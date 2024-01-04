歐洲氣候失序：北歐跌破零下40度、強風洪水襲西歐，英國去年史上第2熱

歐洲多國傳天災，北歐跌破零下40度、強風洪水襲西歐

（中央社）歐洲今天（當地時間3日）經歷差異甚大的天氣，嚴寒及暴風雪擾斷北歐交通，導致學校關閉。與此同時，強風和大雨在西歐帶來洪水，至少造成1人死亡。

《美聯社》報導，北歐地區今天已連續兩日溫度降至攝氏零下40度以下。《瑞典通訊社》（TT News Agency）報導，瑞典拉普蘭區（Lapland）克維克約克－歐連雅卡（Kvikkjokk-Årrenjarka）的氣溫降至攝氏零下43.6度，創下瑞典自1999年以來的1月最低溫紀錄。

極冷氣溫、降雪及強風擾亂北歐各地交通，導致多座橋梁關閉，部分火車和渡輪暫停服務。斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）有數所學校關閉。

相較於北歐，較南邊的歐洲地區天氣更溫和，但更潮濕多風，一場暴風雨在西歐部分地區帶來災情。在英國英格蘭西部地區，1名駕駛在樹木倒塌壓到車子後喪命。

此外，強風也侵襲了荷蘭大片地區。當地城市愛因霍芬（Eindhoven）附近警方表示，1名75歲男子2日晚間從腳踏車跌落身亡，可能是強風導致。

德國部分地區也正力抗洪災，下薩克森邦（Lower Saxony）是最嚴重災區，當地降雨加劇，恐使洪災惡化。

英國去年史上第2熱，人類造成氣候變遷導致暖化持續

根據英國氣象局（Met Office）2日發布的暫時性數據，2023年是英國史上第2熱，很可能是因人類引起的氣候變遷導致暖化持續。

《法新社》報導，英國氣象局表示，英國2023年的平均氣溫是1884年以來，除了2022年之外的最高紀錄；極有可能是因人類造成的氣候變遷，導致暖化趨勢持續。

英國氣象局指出，威爾斯及北愛爾蘭地區也都連續第2年創下當地最高溫的紀錄。

2023 was provisionally the second warmest year on record for the UK.



Wales and Northern Ireland had their respective warmest years in a series from 1884.



Release is below, or follow the short thread 🧵 — Met Office (@metoffice) January 2, 2024

英國氣象局資深科學家肯頓（Mike Kendon）透過聲明表示：「長遠來看，氣候變遷正在影響英國的氣溫紀錄...儘管氣候將維持多變，會有寒冷和潮濕的天氣，但近幾十年來，我們觀察到許多高溫紀錄不斷刷新。」

他說，預期這樣的模式將持續，這是由於未來幾年，人類引起的氣候變遷將讓氣候持續發生變化。

近年來，全球各地都受到極端氣候影響，包括熱浪、乾旱、野火。科學家表示，氣候變遷正導致這些情況更加嚴重。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）上個月表示，2023年會是全球史上最熱的一年。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航