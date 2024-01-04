《路透社》：台灣總統大選在即，不管誰當選共軍施壓恐更強硬

（中央社）《路透社》報導指出，備受矚目的台灣總統選舉不管由誰勝出，台灣海峽兩岸的軍備競賽，以及中國對它所謂「神聖不可分割」領土施加的軍事壓力，都不太可能結束。

報導寫道，中國已經把1月13日的台灣總統和立法委員選舉定調為在戰爭與和平之間做抉擇，並警告任何推動台灣正式獨立的企圖都意味著衝突。

中國於選前把不滿集中針對執政的民主進步黨總統候選人、現任副總統賴清德，對他所提的談判呼籲予以斷然拒絕。

中國官媒《環球時報》上個月報導引述中國人民解放軍退役少將、2000年至2006年間擔任中國國務院台灣事務辦公室副主任的王在希說法，稱賴清德「是一個頑固的激進台獨分子」。

王在希說：「如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。」

如此發展可能帶來嚴重的地緣政治和經濟後果，引發兩大軍事強權美國與中國展開對抗、關鍵航運路線遭到封鎖、半導體和商品供應鏈中斷。

台灣退役海軍上將、曾任國防部軍政副部長的李喜明告訴《路透社》：「我認為他們會採取更強硬行動，試圖就新總統未來對中政策提出警告。」

中國對這場選舉的結果可能採取何種程度軍事回應，西方安全官員正試圖進行研判。

不願具名的西方官員指出，北京當局可能會先觀望，若有任何激烈反應可能會等到5月20日新總統就職演說之後。

這名西方官員表示，如果民進黨贏得總統大選，但立法院席次沒有過半，造成民進黨通過法案的實力遭到削弱，中國的反應可能會有所緩和。

指責台灣蓄意「炒作中國介選」的中國國防部沒有回應《路透社》的置評請求。

台灣國防部發言人孫立方告訴記者，對中國動向的評估不因是否選舉而有差異。他說道：「我們會就各種跡象和敵情進行研究，以作為我們的判斷依據。」

與此同時，台灣也正增強防衛能力。另一位西方安全官員表示，中國很清楚他們每年都在等待要「解決台灣問題」，而這也給了台灣進一步強化國防的機會，他還說：「這對中國人民解放軍不利。」

國防議題已成為這場選戰一大主軸。不管誰勝選，台灣都會向美國進行大舉軍購。

未來幾年，台灣可望取得F-16V戰機、M-1A戰車、魚叉（Harpoon）反艦飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）等美製先進武器。

儘管中國軍力明顯更為壯盛，但解放軍火箭軍、海軍、空軍的將領，甚至國防部長都在近來一波整肅中箭落馬，這不無降低衝突風險的可能。

李喜明說：「他們本身的問題越多、貪腐越嚴重，對我們就越有利。我不認為未來幾年內會發生全面侵略，因為他們有自己本身的難題。」

約在過去一週期間內，中國國家主席習近平曾在兩次談話中重申「統一」台灣的必要，都沒有提到動武，不過北京當局不曾宣布放棄這種可能。

中國也可能在台灣選後施加經濟壓力，針對兩岸於2010年簽署的貿易協議。北京已正式認定台灣對中國的貿易限制措施構成「貿易壁壘」。中國也可能透過中共中央統一戰線工作部升高統戰作為，以影響台灣民眾。

上海復旦大學教授吳心伯表示：「中國必須能主導和掌控台灣局勢。我們運用多種手段這麼做，不是單靠一種方式。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航