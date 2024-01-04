《日經亞洲》：日中印爭相登月，2024太空競賽白熱化
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SpaceX於2023年發射近百枚火箭，將商業太空活動提升到新高度。去年11月2日，馬斯克在社群媒體X平台發文說，星鏈（Starlink）衛星電話服務已達到現金流損益平衡。三菱重工業公司執行長泉澤清次最近接受媒體訪問時表示：「太空活動經歷了幾個階段，從發射載具的發展到衛星的使用、太空站等太空環境的利用等，而商業化將是下一階段。」
（中央社）美國太空探索科技公司（SpaceX）再度攻占航空業新聞頭條一年後，2024年中國、印度與日本等國的公家與民間太空活動肯定將增加。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國航太新創公司藍箭航太計劃2025年發射可重覆利用的火箭，做法與SpaceX十分相似；而印度將展開一系列試飛活動，最終將於2025年測試載人太空飛行。上月4日，印度公布在2035年前建造一座太空站，並在2040年前將首位印度人送上月球的願景。
同時，日本盼在本月成為第5個讓太空船降落月球表面的國家，跟隨印度去年8月23日讓月球飛船3號（Chandrayaan-3）登陸月球的腳步。印度表示，已將把月球飛船3號送上月球的太空船帶回地球軌道，為可能帶回月球樣本的任務做準備。
日本擁有悠久的太空發展歷史。1970年，日本成為繼蘇聯、美國、法國之後，第4個將衛星送上軌道的國家。然而，今日，中國與印度也逐漸脫穎而出。
日本東京野村綜合研究所（Nomura Research Institute）商業顧問八龜彰吾（Shogo Yakame）提到印度生機勃勃的商業太空部門時說：「對日本而言，我個人認為印度將成為比中國還強大的競爭者。」
為了展現科技實力，日本將於1月20日首度嘗試「精準」登陸月球，目的是讓小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）降落在目標地點100公尺內，也就是位於月球赤道南方、靠近酒海（Sea of Nectar）的希奧利隕石坑（Shioli Crater）附近地區。
為了精準降落，SLIM使用雷達高度計與以視覺為基礎的導航系統監控隕石坑模式，並與即時地圖資訊做比對。這個系統也用來避開岩石與其他障礙物，並找到平滑的表面。這個高2.4公尺的登陸器被設計成如果降落到斜坡將滑落到一側，以穩定其位置。
精準降落的能力與SLIM取得的月球表面狀況資訊，將用在未來的登月任務上，包括2025年印度與日本聯合探勘極地地區水資源，以及協助豐田汽車（Toyota Motor）與三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）開發加壓探測車，讓太空人能在月球上使用。這兩家公司預計將在2024年為2029年發射行動合作研發實際的模型。
SpaceX於2023年發射近百枚火箭，將商業太空活動提升到新高度。去年11月2日，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台發文說，SpaceX的星鏈（Starlink）衛星電話服務已達到現金流損益平衡。
這個服務是以由5500多枚衛星組成的網絡為基礎，為地球任何地方提供寬頻連線。星鏈服務在協助烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯入侵後，獲得更廣泛的認可。
八龜彰吾說：「沒有人認為這類服務有可能實現。」他提到建造、發射、營運與維護這麼多衛星的成本高昂，且在低軌道上連結快速移動的衛星也很困難。
三菱重工業公司執行長泉澤清次（Seiji Izumisawa）最近接受媒體訪問時表示：「太空活動經歷了幾個階段，從發射載具的發展到衛星的使用、太空站等太空環境的利用等，而商業化將是下一階段。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。