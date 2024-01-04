日本有事就是台灣有事：衛福部成立石川地震「賑災專戶」，外交部捐款6000萬日圓協助救援
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外交部長吳釗燮表示，台日關係緊密，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，兩國人民間的感情非常的深厚。能登半島地震發生後，台灣人民希望幫助日本地震災民的聲音不斷，為了響應民眾的期盼，行政院責成衛生福利部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款，包括中華郵政、臺灣銀行、四大超商等管道皆可接受善款。
日本1月1日發生規模7.6的大地震，截至4日，已有78人死亡，輪島市、珠洲市、能登町多處房屋倒塌。為協助救災，我國外交部今（4）日宣布捐出6000萬日圓（約合1300萬新台幣）給日方，衛福部也開設捐款專區，供民眾自由捐贈。外交部長吳釗燮特別表示，「日本有事，就是台灣有事」。
外交部今（四）日上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮、衛福部長薛瑞元、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國皆出席與會。
外交部長吳釗燮宣布， 這次能登半島地震發生後，台灣人民希望幫助日本地震災民的聲音不斷，為了響應民眾的期盼，行政院責成衛生福利部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款。
而展現台日友好，我國外交部也捐出6000萬日圓（約合1300萬新台幣），用於協助日本政府救援及災後重建。
吳釗燮表示，台日關係緊密，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，兩國人民間的感情非常的深厚。吳釗燮說，相信許多國人跟他一樣，在得知地震的消息的時候，心都糾結在一起， 蔡總統和賴副總統也於第一時間，公開表示對日本人民的慰問。
吳釗燮說，每當災難發生的時候，台灣和日本始終都是感同身受，總是第一時間想到對方，政府和人民一定都會互相聲援，像是2016年臺南地震（維冠金龍大樓倒塌事故）和2018年花蓮地震，日本在第一時間就派遣救難專家前來協助搜救，日本對台灣友好，「我們會把這個一直留在我們的心中」。
吳釗燮最後也引述已故前首相安倍晉三所說，「台灣有事，就是日本有事」，現在「日本有事，就是台灣有事」，「現在就是輪到我們，展現愛心的時候，也請日本朋友接受台灣人民的一點點心意，讓善的循環能夠繼續延續下去。」
日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之致詞表示，災難發生後，日本立刻收到以蔡英文總統為首的台灣各界人士，對受災居民的慰問，讓日本人再次認識到，遇到困難時在身邊伸出援手的「真正朋友」，確實令人感到安心。
衛福部長薛瑞元表示，日本發生地震後台灣民眾十分關心，願意伸出援手，衛福部接受行政院指示，很快設立捐款帳戶，提供民眾自行捐款。希望此事件後，受災戶都能得到妥善照護。
另為協助日本救災，我國消防署已完成搜救人員160名（含4位醫師、4位護理師、1位結構技師）、搜救犬4隻及各式裝備器材13公噸的國際人道救援準備，隨時準備前往救援，然目前日方面尚未表達需求。
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核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。