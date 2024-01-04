石川強震增至73死、逾3萬人無家可歸；能登半島多地房屋倒塌、道路斷裂，自衛隊奔波救災

日本石川強震增至73死，逾3萬人無家可歸、部分避難所物資不足

（中央社）日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，截至昨（3）日晚間6時止，死亡人數已攀升到73人。另外，石川縣內共開設355個避難所，收容逾3萬3000人，但部分避難所面臨物資不足。

《日本放送協會》（NHK）報導，截至昨日晚間6時止，這次強震已造成石川縣內73人不幸罹難，分別是輪島市39人、珠洲市23人、七尾市5人、穴水町及能登町各2人、羽咋市及志賀町各1人。

石川縣內各地仍有失聯者，相關單位持續確認是否平安。另外，石川縣內共有323人因強震受到輕重傷。

石川縣政府截至昨日下午3時止已開設355個避難所，總計收容超過3萬3000人。

在強震後，石川縣能登町有約三分之一人口的約5200人持續過著避難生活，不過目前傳出當地避難所正面臨物資不足的問題。

作為避難所的能都中學校目前持續停電停水，原先儲備的食物已在1月2日見底。昨日發給避難民眾的食物就只有中央政府提供的麵包，跟民間業者送來的粥。

能登町公所表示，由於地震規模大及新年期間返鄉的人眾多，避難人數大幅超過預期，導致物資不夠發放。但幸好自衛隊給水車已抵達，目前用水暫無虞。

至於石川縣珠洲市內的避難所，目前出現食物及水等物資都不足的情況，避難民眾只好紛紛返家取水或拿蔬菜等食物到避難所自行煮食。

這處避難所是位於珠洲市寶立町的寶立中小學校，目前收容約800人。

另一處被當成避難所使用的石川縣輪島市輪島中學校，雖然昨天接到自衛隊提供的毛毯，但食物卻不夠。輪島市政府職員說，輪島中學校到昨日上午共收容約1000人。

石川縣珠洲市政府表示，昨日收到來自石川縣政府的1萬4000多個麵包、3600瓶250毫升裝的飲用水，及1萬4000多個攜帶式尿袋，全數分配到市內開設的避難所。昨日還將收到30座臨時廁所。

不過，由於珠洲市內很多地區聯外道路中斷，存在無法將物資送抵的避難所，因此目前接收到的物資數量仍不足。

日本強震重創能登半島，直擊金澤、七尾房屋倒塌，自衛隊奔波救災

（中央社）日本石川縣元旦發生7級強震，輪島市、珠洲市、七尾市等地受到重創，許多地區交通中斷。《中央社》記者實地走訪當地，可見多處道路隆起或從中斷裂，有房屋完全倒塌，傾斜的電線桿、破碎的磚牆更是隨處可見。

從金澤市前往七尾市的路上，處處都有因為地震隆起的柏油路面，雖然有些裂縫被倒入砂石，採取了應急措施，汽車行駛時仍得小心再小心。有時得抓準角度，才能從兩個三角錐之間通過，幾乎得花上兩倍時間才能抵達目的地。有時行駛到半路，才發現被放上「此路封閉」的告示。

行駛途中，路上可見運送物資的自衛隊車輛，直升機也時常從頭上飛過，車輛時不時就需要讓道給救護車。越靠近受災區，路旁加油站越可見到排隊車潮。有些民眾因為害怕餘震睡在車上，汽油成為搶購的必需品。

由於七尾市並未斷電，許多民眾仍選擇待在家中，或是待在停放在家門外的汽車上。七尾市役所內堆放許多物資，等待整理後發放給民眾。

七尾市3日下午開始降雨，氣溫也驟降，難以想像若沒有禦寒衣物或毛毯、暖爐，在災區的民眾要如何度過夜晚。由於餘震不斷，警報聲也時不時響起，令人再度繃緊神經。

Photo Credit: 中央社 日本石川縣元旦下午發生最大震度7級強震，七尾市路旁可見到倒塌房屋。

日本能登半島強震現場直擊，知名溫泉加賀屋門前出現裂縫

（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，位在震央附近、日本天皇也住過的加賀屋溫泉損失慘重。社群媒體X流出照片顯示內部一片混亂，牆壁、天花板都出現破損。

《中央社》記者昨日實地走訪當地，目睹加賀屋門前出現一道巨大裂縫，從一頭延伸至另一頭，短期內恐難恢復營業。

石川縣的和倉溫泉是知名的溫泉鄉，許多溫泉飯店座落於此，包括知名的加賀屋溫泉，昭和天皇以及現在的德仁天皇還是皇太子時都曾下榻於此，曾經多次奪下日本最佳溫泉旅館冠軍，極富盛名。

和倉溫泉鄰近能登半島南端，有數十家溫泉旅宿形成溫泉觀光勝地。然而，這次能登半島強震當中，這個溫泉鄉多處地面塌陷、外牆倒塌、電柱歪斜，玻璃也被震碎。

正逢新年連假，原本應該是遊客到訪的時期，雖然當地沒有斷電卻斷水，但前往和倉溫泉的道路多處被封，只能暫時歇業。

由於道路等基礎建設受創，加上有些建築物已經傾斜，可能會被判別為危樓，才因為疫情解封而稍有起色的溫泉觀光，恐將蒙受另一波打擊。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航