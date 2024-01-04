分析：美國選舉年，美中貿易中斷焦慮暫獲緩解

（中央社）中國首席經濟學家論壇理事丁爽表示，美國選舉年，預期對中強硬言論將升溫，降低雙方誤判等風險更顯重要；美對中將持續限制先進技術、產品，不過雙邊貿易中斷的擔憂暫消退。

首席經濟學家論壇微信公眾號刊載中國首席經濟學家論壇理事、渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽所撰「中國2024展望—復甦劇情未完待續」一文，內容作出上述表示。

文章從外部、內部環境剖析中國經濟2024年概況。從外部來看，中國領導人習近平、美國總統拜登（Joe Biden）去年11月於APEC峰會期間會談後，中美雙邊關係暫獲緩和；美國總統選舉將於今年舉行，可預測美國對中國釋出強硬言論將升溫。

在此狀況下，中美高層恢復溝通對於降低雙方誤判、意外衝突等風險更顯重要；預計美國將繼續限制中國取得先進技術及產品，不過市場對於中美雙邊貿易、投資聯繫突然中斷的擔憂或將消退，拜登若未能連任，中美關係不確定性將再次上升。

從內部觀察，房地產拖累經濟成長的狀況有望減輕。政府對於房地產行業政策支持不斷地加碼，包括研擬房企白名單可獲融資支持等，預計2024年房地產行業對於經濟成長的拖累有望減輕，在房地產投資經歷連續兩年大幅下滑後，房地產行業占經濟總量比重也有所下降。

文章強調，消費是經濟成長主要驅動力，不過年輕人就業狀況仍較為嚴峻；整體失業率有所下降，目前約在5％左右，重回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，近幾個月來，全國企業就業人員每週平均工作時間逾48小時。

「我們維持2024年4.8％的經濟增長預測」，丁爽在文章中提到，預測今年全年經濟成長率達4.8％，略高於市場共識，不過將與官方可能設定目標一致；預計政府會將今年經濟成長率目標維持在5％左右，但是有利的基數效應今年不復存在，欲實現這個目標具備一定挑戰性。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航