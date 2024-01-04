伊朗指揮官逝世4週年紀念儀式連環爆炸103死，官方定調「恐攻」，中東緊張局勢遽升

伊朗前指揮官紀念儀式連環爆炸103死，全國哀悼一天

（中央社）已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的墳墓附近今天（當地時間3日）發生連環爆炸案，造成至少103人喪生，政府宣布4日全國哀悼一天。

《法新社》報導，伊朗國家電視台宣布：「（伊朗南部）克爾曼市（Kerman）發生恐攻事件後，政府宣布明天全國公開哀悼一天。」

官方《伊朗通訊社》（IRNA）稍早報導，另有141人在這兩起爆炸案中受傷，其中一些人「情況危急」。

今天爆炸案發生在伊朗南部的蘇雷曼尼家鄉克爾曼市一座清真寺附近，也就是蘇雷曼尼的下葬處，支持者今天聚集此地記念蘇雷曼尼逝世4週年。

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，使伊朗舉國大為震驚。

伊朗及黎巴嫩傳噩耗，中東緊張局勢遽升

已故伊朗革命衛隊指揮的墳墓附近今天發生連環爆炸案，造成至少103人喪生，加上哈瑪斯第二號人物在黎巴嫩遇襲身亡，對於加薩戰爭擴散至整個中東的憂慮正在加劇。

伊朗國營媒體報導，已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的遇害4週年紀念儀式上發生連環爆炸案，波及在場悼念者，爆炸時間約相隔15分鐘，至少造成103死、逾200傷。蘇雷曼尼是在4年前遭美國無人機狙殺。

至今沒有團體坦承犯下此案，根據《法新社》檔案，這是伊朗自1978年以來死亡人數最多的爆炸案。伊朗官媒稱這起事件為「恐攻」。

此外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）第二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）昨天才在黎巴嫩貝魯特遇襲身亡，各界普遍認為是以色列所為，而中東情勢在此前之早已非常緊張。

以色列與伊朗是長年死敵，哈瑪斯10月7日史無前例地突襲以色列南部後，引發加薩戰爭，伊朗支持團體在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和葉門境內的相關暴力事件隨之激增。

黎巴嫩和以色列邊境已發生多次致命交火，對於全球貿易至關重要的紅海地區航運遭到攻擊，美國領導的聯軍在伊拉克和敘利亞也遇襲。

截至目前為止，中東地區仍能避免發生更激烈廣泛的戰爭，但伊朗爆炸案已衝擊全球市場，導致國際油價上漲逾3％。

在艾魯里身亡後，德國政府已促請公民迅速離開黎巴嫩。德國外交部今天指出：「不排除局勢進一步惡化及衝突擴大的可能性。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航