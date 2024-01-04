羽田機場事故雙方稱獲著陸及飛行許可，海保廳黑盒子已回收；日航全員奇蹟脫困，專家：1985年空難逾500死成安全規範教材

羽田機場事故雙方稱獲著陸及飛行許可，海保廳黑盒子已回收

（中央社）日本政府的運輸安全委員會昨（3）日正式開始調查日航客機與海上保安廳一架飛機在羽田機場的碰撞事故，並已回收海保廳飛機的「黑盒子」。

回收海保廳飛機黑盒子

《朝日新聞》報導，運輸安全委員會飛行事故調查官藤原琢也昨日中午表示，已回收包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）的「黑盒子」，之後將分析相關語音與飛行紀錄等。

另一方面，日航飛機的「黑盒子」尚未被找到，仍持續搜索中。

藤原指出，飛機因火災而嚴重受損，目前無法明確說明飛機當時如何碰撞。

塔台與飛機通訊紀錄等事項將成調查重點

《日本經濟新聞》報導，未來調查最重要的是分析塔台人員、日航客機、海保廳飛機之間的通訊紀錄。塔台方面應會保存語音紀錄，預料運輸安全委員會將盡快查明相關紀錄，並了解2架涉事飛機與塔台之間的通聯狀況等。

運輸安全委員會已派6名調查人員赴事故現場正式展開調查，預期之後也會詳查2架飛機受損狀況，並分析飛機發生碰撞時的相關位置與起火經過。

另外，警視廳也將針對這起事故展開調查，並於昨日在東京機場警察署設立搜查本部，可能朝業務過失致死嫌疑的方向調查。

日本航空（JAL）516班機（機型為空中巴士A350），2日下午5時47分左右著陸在羽田機場C跑道後，馬上與海保廳隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機擦撞，2架飛機均起火燃燒。

海保廳飛機上載有6人，其中5人死亡，機長則身受重傷。日航這架班機包含乘客367人與12名機組員共有379人，全員成功逃出機外，其中14人受傷。

報導指出，飛機安全起降的前提是避免有多架飛機進入跑道。機場方面的塔台人員會與各架飛機聯繫，准許飛機進入跑道或指示飛機在滑行道待機，避免發生碰撞。

飛機從滑行道進入跑道之前常會在停止線待命，須接獲許可才能進入跑道。

日本海保廳消息稱已獲起飛許可

日本航空昨晚聽取機組人員說法後說明，「當時已確認得到塔台的著陸許可，並於複誦指示後，實施著陸作業」，也表示「（飛機）當時照常進入跑道，照常開始進行著陸作業後發生碰撞事故」。

國土交通省相關人士接受《日本放送協會》（NHK）訪問時透露，經國土交通省確認，事故發生前塔台人員已許可日航飛機進入跑道，並指示海上保安廳的飛機在跑道外等待。

不過，海保廳相關人士表示，海保廳飛機機長在事故發生後說「當時已獲起飛許可」。這與國土交通省目前掌握的訊息完全不同。

報導指出，要查明飛機事故原因所需的時間經常以年為單位計算，例如1994年華航名古屋空難事件，事發後經過約2年3個月，事故報告書才出爐。

日航全員奇蹟脫困，專家：1985年123號空難逾500死成安全規範教材

（中央社）日本航空班機2日降落東京羽田機場時與海上保安廳飛機碰撞而起火，日航班機上379人全員驚險脫困。專家指出，現代安全標準和日航本身嚴格飛安文化兩相結合，是成功疏散關鍵。

事故原因目前正在調查中。根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，英國克蘭斐德大學（Cranfield University）安全暨事故調查教授布瑞斯威特（Graham Braithwaite）說：「從看見的影片內容，我一方面驚訝，同時也因全員脫困而鬆了一口氣。」

「這對任何一架飛機而言都是如此嚴重衝擊，但基於我對這家航空公司的瞭解，以及他們對於安全和機組員培訓方面投入的努力，他們確實做得可圈可點，這一事實不應令人那麼驚訝。」

他說，近40年前的一場慘痛的空難讓日本航空（Japan Airlines）成為安全紀錄極佳的航空公司。

1985年8月12日，日航從東京飛往大阪的123號班機失事，機上524人中520人罹難，成為航空史上死傷最慘重的單一空難事件。空難原因是波音公司（Boeing）技工對機尾進行維修的問題，而不在航空公司本身。

布瑞斯威特指出：「顯然這起事件對這家航空公司的影響深遠。在日本文化中，他們一肩扛下那場空難所有責任，希望確保那樣的事永遠不會重演。」

「因此在發生問題時，他們視為可以學習的機會。每起事件都是可以改善的契機。」

2005年，日航了解到許多新進員工不知道20年前那起死傷慘重的空難，因此在公司總部設立專區展示失事飛機的部分殘骸，以及機組人員和乘客的故事。

「這種感覺是，有些加入我們公司的人不知道犯錯是什麼感覺。大家都必須瞭解為了安全必須投入多少努力。」

這起發生於近40年前的空難對於日航的企業文化依然有相當深遠的影響。

「他們在關於標準作業程序和正確行事方面有一套非常嚴格的文化。我認為這是這次機組員表現如此優異的原因之一。」

要求不具名的歐洲主要航空公司的機師表示，機師、組員和乘客的表現「彷彿是在最極端情況下的教科書疏散範例，這讓我格外印象深刻」。

他說：「隨著飛機（機身）越來越大，（疏散）程序也越來越詳盡，因此所有乘客可以在90秒內疏散完畢。若是明顯的災難性事件，部分航空公司現在也讓空服員可以啟動疏散程序，節省寶貴的時間，不用再等待機長下令。」

這位機師表示，日航員工非常清楚現代航空公司的安全紀錄是「以其他沒這麼幸運者的鮮血所寫成」，空難事件成了教材「在行業內分享，以期機組人員能夠把工作做得更好」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航