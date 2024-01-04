美食評比網站TasteAtlas公布全球排名，台灣第78名狂輸日中韓菲，「美食沙漠」英格蘭高居第39名

每年針對在地特色美食評比與排名的網站TasteAtlas，日前公布2023/2024年全球排名，台灣僅名列世界第78位，而該網站4日貼出亞洲地區分數表的貼文，又因台灣分數明顯低於周遭國家，而引發許多討論。

台灣與亞塞拜然同分，輸英格蘭近40名？

總部位於克羅埃西亞的TasteAtlas，每年都會提出全球各國的美食排名，根據介紹，相較於主重精緻餐飲的米其林指南、提供觀光客資訊的TripAdvisor，TasteAtlas將評論重心放在各國的特色美食，但其評分與排名每年也都會引發許多爭議。

以12月底公布的2023/2024年最新排名來說，前6名依序為義大利、日本、希臘、葡萄牙、中國、印尼，而台灣則排在78名，與亞塞拜然、烏拉圭同分，僅比衣索比亞高0.01分，時常被認為是「美食沙漠」的英格蘭，甚至高居第39名。

以TasteAtlas最新貼文中的地圖來看，日本、中國、韓國分別拿下4.65、4.59、4.46分，越南、馬來西亞、菲律賓分別也有4.44、4.36與4.35分，甚至斯里蘭卡、愛沙尼亞、卡達、澳洲等國的分數，都比台灣的3.96分高。

對地圖上的數據，許多網友在留言區發表意見聲援自己國家，或是批評有些國家的分數過高，另外這個號稱是「亞洲」的地圖，卻將喬治亞、亞塞拜然、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯等國家列入，也受到了質疑。

TasteAtlas：我們已經習慣被罵

其實這並非TasteAtlas排名首次引發爭議，在去年名單中，台灣同樣得到偏低的第45名，輸給位在29名的英格蘭。當時BBC記者就在X（原推特）上發文表示泰國菜位在第30位落後英格蘭，是「有史以來最蠢的排名」，也為黎巴嫩和台灣的名次叫屈。

This has got to be the stupidest list ever compiled. Just have a look at the “cuisines” which’ve come in above Thai, including - wait for it - England, Philippines & the US, which somehow comes in at 8 above France for goodness sake. Lebanese/Taiwanese food brilliant and ranked? https://t.co/ZfW76oXTjh — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) December 24, 2022

針對引發的種種爭議，美國《新聞週刊》報導引用TasteAtlas聲明，表示每年公布排名時都會出現許多憤怒的人，甚至曾接到大使館打來的電話，他們已經習慣，並指出評分標準是使用包含超過1.5萬道菜餚與食材的資料庫，經年累月針對資料庫裡的食物來評分。

TasteAtlas創立於2015年，經過3年準備期後於2018年發表第一份排名，並由30人的團隊進行嚴格評審。

在今年的評比中，台灣的火鍋、蔥油餅、牛肉麵、滷肉飯、雞米花是評分最高的食物，最推薦的餐廳則依序是台北的台菜餐館金賞軒、鼎泰豐、台中的淇里思印度餐廳、台北泰姬印度餐廳。

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核稿編輯：翁世航