開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/04,
印太

分析：美國選舉年，美中貿易中斷焦慮暫獲緩解

分析：美國選舉年，美中貿易中斷焦慮暫獲緩解
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中美高層恢復溝通對於降低雙方誤判、意外衝突等風險更顯重要；預計美國將繼續限制中國取得先進技術及產品，不過市場對於中美雙邊貿易、投資聯繫突然中斷的擔憂或將消退，拜登若未能連任，中美關係不確定性將再次上升。

（中央社）中國首席經濟學家論壇理事丁爽表示，美國選舉年，預期對中強硬言論將升溫，降低雙方誤判等風險更顯重要；美對中將持續限制先進技術、產品，不過雙邊貿易中斷的擔憂暫消退。

首席經濟學家論壇微信公眾號刊載中國首席經濟學家論壇理事、渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽所撰「中國2024展望—復甦劇情未完待續」一文，內容作出上述表示。

文章從外部、內部環境剖析中國經濟2024年概況。從外部來看，中國領導人習近平、美國總統拜登（Joe Biden）去年11月於APEC峰會期間會談後，中美雙邊關係暫獲緩和；美國總統選舉將於今年舉行，可預測美國對中國釋出強硬言論將升溫。

在此狀況下，中美高層恢復溝通對於降低雙方誤判、意外衝突等風險更顯重要；預計美國將繼續限制中國取得先進技術及產品，不過市場對於中美雙邊貿易、投資聯繫突然中斷的擔憂或將消退，拜登若未能連任，中美關係不確定性將再次上升。

從內部觀察，房地產拖累經濟成長的狀況有望減輕。政府對於房地產行業政策支持不斷地加碼，包括研擬房企白名單可獲融資支持等，預計2024年房地產行業對於經濟成長的拖累有望減輕，在房地產投資經歷連續兩年大幅下滑後，房地產行業占經濟總量比重也有所下降。

文章強調，消費是經濟成長主要驅動力，不過年輕人就業狀況仍較為嚴峻；整體失業率有所下降，目前約在5％左右，重回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，近幾個月來，全國企業就業人員每週平均工作時間逾48小時。

「我們維持2024年4.8％的經濟增長預測」，丁爽在文章中提到，預測今年全年經濟成長率達4.8％，略高於市場共識，不過將與官方可能設定目標一致；預計政府會將今年經濟成長率目標維持在5％左右，但是有利的基數效應今年不復存在，欲實現這個目標具備一定挑戰性。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。