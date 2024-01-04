日本有事就是台灣有事：衛福部成立石川地震「賑災專戶」，外交部捐款6000萬日圓協助救援

日本1月1日發生規模7.6的大地震，截至4日，已有78人死亡，輪島市、珠洲市、能登町多處房屋倒塌。為協助救災，我國外交部今（4）日宣布捐出6000萬日圓（約合1300萬新台幣）給日方，衛福部也開設捐款專區，供民眾自由捐贈。外交部長吳釗燮特別表示，「日本有事，就是台灣有事」。

外交部今（四）日上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮、衛福部長薛瑞元、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國皆出席與會。

外交部長吳釗燮宣布， 這次能登半島地震發生後，台灣人民希望幫助日本地震災民的聲音不斷，為了響應民眾的期盼，行政院責成衛生福利部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款。

Photo Credit: 外交部 提供

而展現台日友好，我國外交部也捐出6000萬日圓（約合1300萬新台幣），用於協助日本政府救援及災後重建。

吳釗燮表示，台日關係緊密，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，兩國人民間的感情非常的深厚。吳釗燮說，相信許多國人跟他一樣，在得知地震的消息的時候，心都糾結在一起， 蔡總統和賴副總統也於第一時間，公開表示對日本人民的慰問。

吳釗燮說，每當災難發生的時候，台灣和日本始終都是感同身受，總是第一時間想到對方，政府和人民一定都會互相聲援，像是2016年臺南地震（維冠金龍大樓倒塌事故）和2018年花蓮地震，日本在第一時間就派遣救難專家前來協助搜救，日本對台灣友好，「我們會把這個一直留在我們的心中」。

吳釗燮最後也引述已故前首相安倍晉三所說，「台灣有事，就是日本有事」，現在「日本有事，就是台灣有事」，「現在就是輪到我們，展現愛心的時候，也請日本朋友接受台灣人民的一點點心意，讓善的循環能夠繼續延續下去。」

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之致詞表示，災難發生後，日本立刻收到以蔡英文總統為首的台灣各界人士，對受災居民的慰問，讓日本人再次認識到，遇到困難時在身邊伸出援手的「真正朋友」，確實令人感到安心。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之

衛福部長薛瑞元表示，日本發生地震後台灣民眾十分關心，願意伸出援手，衛福部接受行政院指示，很快設立捐款帳戶，提供民眾自行捐款。希望此事件後，受災戶都能得到妥善照護。

另為協助日本救災，我國消防署已完成搜救人員160名（含4位醫師、4位護理師、1位結構技師）、搜救犬4隻及各式裝備器材13公噸的國際人道救援準備，隨時準備前往救援，然目前日方面尚未表達需求。

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核稿編輯：翁世航