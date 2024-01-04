環境部公開碳費收費公式，盼加速小廠節能減碳，石化業：若加收碳費經營更艱困
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工總指出，高能源密集產業皆會面臨公平競爭問題，對於碳排大戶而言，2.5萬噸碳排量算是小數字，影響並不大，但在台灣尚未將所有廠商納入碳費徵收的情況下，政府需要考慮產業公平性。
環境部首公開碳費收費公式，盼加速小廠節能減碳
（中央社）環境部昨（3）日首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費，但民間團體多數不認同此方式；環境部解釋，是希望透過機制加速小廠節能減碳。
環境部去（2023）年12月29日發布預告碳費收費辦法草案，昨日則邀集民間團體就碳費徵收相關機制進行交流討論。
環境部氣候變遷署長蔡玲儀會中表示，昨日是「首度公開」碳費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的的排碳大戶，碳費應繳費額＝（排放量-2.5萬公噸二氧化碳當量）×收費費率。
然而，原本外界的認定都是直接依排碳量收費，參與座談的民間團體都質疑為何會提出類似「免徵額度」的條件。
蔡玲儀說明，基於行政考量，若對於排放大戶，有一家廠商是2.49萬噸，另一家是2.51萬噸，變成一家全繳、一家全不繳，反而讓業者想要有規避的心態。
因此，蔡玲儀說，現在的想法是針對年排放達2.5萬噸以上徵收，但不會因為多排100噸就全部都要收費。
綠色和平認為，大家關心的都是減碳效益，想知道環境部有沒有評估減碳效益，若沒有提出評估、很難取得共識；另外須有2、3年定期檢討的機制。
荒野保護協會直言，若減碳是國家的首要目標，以目前規畫來看很懷疑減碳力道。
環境權保障基金會呼應發言，假設碳費訂定每噸新台幣300元，年排放量2.6萬噸的業者原本要繳的是780萬元，但新公式卻只要30萬元，反而該廠商在成本考量上更寬鬆。
蔡玲儀補充，排碳大戶中，若將這500多家攤開來看排放分布，對國家碳排放較大的，是集中在年排放達數百萬噸以上的業者，是首要去減碳的目標，「扣除2.5萬噸也只是少零頭」；至於許多是小廠家，都在2.5萬、3萬或4萬噸等，以電力使用為主。
因此，蔡玲儀表示，希望藉由這個公式，加速在略高於收費標準的小廠可以加速節能省電，甚至用再生能源，減到2.5萬噸以下，有助於能源、產業轉型能促成。
根據台大風險中心去年6月底的整理資料，台灣前30大溫室氣體排放企業排放量共132.292百萬噸，產業別分布為石化業10間、電子零組件業7間（半導體業5間、面板業2間）、鋼鐵業5間、造紙業4間、水泥業2間、紡織業1間、玻璃業1間。
台大風險中心指出，30大企業中，排除電力供應業，以台塑石化總排放量達26.681百萬噸最多，其次為中鋼的22.326百萬噸、台積電10.124百萬噸。
碳費徵收擬設2.5萬噸免費額度，工總：符合公平競爭
（中央社）環境部昨日說明碳費計算公式，擬給予排碳大戶每年2.5萬噸二氧化碳免費額度。經濟部表示，持續與業者環團交流，蒐集各界意見，盼兼顧減碳與產業競爭力。工總表示，此計算方式符合公平競爭原則，並關切碳費費率制定方向。
環境部昨日召開「碳費徵收子法推動進度交流座談會」，首度公開碳費收費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的的排碳大戶，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費。
經濟部表示，非常重視推動淨零轉型過程的社會溝通，也持續與NGO及產業界進行政策交流與意見回饋。
另因碳費徵收規劃草案剛完成不久，經濟部表示，將持續與相關業者、公協會座談討論，蒐集各界對國內碳定價機制可能造成碳洩漏，或對其產業造成不公平競爭情形，再將業界意見反映給環境部參考，希望修法能夠兼顧減碳與產業競爭力，符合國家最大利益及淨零目標。
工總表示，此計算方式讓「產業起跑點一樣」，超過的部分才須繳交碳費，避免造成同業不公平競爭。舉例來說，若同產業別中有一家碳排2.49萬噸免徵碳費，不過碳排2.51萬噸者必須徵收碳費，碳排放量雖差距不大，但碳費成本卻會造成天壤之別。
工總指出，高能源密集產業皆會面臨公平競爭問題，對於碳排大戶而言，2.5萬噸碳排量算是小數字，影響並不大，但在台灣尚未將所有廠商納入碳費徵收的情況下，政府需要考慮產業公平性。
工總強調，目前產業界最關切的仍是減量目標、優惠費率如何制定，由於業者達成減量目標經核定後，可適用優惠費率，也可促進廠商自主減碳。
工總進一步指出，台灣將於2025年開徵碳費，屆時若對進口產品無相關規定，國內產業將面臨國外進口產品不公平競爭。以水泥產業為例，目前自國外進口水泥占比25%，國內自產水泥則有75%，如果進口水泥因無碳定價成本壓力，恐將擠壓國內業者，進而衝擊生產規模與就業機會。
石化業：產業遭遇景氣低迷，若加收碳費經營更艱困
（中央社）台灣即將開始徵收碳費，石化業者表示，遭遇石化景氣低迷，去年前3季獲利大多出現衰退，若再加上碳費，未來台灣石化業經營將更艱困。
環境部昨日首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬噸的剩餘量來徵收碳費。
針對討論中的碳費收費機制，水泥業者指出，對碳排量不大的產業來說，這是一個可顯著降低碳費的好措施，但對碳排量大的產業來說，這樣的措施略顯杯水車薪，影響不大，建議應考量產業特性及自主減量目標，訂定合理費率，除了效益比較顯著外，也可鼓勵企業力求實質減碳。
石化業者則認為，近年遭遇前所未見的景氣低迷，2023年前3季獲利大多出現嚴重衰退，且觀察周邊的主要競爭國家，中國、日本皆未對石化業課徵碳費，韓國只對過去5年平均碳排核定配額量超標的企業，要求買碳權抵換，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）則未將石化產品納入。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢