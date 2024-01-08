揭密台灣政治背後的海外「台美人」：立場涇渭分明，但同樣策略性地與美國政壇往來

「她（蕭美琴）在美國三年一事無成。一點作為都沒有！從進口食品，還有疫苗及武器採購，她可以說對美國的商業或政界唯命是從，根本沒有以台灣的立場跟美方bargain（斡旋），一點成績都沒有。」

這是來自美國北美台灣移民非政府組織 （NGO）「北美台灣同鄉聯誼會」（TBAA 聯誼會）的王維的說法。住在北加州的王先生1980年代在台灣大學畢業便赴美留學，隨即在美國從商，家人也都移民美國。雖然人在海外，但他與聯誼會對台灣政治一直都很關注，他也曾擔任台灣行政院「僑委會」的僑務委員，目前還是該會2012年成立的另一非營利組織「草根外交委員會」（Grassroots Diplomacy Council ）的核心成員。

不過，這廂王先生對蔡英文主政下的台灣外交表達批評，那廂則有一群「台派」（立場支持台灣本運動及主權獨立）的「台美人」（Taiwanese Americans）正在強力動員，為今年大選總統候選人賴清德及副手搭檔蕭美琴拉票。去（2023）年夏天，「海外信賴台灣後援會」在北美組成，成立大會有近千名台美人參與。

該後援會召集人樊豐忠醫師告訴《BBC》，蕭美琴擔任台灣駐美代表，台美關係越來越好，「連國民黨人都沒有批評」。他又說，自己與賴清德相識多年，賴先生是個清廉且台灣認同清晰的政治人物，因此會將手中的票投給後者。

不同立場的台美人團體在美國發展數十年，隨著美國政黨輪替以及對華對台政策的變化，他們多年來分成宣揚台灣本土文化、支持台灣主權獨立的「台派」，以及「反台獨」並堅守國民黨創始人孫文「三民主義」的「中華民國派」。雙方雖政治立場迥異，但同樣策略性地與美國政壇往來，時常遊說國會議員及智庫，提出對台灣本土及台灣移民友善的政策。他們的遊說成果，也慢慢積累成政治實力，這些團體也因此成為台灣各政黨需要合作的對象。

觀察此議題，美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元接受《BBC》採訪時表示，嚴格來說，台灣移民針對統獨議題的變化，與台灣社會的變遷是連動的。「老一輩統獨兩派分立；年輕一代的台灣移民不支持統一，但不代表他們就支持綠營（民進黨）。」同樣來自台灣的葉教授補充解釋稱，這幾年來因為美中關係跌宕，懷抱兩岸統一、或懷抱「大中國情懷」的僑團就相對比較安靜。

涇渭分明的「中華民國派」與「台派」

根據皮尤研究中心（Pew Research）2021年的調查，至少有約69萬「台美人」（Taiwanese Americans）生活在美國。移民美國歷史超過半世紀，隨著台灣民主政治發展及兩岸關係變遷，台灣移民在地緣政治及美中台三角關係演變的過程中，分化為「台派」與「中華民國派」。

不同政治立場的台灣僑社成員，以及更大範圍的在美台灣裔人士中，仍有不少人持台灣護照，有台灣大選的投票權。

根據公開資料，北美老牌的三大僑社分別是中華會館（CCBA，又稱中華公所）、台灣同鄉會（TAA）以及台灣同鄉聯誼會（TBAA）。其中，「中華會館」成立於1882年，最先由清代中國移民（華僑）組成的社團，分佈在舊金山及芝加哥等地。中華會館過去堅定支持中華民國，但現在情況有一些變動，內部有會員轉向支持中華人民共和國。

「台灣同鄉聯誼會」被視為立場親藍的僑社，1978年成立。該會強調「中華民國」及「反台獨」，傾向自稱為華人。而1970年成立的「全美台灣同鄉會」則被視為「親綠」的僑社，以抵抗台灣蔣家威權體制起家，並強調「台灣」主體意識，多數成員自稱為台美人，也普遍使用台語。不過，根據一些北美僑胞說法，也有一些人因為私交或各種需求，具有不同會籍，或往來不同會館。

在美台派的許多成員及組織，以台語為內部主要溝通語言也有人參加台語教會，也有台派組織推廣台語教學及原住民文化。許多活動上，他們高唱知名的台語歌〈伊是咱的寶貝〉（他是我們的寶貝）。這首1990年代初期出版的台語歌，因緣際會成為2004年台灣總統大選前夕，民進黨與獨派團體，為了抗議北京制定《反分裂國家法》舉辦百萬人遊行的主題曲。歌曲之後飄洋過海，成為北美台派活動指定高唱的主題歌歌。

至於「中華民國派」舉辦的許多活動，會員則多半高唱〈中華民國頌〉。這首歌創作於1978年，美國傳出與台北斷交時，台灣電視台邀請劉家昌製作的歌曲。歌曲為鼓舞台灣人士氣，高頌中華民國是中華民族的正統傳承者。之後，這首歌也成為海外「中華民國派」組織的主題歌，在許多場合上，人人手持國旗，尊崇孫文及「三民主義」。

他們做過什麼？

樊豐忠醫師說，「台派」中有許多人在1970年代開始，在美聲援台灣的「黨外」運動人士，援救在台政治犯，反對當時的戒嚴體制，並在80年代協助民進黨創黨。

「中華民國派」則有些人是在1970年代抗議美國與北京建交，有些人參與「保衛釣魚台」運動，之後定居美國。這些在美成家立業的第一代移民，他們的後代子孫也因為時代變遷，具備台灣與美國兩地的身份文化認同。

但即便立場不同，這些海外台灣移民團體同樣熱衷參與台灣事務。每四年，台灣總統大選開打，各政黨的候選人都要到美國拜訪「取經」，與美國政界或智庫人士碰面，被台灣輿論戲稱為「赴美面試」。