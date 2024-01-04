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2024/01/04,
歐洲

英國《金融時報》：俄中深化軍工夥伴關係，侵烏後進口先進工具機激增10倍

英國《金融時報》：俄中深化軍工夥伴關係，侵烏後進口先進工具機激增10倍
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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華府智庫高級國防研究中心（C4ADS）分析師馬加德（Allen Maggard）表示，CNC工具機具有一致性的精準度，可以「快速地將金屬和其他剛性材料製造成複雜的零組件。這樣的品質使得CNC工具機在國防製造上尤其有其價值」。《金融時報》分析出口紀錄顯示，受惠於俄羅斯上述進口激增情況的部分主要業者，與中國人民解放軍關係深厚。

（中央社）自從烏克蘭遭全面侵略以來，中國對俄羅斯提供的先進工具機激增達10倍。中國製造商目前在對莫斯科軍事工業至關重要的高精準電腦數值控制（CNC）裝置貿易上居支配地位。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，中國對俄羅斯CNC工具機出貨激增，令嚴格管控莫斯科取得這類設備的烏克蘭盟友引以為憂。利用電腦精準且強大的運算能力，可以控制機台進行極精準的精密金屬銑削加工。

俄羅斯海關報表顯示，去年7月中國製CNC工具機出貨金額價值6800萬美元，這是能夠確認的最新數據，遠高於2022年2月俄羅斯對烏克蘭開戰當月的650萬美元。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授拉斯卡（Michael Raska）表示，CNC出口是中、俄深化軍工夥伴關係的一個例子。

他表示：「中國和俄羅斯擁有相同政治利益，也就是對美國的挑戰和對抗。俄羅斯已被禁止從歐洲進口機具，別無選擇只能仰賴中國。」

歐洲聯盟本來是俄羅斯進口CNC工具機的傳統主要來源，但是自從2022年2月限制收緊以來，來自歐洲的進口驟降。分析指出，莫斯科正尋求不會遭到國際管控封鎖的CNC工具機來源。

海關報表顯示，中國來源CNC工具機設備在俄羅斯進口總額的占比從戰前的12％增至去年7月的57％。數據同時顯示，莫斯科也繼續從台灣和韓國進口數量可觀的CNC工具機。

美國去年11月對俄羅斯重要CNC工具機進口商實施全面制裁，有的業者自從2022年2月開戰以來進口額降到低於20萬美元。還在繼續對俄出口的中國業者現在則面臨遭到美國採取行動的風險，將危及對其他巿場進行貿易的能力。

中國提供石油、機器、消費性商品和汽車等，讓遭到制裁的俄羅斯經濟得以維持。中國國家主席習近平去年10月曾告訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），雙邊年貿易額來到接近2000億美元的「歷史新高」。

華府智庫高級國防研究中心（C4ADS）分析師馬加德（Allen Maggard）表示，CNC工具機具有一致性的精準度，可以「快速地將金屬和其他剛性材料製造成複雜的零組件。這樣的品質使得CNC工具機在國防製造上尤其有其價值」。

《金融時報》分析出口紀錄顯示，受惠於俄羅斯上述進口激增情況的部分主要業者，與中國人民解放軍關係深厚。

例如武漢華中數控股份有限公司就增加對俄出口。該公司2017年是中國國防工業「換腦計畫」（Brain Switch Project）主要承包商，並曾與中國噴射戰鬥機製造商瀋陽飛機工業集團合作。上述計畫將外國CNC系統更換為國造系統。

芬蘭銀行新興經濟體研究所（Bank of Finland Institute for Emerging Economies）分析指出，可支持戰時俄羅斯的一籃子中國貨物的中位數價格於2021年和2023年間上漲78％，而中國出口相同商品到其他國家的價格則只上漲12％。

柏林的卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，美國基於其他問題對中國軍事承包商的現行制裁和出口管制，已導致許多中國企業對可能的美國制裁肆無忌憚。

他表示，許多中國公司「預期跟人民解放軍有關聯的所有業者遲早會遭到制裁。他們因此思索，要不避免深化軍事關係以遠離制裁，試圖留在巿場上，要不索性放手一搏」。

俄羅斯運用進口中國CNC工具機的程度不得而知。馬加德認為，俄羅斯國防工廠運用中國CNC工具機「只是開始而已」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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