2024立委選舉觀戰指南：民進黨有12個選區不具備現任優勢，力保席次過半的難度非常巨大

今年立委選戰實際上比想像中來得激戰，只是媒體及大眾的焦點，在前半年都聚焦在郭台銘董事長要不要參選，藍白合不合等總統大選的議題上，在登記截止後，又有三組總統候選人各自的房產問題吸引了目光。

因此形成了歷屆以來，立委選戰激烈，但關注度卻相對最低的迥異情況。今年各地的立委選戰，有很多值得探討的地方，今天我們就來聊聊那些選情複雜的立委選區。

以下就幾個選戰觀察重點，來逐一分析。

一、最多現任立委不連任的一屆立委選舉

本屆立委選舉是自單一選區兩票制之後，罕見有超過十位以上的現任立委不爭取及不得連任的情況。

全國也只有73席區域立委，就有13位不爭取連任，一位不得連任，再加上一位黨內初選落敗，但是選擇獨立參選的台東立委劉櫂豪，所以廣義來說，應該算是15位，超過了五分之一的區域。

15位當中有兩位是因為黨內初選競爭落敗，但是尊重規則的民進黨立委何志偉及國民黨立委費鴻泰。其他除了兩位國民黨現任立委不爭取連任之外，都屬於綠營的立委。包含三位無黨籍的立委，前時代力量的林昶佐、前民進黨的黃國書，以及不得連任的屏南立委蘇震清也是前民進黨籍，還外加一位脫黨參選的劉櫂豪。

換言之，雖然民進黨是國會第一大黨，但在12個選區，可能都不具有現任優勢，而同樣的情況，國民黨也有三個選區如此，這也是本屆立委選戰激烈的主因之一。