排碳量收費，參與座談的民間團體都質疑為何會提出類似「免徵額度」的條件。

蔡玲儀說明，基於行政考量，若對於排放大戶，有一家廠商是2.49萬噸，另一家是2.51萬噸，變成一家全繳、一家全不繳，反而讓業者想要有規避的心態。

因此，蔡玲儀說，現在的想法是針對年排放達2.5萬噸以上徵收，但不會因為多排100噸就全部都要收費。

綠色和平認為，大家關心的都是減碳效益，想知道環境部有沒有評估減碳效益，若沒有提出評估、很難取得共識；另外須有2、3年定期檢討的機制。

荒野保護協會直言，若減碳是國家的首要目標，以目前規畫來看很懷疑減碳力道。

環境權保障基金會呼應發言，假設碳費訂定每噸新台幣300元，年排放量2.6萬噸的業者原本要繳的是780萬元，但新公式卻只要30萬元，反而該廠商在成本考量上更寬鬆。

蔡玲儀補充，排碳大戶中，若將這500多家攤開來看排放分布，對國家碳排放較大的，是集中在年排放達數百萬噸以上的業者，是首要去減碳的目標，「扣除2.5萬噸也只是少零頭」；至於許多是小廠家，都在2.5萬、3萬或4萬噸等，以電力使用為主。

因此，蔡玲儀表示，希望藉由這個公式，加速在略高於收費標準的小廠可以加速節能省電，甚至用再生能源，減到2.5萬噸以下，有助於能源、產業轉型能促成。

根據台大風險中心去年6月底的整理資料，台灣前30大溫室氣體排放企業排放量共132.292百萬噸，產業別分布為石化業10間、電子零組件業7間（半導體業5間、面板業2間）、鋼鐵業5間、造紙業4間、水泥業2間、紡織業1間、玻璃業1間。

台大風險中心指出，30大企業中，排除電力供應業，以台塑石化總排放量達26.681百萬噸最多，其次為中鋼的22.326百萬噸、台積電10.124百萬噸。

碳費徵收擬設2.5萬噸免費額度，工總：符合公平競爭

（中央社）環境部昨日說明碳費計算公式，擬給予排碳大戶每年2.5萬噸二氧化碳免費額度。經濟部表示，持續與業者環團交流，蒐集各界意見，盼兼顧減碳與產業競爭力。工總表示，此計算方式符合公平競爭原則，並關切碳費費率制定方向。

環境部昨日召開「碳費徵收子法推動進度交流座談會」，首度公開碳費收費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的的排碳大戶，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費。

經濟部表示，非常重視推動淨零轉型過程的社會溝通，也持續與NGO及產業界進行政策交流與意見回饋。

另因碳費徵收規劃草案剛完成不久，經濟部表示，將持續與相關業者、公協會座談討論，蒐集各界對國內碳定價機制可能造成碳洩漏，或對其產業造成不公平競爭情形，再將業界意見反映給環境部參考，希望修法能夠兼顧減碳與產業競爭力，符合國家最大利益及淨零目標。

工總表示，此計算方式讓「產業起跑點一樣」，超過的部分才須繳交碳費，避免造成同業不公平競爭。舉例來說，若同產業別中有一家碳排2.49萬噸免徵碳費，不過碳排2.51萬噸者必須徵收碳費，碳排放量雖差距不大，但碳費成本卻會造成天壤之別。

工總指出，高能源密集產業皆會面臨公平競爭問題，對於碳排大戶而言，2.5萬噸碳排量算是小數字，影響並不大，但在台灣尚未將所有廠商納入碳費徵收的情況下，政府需要考慮產業公平性。

工總強調，目前產業界最關切的仍是減量目標、優惠費率如何制定，由於業者達成減量目標經核定後，可適用優惠費率，也可促進廠商自主減碳。

工總進一步指出，台灣將於2025年開徵碳費，屆時若對進口產品無相關規定，國內產業將面臨國外進口產品不公平競爭。以水泥產業為例，目前自國外進口水泥占比25%，國內自產水泥則有75%，如果進口水泥因無碳定價成本壓力，恐將擠壓國內業者，進而衝擊生產規模與就業機會。

石化業：產業遭遇景氣低迷，若加收碳費經營更艱困

（中央社）台灣即將開始徵收碳費，石化業者表示，遭遇石化景氣低迷，去年前3季獲利大多出現衰退，若再加上碳費，未來台灣石化業經營將更艱困。

環境部昨日首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費。

針對討論中的碳費收費機制，水泥業者指出，對碳排量不大的產業來說，這是一個可顯著降低碳費的好措施，但對碳排量大的產業來說，這樣的措施略顯杯水車薪，影響不大，建議應考量產業特性及自主減量目標，訂定合理費率，除了效益比較顯著外，也可鼓勵企業力求實質減碳。

石化業者則認為，近年遭遇前所未見的景氣低迷，2023年前3季獲利大多出現嚴重衰退，且觀察周邊的主要競爭國家，中國、日本皆未對石化業課徵碳費，韓國只對過去5年平均碳排核定配額量超標的企業，要求買碳權抵換，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）則未將石化產品納入。