分析：美國選舉年，美中貿易中斷焦慮暫獲緩解
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中美高層恢復溝通對於降低雙方誤判、意外衝突等風險更顯重要；預計美國將繼續限制中國取得先進技術及產品，不過市場對於中美雙邊貿易、投資聯繫突然中斷的擔憂或將消退，拜登若未能連任，中美關係不確定性將再次上升。
（中央社）中國首席經濟學家論壇理事丁爽表示，美國選舉年，預期對中強硬言論將升溫，降低雙方誤判等風險更顯重要；美對中將持續限制先進技術、產品，不過雙邊貿易中斷的擔憂暫消退。
首席經濟學家論壇微信公眾號刊載中國首席經濟學家論壇理事、渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽所撰「中國2024展望—復甦劇情未完待續」一文，內容作出上述表示。
文章從外部、內部環境剖析中國經濟2024年概況。從外部來看，中國領導人習近平、美國總統拜登（Joe Biden）去年11月於APEC峰會期間會談後，中美雙邊關係暫獲緩和；美國總統選舉將於今年舉行，可預測美國對中國釋出強硬言論將升溫。
在此狀況下，中美高層恢復溝通對於降低雙方誤判、意外衝突等風險更顯重要；預計美國將繼續限制中國取得先進技術及產品，不過市場對於中美雙邊貿易、投資聯繫突然中斷的擔憂或將消退，拜登若未能連任，中美關係不確定性將再次上升。
從內部觀察，房地產拖累經濟成長的狀況有望減輕。政府對於房地產行業政策支持不斷地加碼，包括研擬房企白名單可獲融資支持等，預計2024年房地產行業對於經濟成長的拖累有望減輕，在房地產投資經歷連續兩年大幅下滑後，房地產行業占經濟總量比重也有所下降。
文章強調，消費是經濟成長主要驅動力，不過年輕人就業狀況仍較為嚴峻；整體失業率有所下降，目前約在5％左右，重回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，近幾個月來，全國企業就業人員每週平均工作時間逾48小時。
「我們維持2024年4.8％的經濟增長預測」，丁爽在文章中提到，預測今年全年經濟成長率達4.8％，略高於市場共識，不過將與官方可能設定目標一致；預計政府會將今年經濟成長率目標維持在5％左右，但是有利的基數效應今年不復存在，欲實現這個目標具備一定挑戰性。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。