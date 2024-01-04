開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/04,
中國

中國「愛國主義教育法」正式生效，美媒：外籍教師成群結隊離開，家長憂向北韓靠攏

中國「愛國主義教育法」正式生效，美媒：外籍教師成群結隊離開，家長憂向北韓靠攏
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

北京德威國際學校（Dulwich School Beijing）的前助理校長勃吉斯（Kieran Burgess）勃吉斯評論，在歐洲，已經開始看到越來越多的中國家庭尋求歐洲的寄宿學校，這股新的熱潮會繼續下去，有能力的家長會把孩子送出中國。

（中央社）中國政府實施《愛國主義教育法》，美國媒體報導，隨著意識形態化的趨勢日益明顯，優秀外籍教師恐怕加快步伐，成群結隊離開中國。

《美國之音》3日報導，「中華人民共和國愛國主義教育法」2024年元旦正式生效。儘管過去幾年來，中共在教育系統極力排除西方因素的努力變本加厲，但是以法律的形式限制學校教育的內容，這還是頭一次。

觀察家指出，隨著中國學校教育意識形態化的趨勢日益明顯，尤其是愛國教育法的實施，優秀外籍教師成群結隊離開中國的趨勢恐怕會加快步伐。

北京德威國際學校（Dulwich School Beijing）的前助理校長勃吉斯（Kieran Burgess）談到英國私校在中國處境的變化時，心情沉重地說，在他離開北京的時候，國際教育工作者們開始討論，歷史和化學等長期開設的課程能否以現有的形式繼續下去，或者能否以任何有利於真正的國際教育的方式繼續下去。

勃吉斯認為，這讓教師們非正式地感到，國際學校在中國的日子已經屈指可數了。

報導指出，中國教育監管環境複雜，除民辦教育外，對中外合作辦學也有相應的監管要求，在上海教授國際課程的朱（Jason Zhu）表示，他們學校現在不但每天都需要舉行升旗儀式，還要進行愛國教育。

他說，去（2023）年11月的時候，教育部到學校進行課程篩檢，查人文學科的內容。但是來篩檢的人最近也不想管，特意去聽數學課，因為沒有太多政治敏感內容，也不想對學校造成麻煩；認為可能中國雖然有所謂的法律，但是在真正施行時候，並沒有太多的執行力。

此外，有中國家長則選擇離開中國。

來自中國廣東，為了孩子的教育而移居英國的陳女士說，身邊有經濟基礎和國外關係的家庭，現在普遍都會把孩子直接送出國讀書，因為大家都擔心這個愛國教育法會讓中國的義務教育更向北韓靠攏。

勃吉斯評論，在歐洲，已經開始看到越來越多的中國家庭尋求歐洲的寄宿學校，這股新的熱潮會繼續下去，有能力的家長會把孩子送出中國。

中國媒體《澎湃新聞》1日報導，《愛國主義教育法》即日起施行，界定愛國教育的範圍，涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、憲法和法律、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事蹟等方面。

根據新法，往後10月1日國慶，全中國各界應舉辦各項慶祝活動，並強調著重學校和家庭針對青少年和兒童的愛國教育。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。