舊金山金門大橋自殺防護網完工：延宕多年耗資68億台幣，如何在預防跳橋與無敵海景之間找到解方？

綜合《美聯社》、《衛報》與《獨立報》報導，美國官員今（4）天宣布，舊金山金門大橋兩側期待已久的自殺防護網已完工。施工人員一直致力於在承諾的2024年最後期限之前，完成大橋兩側不銹鋼網的安裝，而這象徵著在這座著名建築上失去親人的家屬努力不懈的倡議終於得到回報。

自金門大橋1937年建成、通車以來，已有近2000人跳橋自殺。安裝防護網的目的，便是阻止人們跳橋自殺，並降低那些仍然試圖跳橋者的死亡率，儘管他們很可能會因此受重傷。

金門大橋橋區總經理穆里根（Dennis Mulligan）表示，防護網是由不銹鋼鋼絲繩網構成，並不軟也沒有橡膠具有的延展性，從橋上跳下就像跳進起司刨絲器一樣。穆里根告訴《美聯社》：「我們想讓人們知道，如果從這裡跳下去，將會非常痛。」

金門大橋公路和運輸區公共事務總監施瓦茨（Paolo Cosulich-Schwartz）高興地表示，從2024年1月1日起，金門大橋在1.7 英里（約2.7公里）長的跨度上，陸續安裝了連續性的物理自殺屏障。而這修防護網也正式開始發揮預期作用，達到拯救生命並阻止人們到橋上傷害自己的目的。

施瓦茨補充道，隨著該工程在2023年漸漸接近完工，跳海人數也減少了一半以上，從年均30人降至約14人，而死亡地點都是當時尚未安裝防護網處。

2018開工至今，延宕多時終於完成

施瓦茨說，這些約6公尺寬的自殺防護網已在金門大橋的95%處安裝完成，由於施工和設計上的限制，大橋的某些部分是以垂直柵欄取代或增強防護網。

其實，這項工程早在2018年便已開始，但因曾面臨多次施工延誤，同時面臨人們因不願改變這項地標性建築或認為安裝成本過高的抵制，在近10年前獲得首次批准後工程進度不斷被推遲，終於在近日完工。

然而，對於那些積極爭取更多安全措施的人而言，早就應該安裝防護網了，畢竟金門大橋長期以來，一直被認為是世界上最致命的自殺地點之一。

奎森伯里（Heather Quisenberry）的兒子就是在金門大橋上自殺身亡的。她為其奮鬥已久的防護網終於完工感到感激，因為它將阻止這座橋上未來可能發生的自殺事件。但同時，她也認為如果能早點安裝這些自殺預防裝置，她的兒子和其他人或許就不會發生憾事了。

而海因斯（Kevin Hines）在雙手鬆開欄桿的那一刻就後悔從金門大橋上跳下了。當時19歲、患有雙相情緒障礙症（Bipolar Disorder，又稱躁鬱症）的海因斯，在2000年9月從相當於25樓層高的高度縱身一躍墜入太平洋後，雖然摔斷了後背，但卻奇蹟地活了下來。他是約40名跳橋後倖存者之一。

海因斯現在是一名自殺防治倡議者，他告訴《美聯社》：「如果當時有防護網，我就會被警察攔住，並立即獲得我需要的幫助，也就不會摔斷背部、摔碎三塊椎骨，也不會走上現在這條路。」對於一小群志同道合的人從未放棄如此重要的事情，他感到非常感激。

預防跳橋與舊金山灣海景的難題

約80年前，在大橋通車後不久，官員與人們便曾呼籲對自殺事件採取相關措施，但只有一小群包括海因斯父親的家長們真正付諸行動，他們於2006年成立了「大橋欄杆基金會」（Bridge Rail Foundation），旨在終結金門大橋上的自殺事件。

該組織最初主張加高大橋上僅約1公尺高欄桿的高度，但這項提議遭到了反對，因為這會遮擋海灣一覽無遺的壯麗景色，人們不願改變這座能夠俯瞰舊金山灣與太平洋美景的地標性建築，而該組織的名字即是源自於此。後來，他們根據瑞士伯恩等地安裝類似裝置的成功經驗，開始提倡安裝自殺網。

橋區官員終於在2014年以7600萬美元（約23億台幣）的資金批准建設該防護網，但穆里根表示，實際工程建設成本卻升至 2.24億美元（約68億台幣）。高成本因此遭致批評聲浪，人們抱怨大量資金被用來阻止那些一心想結束自己生命的人，而這些人還是會另尋他法。

然而，包括「大橋欄杆基金會」在內的防護網支持者援引了哈佛大學（Harvard University）和加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的研究，表明大多數倖存者不會再試圖自殺，而阻止人們輕易獲得致命手段，是防止自殺的關鍵。

這些從橋面向下約6公尺處放置的防護網，是不能從過橋的車輛上是看到的，但站在鐵軌旁的行人可以看到它們。這些防護網採用海洋級不銹鋼建成，可以抵禦經常籠罩著這座位於舊金山灣口處大橋的惡劣環境，包括海水、霧氣和強風。

舊金山和馬林縣的消防員也正在接受相關培訓，以爬下防護網，救出任何跳入網中的人。目前是由負責維護橋樑並曾接受過救援技術訓練的鋼鐵工人進行救援，而在橋面上，則由橋上巡邏人員負責發現試圖自殺的人們，並阻止他們跳橋。穆里根表示，2023年共成功勸阻了149人自殺。

預計將於4月舉行紀念儀式，慶祝該自殺防護網的完工。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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核稿編輯：翁世航