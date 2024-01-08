揭密台灣政治背後的海外「台美人」：立場涇渭分明，但同樣策略性地與美國政壇往來
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不同立場的台美人團體在美國發展數十年，隨著美國政黨輪替以及對華對台政策的變化，他們多年來分成宣揚台灣本土文化、支持台灣主權獨立的「台派」，以及「反台獨」並堅守國民黨創始人孫文「三民主義」的「中華民國派」。雙方雖政治立場迥異，但同樣策略性地與美國政壇往來，時常游說國會議員及智庫，提出對台灣本土及台灣移民友善的政策。他們的游說成果，也慢慢積累成政治實力，這些團體也因此成為台灣各政黨需要合作的對象。
「她（蕭美琴）在美國三年一事無成。一點作為都沒有！從進口食品，還有疫苗及武器採購，她可以說對美國的商業或政界唯命是從，根本沒有以台灣的立場跟美方bargain（斡旋），一點成績都沒有。」
這是來自美國北美台灣移民非政府組織 （NGO）「北美台灣同鄉聯誼會」（TBAA 聯誼會）的王維的說法。住在北加州的王先生1980年代在台灣大學畢業便赴美留學，隨即在美國從商，家人也都移民美國。雖然人在海外，但他與聯誼會對台灣政治一直都很關注，他也曾擔任台灣行政院「僑委會」的僑務委員，目前還是該會2012年成立的另一非營利組織「草根外交委員會」（Grassroots Diplomacy Council ）的核心成員。
不過，這廂王先生對蔡英文主政下的台灣外交表達批評，那廂則有一群「台派」（立場支持台灣本運動及主權獨立）的「台美人」（Taiwanese Americans）正在強力動員，為今年大選總統候選人賴清德及副手搭檔蕭美琴拉票。去（2023）年夏天，「海外信賴台灣後援會」在北美組成，成立大會有近千名台美人參與。
該後援會召集人樊豐忠醫師告訴《BBC》，蕭美琴擔任台灣駐美代表，台美關係越來越好，「連國民黨人都沒有批評」。他又說，自己與賴清德相識多年，賴先生是個清廉且台灣認同清晰的政治人物，因此會將手中的票投給後者。
不同立場的台美人團體在美國發展數十年，隨著美國政黨輪替以及對華對台政策的變化，他們多年來分成宣揚台灣本土文化、支持台灣主權獨立的「台派」，以及「反台獨」並堅守國民黨創始人孫文「三民主義」的「中華民國派」。雙方雖政治立場迥異，但同樣策略性地與美國政壇往來，時常遊說國會議員及智庫，提出對台灣本土及台灣移民友善的政策。他們的遊說成果，也慢慢積累成政治實力，這些團體也因此成為台灣各政黨需要合作的對象。
觀察此議題，美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元接受《BBC》採訪時表示，嚴格來說，台灣移民針對統獨議題的變化，與台灣社會的變遷是連動的。「老一輩統獨兩派分立；年輕一代的台灣移民不支持統一，但不代表他們就支持綠營（民進黨）。」同樣來自台灣的葉教授補充解釋稱，這幾年來因為美中關係跌宕，懷抱兩岸統一、或懷抱「大中國情懷」的僑團就相對比較安靜。
涇渭分明的「中華民國派」與「台派」
根據皮尤研究中心（Pew Research）2021年的調查，至少有約69萬「台美人」（Taiwanese Americans）生活在美國。移民美國歷史超過半世紀，隨著台灣民主政治發展及兩岸關係變遷，台灣移民在地緣政治及美中台三角關係演變的過程中，分化為「台派」與「中華民國派」。
不同政治立場的台灣僑社成員，以及更大範圍的在美台灣裔人士中，仍有不少人持台灣護照，有台灣大選的投票權。
根據公開資料，北美老牌的三大僑社分別是中華會館（CCBA，又稱中華公所）、台灣同鄉會（TAA）以及台灣同鄉聯誼會（TBAA）。其中，「中華會館」成立於1882年，最先由清代中國移民（華僑）組成的社團，分佈在舊金山及芝加哥等地。中華會館過去堅定支持中華民國，但現在情況有一些變動，內部有會員轉向支持中華人民共和國。
「台灣同鄉聯誼會」被視為立場親藍的僑社，1978年成立。該會強調「中華民國」及「反台獨」，傾向自稱為華人。而1970年成立的「全美台灣同鄉會」則被視為「親綠」的僑社，以抵抗台灣蔣家威權體制起家，並強調「台灣」主體意識，多數成員自稱為台美人，也普遍使用台語。不過，根據一些北美僑胞說法，也有一些人因為私交或各種需求，具有不同會籍，或往來不同會館。
在美台派的許多成員及組織，以台語為內部主要溝通語言也有人參加台語教會，也有台派組織推廣台語教學及原住民文化。許多活動上，他們高唱知名的台語歌〈伊是咱的寶貝〉（他是我們的寶貝）。這首1990年代初期出版的台語歌，因緣際會成為2004年台灣總統大選前夕，民進黨與獨派團體，為了抗議北京制定《反分裂國家法》舉辦百萬人遊行的主題曲。歌曲之後飄洋過海，成為北美台派活動指定高唱的主題歌歌。
至於「中華民國派」舉辦的許多活動，會員則多半高唱〈中華民國頌〉。這首歌創作於1978年，美國傳出與台北斷交時，台灣電視台邀請劉家昌製作的歌曲。歌曲為鼓舞台灣人士氣，高頌中華民國是中華民族的正統傳承者。之後，這首歌也成為海外「中華民國派」組織的主題歌，在許多場合上，人人手持國旗，尊崇孫文及「三民主義」。
他們做過什麼？
樊豐忠醫師說，「台派」中有許多人在1970年代開始，在美聲援台灣的「黨外」運動人士，援救在台政治犯，反對當時的戒嚴體制，並在80年代協助民進黨創黨。
「中華民國派」則有些人是在1970年代抗議美國與北京建交，有些人參與「保衛釣魚台」運動，之後定居美國。這些在美成家立業的第一代移民，他們的後代子孫也因為時代變遷，具備台灣與美國兩地的身份文化認同。
但即便立場不同，這些海外台灣移民團體同樣熱衷參與台灣事務。每四年，台灣總統大選開打，各政黨的候選人都要到美國拜訪「取經」，與美國政界或智庫人士碰面，被台灣輿論戲稱為「赴美面試」。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢