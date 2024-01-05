「虛擬綁架」 騙局瞄凖中國留學生，遍布美英澳日等國

Photo Credit: Riverdale Police Department / BBC News 莊凱（Kai Zhuang，音譯）所在的高中上週報告其失蹤，他可能是「虛擬綁架」的受害者。

一名在美中國留學生的家庭遭遇「虛擬綁架」騙局，專家警告稱這類騙局已成趨勢，全球父母都可能成為受害者。

據美國當地警方稱，學生莊凱（Kai Zhuang，音譯）所在的高中，上週報告其失蹤，後來在猶他州農村的一個野外帳篷裡被發現時，他「非常寒冷和害怕」。

據當地警方稱，這名17歲少年獨自一人在荒野中時，綁匪向他在中國的父母出示一張照片（莊自己拍的照片），並聲稱他被綁架了，繼而提出贖金要求。莊凱的家人最終向綁匪支付了八萬美元。

專家告訴BBC，技術的進步使犯罪分子更容易實施「虛擬綁架」計劃，雖然沒有關於案件數量的明確數據，但莊的經歷並非個案。

「犯罪的針對性更強了，代價也更高了」。約瑟夫・斯坦伯格（Joseph Steinberg）是一位網路安全專家，曾為商業公司和政府提供諮詢。

什麼是「虛擬綁架」？

美國警方認為，綁架者早在12月20日就開始操縱這名17歲的交換生，當時有人看到他在猶他州攜帶露營裝備。

斯坦伯格說，「虛擬綁架」通常是犯罪分子給受害者打電話或發簡訊，騙他們親人被綁架了，但實際上當事人是安全的。

據一些受害者稱，他們在電話中聽到了尖叫聲，而犯罪分子則聲稱他們的親人處於危險之中，以此來騙取贖金。

「他們會想盡一切辦法讓你保持通話。」約翰・傑伊刑事司法學院網路犯罪研究中心主任瑪麗－海倫・馬拉斯（Marie-Helen Maras）說，「他們會威脅說，如果你掛斷電話，或者如果你試圖聯繫任何人，他們就會傷害其家人，以嚇唬目標，讓他們匆忙做出決定。」

研究過「虛擬綁架」案件的馬拉斯博士說，在其他國家（包括加拿大和澳洲）發生過幾起中國留學生被脅迫實施綁架以勒索親屬錢財的案件。

「虛擬綁架」有多常見？

專家們說，目前還沒有關於虛擬綁架案發生頻率的數據，這些綁架案大多沒有被報告。但他們強調，技術的進步為犯罪提供了便利，使犯罪變得更加容易。

斯坦伯格說，他擔心人工智慧（AI）會冒充親人的聲音，脅迫他們支付贖金。

他說，「這項技術已經達到了這樣一種程度，即使是非常了解自己孩子的父母也會被騙。」

社群媒體還允許犯罪分子在接觸受害者之前研究和收集他們的資訊，從而了解受害者生活的細枝末節。

犯罪分子「甚至可以偽造號碼，讓它看起來像是從你那裡發出的」，馬拉斯博士說，「他們越來越善於掩蓋其欺詐行為」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

斯坦伯格指出，犯罪分子很少被抓獲。過去，犯罪分子以更易受傷害的個人為目標——如無證移民和英語非母語者——來騙取小額錢財。

但在莊凱的案件中，警方說其父母支付了巨額贖金。

斯坦伯格稱，「虛擬犯罪可能是報酬最高的犯罪。你可以瞄凖不同語言背景的人。你可以身處任何地方來實施。」

中國留學生為何成為目標？

2023年9月，英國南約克郡警方的反欺詐協調小組發出警告，敦促前往謝菲爾德的留學生提高警惕，謹防騙子。

該小組稱，這種詐騙主要針對在英國大學和學院學習的中國學生。

受害人接到騙子的電話，騙子自稱來自中國大使館、移民局或海關、中國警方或英國皇家郵政。

他們聲稱正在調查一起國際犯罪，並要求受害人將大筆資金轉到中國的一個帳戶以接受檢查。

英國南約克郡警方稱，在某些情況下，犯罪分子會使用威脅手段鼓勵受害人合作。警方還稱，犯罪分子會命令受害人不要將此事告訴任何人。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英國是中國留學生成為「虛擬綁架」詐騙目標的國家之一。

在澳洲，新南威爾斯州警方於2023年10月警告說，「虛擬綁架」騙局正變得日益複雜。

新南威爾斯州警方刑偵警司約瑟夫・杜埃希（Joseph Doueihi）說，這些騙局源自中國。

騙子欺騙並說服受害者扮演中國權威人士，然後接近另一名受害者。

杜埃希在一次新聞發佈會上說，「這些騙局脅迫受害者跨州旅行和出國旅行，這是我們以前從未見過的。」

澳洲廣播公司（ABC）援引新南威爾斯州警方的話說，僅在去年10月份就發生了三起20至23歲的年輕人被自稱是中國當局的犯罪網路聯繫的案件。

受害者被勒令支付高達338,880美元，否則將被驅逐回中國。

在一起事件中，雪梨一名20歲的男子被戴上手銬，他被脅迫乘坐國內航班，代表上海警方向阿德萊德和維多利亞州的其他受害者送達「官方文件」。

該男子的家人被要求支付超過135,730美元，但遭到拒絕，並聯繫了新南威爾斯州警方。

2020年，新南威爾斯州警方就針對中國留學生的精心策劃的電話詐騙發出警告，此前至少發生了八起經證實的「虛擬綁架」案件，為從未發生的綁架支付的贖金超過135萬美元。

其中一起案件發生在2020年4月，在雪梨的一個郊區萊德，警方被告知，一名中國女留學生的家人認為她被綁架了，並在接到自稱是中國警方的來電索要贖金後，支付了20.33萬美元。

經過調查，一天後，該女生安全地回到家中。

Photo Credit: New South Wales police / BBC News 澳洲警方提供的2020年偽造的中國留學生遭綁架的圖片。

2023年8月，《日本時報》報導稱，一些在日中國留學生在類似情況下遭到騙子勒索。

在一起案件中，一名中國女留學生的父母在收到一張照片後，向一個中國銀行帳戶支付了42300美元，照片上他們的女兒似乎遭到了攻擊。

後來發現，這名學生接到了一個自稱是中國公安人員的威脅電話。

這個人告訴這名學生，已經對她發出了逮捕令，她應該製造一起假綁架案，讓她的父母為她支付逃脫拘留所需的錢。