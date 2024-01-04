印尼大選：選委會提前寄選票到台灣惹議，移工組織要求當局認真處理海外投票

據《星報》報導，繼在台灣的選民提早收到選票，以及在2月14日投票日兩個月之前臨時改變投票方法，印尼選委會（KPU）引來民眾批評。

據選委會的官方時程，所有海外選舉委員會（以下簡稱PPLN）將在1月2日至1月11日透過郵寄向印尼僑民發送選票，但最近在社群媒體上流傳的影片中顯示，一名居住在台北的印尼人已經收到包含2024年總統和立法選舉官方選票的信件。

選舉監督機構巴瓦斯魯（Bawaslu）官員普阿迪（Puadi）在12月28日表示：「（因為提前寄送選票）我們懷疑台北PPLN存在違反行政規定的行為。」

《Antara News》報導，總統佐科威於12月30日表示，因應台灣當地郵局較長的新年假期，所以提前寄出選票，但詳細情況還需由印尼選委會解釋。

經調查後發現，台北PPLN在12月18日至25日期間向台灣3萬1000名的印尼選民郵寄了約6萬2500張總統和立法選舉的選票。

印尼選委會主席哈西姆（Hasyim Asy'ari）表示，台灣郵局會農曆新年期間（2月8日至14日）並不會營業，因此台北選委會特意提前寄送選票，以防僑民來不及將選票寄回印尼。

「在台灣的印尼選民大多是工人，他們的工作時間都不一樣且規定嚴格。有些人每週休息一天，其他人每兩週休息一次，其餘的則每月休息一天。」哈西姆在直播的記者會上說，並強調有些人擔心來不及將選票寄回。

哈西姆承認是台北PPLN的「疏忽」，導致了這起事件。印尼選委會也將對台北PPLN成員給予行政處罰，但尚未決定處罰形式。

台北PPLN所處理的選民數量將近24萬人，僅次於吉隆坡PPLN的49萬名選民。

印尼選委會也決定，提前寄送的票會被視為廢票，專員霍力克（Idham Holik） 週一（1日）表示，台北PPLN將重新寄送選票，且新選票將會額外註記，以區別舊選票。

移工權益組織Migrant CARE強烈批評台北提前寄送選票的行為，並呼籲印尼選委會更加認真地關注海外的選舉進程。

該組織執行董事蘇西洛（Wahyu Susilo）在聲明中表示：「這表明選舉組織仍然隨意、粗心和不專業地在處理海外投票事務。」並補充：「這一事件給台北和全球其他城市的印尼選民帶來了不確定性。」

該倡議組織進一步呼籲巴瓦斯魯監督此案，以恢復印尼選民對選舉的信任。

選委會臨時改變投票方式，專家預適當告知選民規則變化

印尼選委會近期也因在離投票日不到兩個月的時間內，決定改變幾個主要城市的海外投票方式而受到關注。

由於布拉格PPLN未能獲得地方當局的許可，因此取消了布拉格近400名印尼選民用行動投票箱的投票方式。

印尼海外選民通常使用郵寄投票、前往附近的投票所或透過移動投票箱等三種方式投票，移動投票箱由當地的選舉官員直接前往選民的住所或工作場所進行。

選委會也估計，此次選舉將有170萬名分布在128個國家跟地區的海外選民。

據報導，香港PPLN此次選舉僅在當地開設4個投票所，遠不及上次選舉的31個投票所。基於安全考量，地方當局建議香港PPLN不要設立投票所，而印尼選委會將透過郵寄投票來蒐集超過16萬香港僑民的選票。

德國法蘭克福和美國紐約的地方PPLN要求增加現場投票所和移動投票箱，以容納兩座城市的大量印尼選民，據印尼選委會的數據，法蘭克福和紐約分別有超過1萬1000名登記選民。

《星報》援引當地媒體《羅盤日報》報導指出，印尼大學選舉法專家安格萊尼（Titi Anggraini）呼籲印尼選委會適當告知選民規則的變化，以幫助他們正確行使投票權，並防止出現增加選舉舞弊風險的漏洞。

移工權利組織也表示擔心，嚴重依賴郵寄投票會對選民投票率產生負面影響，因為許多移工更願意在現場投票所投票。

此外，《CNBC》報導指出，在12月23日至24日的民調中，普拉伯沃－吉伯朗 （Prabowo-Gibran）以46.7%的支持率領先，其次是甘查爾-馬赫富德（Ganjar-Mahfud）24.5%的支持率以及阿尼斯－穆海明（Anies-Muhaimin）的21%支持率。

Photo Credit: 中央社 民調領先的總統候選人普拉伯沃（左）及副手吉伯朗（右）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒