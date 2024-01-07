2023日本最受矚目百合漫畫《在意的不是男生》：深刻描繪女性情感探索，成功「出圈」屢獲大獎認可

故事是這樣開始的：一位打扮時尚，辣妹造型的女生，喜歡上她在唱片店裡遇到的一位店員。

這位店員全身黑色打扮，帥氣又瀰漫著神秘氣息。店員的音樂口味與她相近，還會在不經意間對本人做出撩人舉動，讓她為之神魂顛倒。「好喜歡這位小帥哥！」名為大澤綾的女生如此和同學嚷道。

後來綾才知道，她喜歡上的這位「小帥哥」，其實並非男生，而是和她待在同一班上，那毫不起眼的女同學古賀美月。

外向對內向、開朗對陰沉，可愛對帥氣——如此截然不同的兩個女孩，因同樣喜歡 90 年代搖滾樂而認識了彼此，並隨後相知相認，在各種波折與碰撞下建立了更親密的關係，愈加「在意」著對方。

這個故事名為《在意的人不是男生》（暫譯，原名為《気になってる人が男じゃなかった》），是2023年最受注目的日本百合漫畫。若要討論2023年的百合文化風潮的話，這部作品就不能被繞過。

漫畫家新井すみこ在2022年4月10日，於X（舊Twitter）上載了這部作品的第一話，以四頁漫畫講述了綾在店裡遇上美月的經過。

美月與綾的故事隨後以一週一話，每話四頁的方式在作者的推特上連載。兩位女生青春而甜蜜的互動，使這部漫畫在網絡上很快就收獲了極高人氣。