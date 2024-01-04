英國《金融時報》：俄中深化軍工夥伴關係，侵烏後進口先進工具機激增10倍
我們想讓你知道的是
華府智庫高級國防研究中心（C4ADS）分析師馬加德（Allen Maggard）表示，CNC工具機具有一致性的精準度，可以「快速地將金屬和其他剛性材料製造成複雜的零組件。這樣的品質使得CNC工具機在國防製造上尤其有其價值」。《金融時報》分析出口紀錄顯示，受惠於俄羅斯上述進口激增情況的部分主要業者，與中國人民解放軍關係深厚。
（中央社）自從烏克蘭遭全面侵略以來，中國對俄羅斯提供的先進工具機激增達10倍。中國製造商目前在對莫斯科軍事工業至關重要的高精準電腦數值控制（CNC）裝置貿易上居支配地位。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，中國對俄羅斯CNC工具機出貨激增，令嚴格管控莫斯科取得這類設備的烏克蘭盟友引以為憂。利用電腦精準且強大的運算能力，可以控制機台進行極精準的精密金屬銑削加工。
俄羅斯海關報表顯示，去年7月中國製CNC工具機出貨金額價值6800萬美元，這是能夠確認的最新數據，遠高於2022年2月俄羅斯對烏克蘭開戰當月的650萬美元。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授拉斯卡（Michael Raska）表示，CNC出口是中、俄深化軍工夥伴關係的一個例子。
他表示：「中國和俄羅斯擁有相同政治利益，也就是對美國的挑戰和對抗。俄羅斯已被禁止從歐洲進口機具，別無選擇只能仰賴中國。」
歐洲聯盟本來是俄羅斯進口CNC工具機的傳統主要來源，但是自從2022年2月限制收緊以來，來自歐洲的進口驟降。分析指出，莫斯科正尋求不會遭到國際管控封鎖的CNC工具機來源。
海關報表顯示，中國來源CNC工具機設備在俄羅斯進口總額的占比從戰前的12％增至去年7月的57％。數據同時顯示，莫斯科也繼續從台灣和韓國進口數量可觀的CNC工具機。
美國去年11月對俄羅斯重要CNC工具機進口商實施全面制裁，有的業者自從2022年2月開戰以來進口額降到低於20萬美元。還在繼續對俄出口的中國業者現在則面臨遭到美國採取行動的風險，將危及對其他巿場進行貿易的能力。
中國提供石油、機器、消費性商品和汽車等，讓遭到制裁的俄羅斯經濟得以維持。中國國家主席習近平去年10月曾告訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），雙邊年貿易額來到接近2000億美元的「歷史新高」。
華府智庫高級國防研究中心（C4ADS）分析師馬加德（Allen Maggard）表示，CNC工具機具有一致性的精準度，可以「快速地將金屬和其他剛性材料製造成複雜的零組件。這樣的品質使得CNC工具機在國防製造上尤其有其價值」。
《金融時報》分析出口紀錄顯示，受惠於俄羅斯上述進口激增情況的部分主要業者，與中國人民解放軍關係深厚。
例如武漢華中數控股份有限公司就增加對俄出口。該公司2017年是中國國防工業「換腦計畫」（Brain Switch Project）主要承包商，並曾與中國噴射戰鬥機製造商瀋陽飛機工業集團合作。上述計畫將外國CNC系統更換為國造系統。
芬蘭銀行新興經濟體研究所（Bank of Finland Institute for Emerging Economies）分析指出，可支持戰時俄羅斯的一籃子中國貨物的中位數價格於2021年和2023年間上漲78％，而中國出口相同商品到其他國家的價格則只上漲12％。
柏林的卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，美國基於其他問題對中國軍事承包商的現行制裁和出口管制，已導致許多中國企業對可能的美國制裁肆無忌憚。
他表示，許多中國公司「預期跟人民解放軍有關聯的所有業者遲早會遭到制裁。他們因此思索，要不避免深化軍事關係以遠離制裁，試圖留在巿場上，要不索性放手一搏」。
俄羅斯運用進口中國CNC工具機的程度不得而知。馬加德認為，俄羅斯國防工廠運用中國CNC工具機「只是開始而已」。
新聞來源
延伸閱讀
- 《Politico》：中國提供俄羅斯大量軍民兩用裝備，足以影響俄烏戰事
- 《BBC》事實查核：俄烏戰爭開打後，中國和印度向俄羅斯買了多少石油？
- 《紐約時報》：俄烏戰爭迄今，中國已向俄國出售逾1200萬美元無人機，凸顯西方制裁難奏效
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2024-01-04 英國《金融時報》：俄中深化軍工夥伴關係，侵烏後進口先進工具機激增10倍
- 2024-01-02 俄羅斯指烏軍對邊界城市別爾哥羅德空襲，至少20死包括三名兒童、100多人受傷
- 2024-01-02 俄羅斯跨年夜猛攻，烏克蘭攔截無人機數量創新高，澤倫斯基新年演說矢言報復
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。