中國「愛國主義教育法」正式生效，美媒：外籍教師成群結隊離開，家長憂向北韓靠攏
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北京德威國際學校（Dulwich School Beijing）的前助理校長勃吉斯（Kieran Burgess）勃吉斯評論，在歐洲，已經開始看到越來越多的中國家庭尋求歐洲的寄宿學校，這股新的熱潮會繼續下去，有能力的家長會把孩子送出中國。
（中央社）中國政府實施《愛國主義教育法》，美國媒體報導，隨著意識形態化的趨勢日益明顯，優秀外籍教師恐怕加快步伐，成群結隊離開中國。
《美國之音》3日報導，「中華人民共和國愛國主義教育法」2024年元旦正式生效。儘管過去幾年來，中共在教育系統極力排除西方因素的努力變本加厲，但是以法律的形式限制學校教育的內容，這還是頭一次。
觀察家指出，隨著中國學校教育意識形態化的趨勢日益明顯，尤其是愛國教育法的實施，優秀外籍教師成群結隊離開中國的趨勢恐怕會加快步伐。
北京德威國際學校（Dulwich School Beijing）的前助理校長勃吉斯（Kieran Burgess）談到英國私校在中國處境的變化時，心情沉重地說，在他離開北京的時候，國際教育工作者們開始討論，歷史和化學等長期開設的課程能否以現有的形式繼續下去，或者能否以任何有利於真正的國際教育的方式繼續下去。
勃吉斯認為，這讓教師們非正式地感到，國際學校在中國的日子已經屈指可數了。
報導指出，中國教育監管環境複雜，除民辦教育外，對中外合作辦學也有相應的監管要求，在上海教授國際課程的朱（Jason Zhu）表示，他們學校現在不但每天都需要舉行升旗儀式，還要進行愛國教育。
他說，去（2023）年11月的時候，教育部到學校進行課程篩檢，查人文學科的內容。但是來篩檢的人最近也不想管，特意去聽數學課，因為沒有太多政治敏感內容，也不想對學校造成麻煩；認為可能中國雖然有所謂的法律，但是在真正施行時候，並沒有太多的執行力。
此外，有中國家長則選擇離開中國。
來自中國廣東，為了孩子的教育而移居英國的陳女士說，身邊有經濟基礎和國外關係的家庭，現在普遍都會把孩子直接送出國讀書，因為大家都擔心這個愛國教育法會讓中國的義務教育更向北韓靠攏。
勃吉斯評論，在歐洲，已經開始看到越來越多的中國家庭尋求歐洲的寄宿學校，這股新的熱潮會繼續下去，有能力的家長會把孩子送出中國。
中國媒體《澎湃新聞》1日報導，《愛國主義教育法》即日起施行，界定愛國教育的範圍，涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、憲法和法律、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事蹟等方面。
根據新法，往後10月1日國慶，全中國各界應舉辦各項慶祝活動，並強調著重學校和家庭針對青少年和兒童的愛國教育。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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