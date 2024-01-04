美食評比網站TasteAtlas公布全球排名，台灣第78名狂輸日中韓菲，「美食沙漠」英格蘭高居第39名
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這並非TasteAtlas排名首次引發爭議，去年台灣同樣得到偏低的第45名，輸給位在29名的英格蘭，當時BBC記者就發文表示該年泰國菜位在第30位落後英格蘭，是「有史以來最蠢的排名」，也為台灣菜叫屈。對此TasteAtlas表示每年都有許多憤怒的人，他們已經習慣被罵了......
每年針對在地特色美食評比與排名的網站TasteAtlas，日前公布2023/2024年全球排名，台灣僅名列世界第78位，而該網站4日貼出亞洲地區分數表的貼文，又因台灣分數明顯低於周遭國家，而引發許多討論。
台灣與亞塞拜然同分，輸英格蘭近40名？
總部位於克羅埃西亞的TasteAtlas，每年都會提出全球各國的美食排名，根據介紹，相較於主重精緻餐飲的米其林指南、提供觀光客資訊的TripAdvisor，TasteAtlas將評論重心放在各國的特色美食，但其評分與排名每年也都會引發許多爭議。
以12月底公布的2023/2024年最新排名來說，前6名依序為義大利、日本、希臘、葡萄牙、中國、印尼，而台灣則排在78名，與亞塞拜然、烏拉圭同分，僅比衣索比亞高0.01分，時常被認為是「美食沙漠」的英格蘭，甚至高居第39名。
以TasteAtlas最新貼文中的地圖來看，日本、中國、韓國分別拿下4.65、4.59、4.46分，越南、馬來西亞、菲律賓分別也有4.44、4.36與4.35分，甚至斯里蘭卡、愛沙尼亞、卡達、澳洲等國的分數，都比台灣的3.96分高。
對地圖上的數據，許多網友在留言區發表意見聲援自己國家，或是批評有些國家的分數過高，另外這個號稱是「亞洲」的地圖，卻將喬治亞、亞塞拜然、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯等國家列入，也受到了質疑。
TasteAtlas：我們已經習慣被罵
其實這並非TasteAtlas排名首次引發爭議，在去年名單中，台灣同樣得到偏低的第45名，輸給位在29名的英格蘭。當時BBC記者就在X（原推特）上發文表示泰國菜位在第30位落後英格蘭，是「有史以來最蠢的排名」，也為黎巴嫩和台灣的名次叫屈。
針對引發的種種爭議，美國《新聞週刊》報導引用TasteAtlas聲明，表示每年公布排名時都會出現許多憤怒的人，甚至曾接到大使館打來的電話，他們已經習慣，並指出評分標準是使用包含超過1.5萬道菜餚與食材的資料庫，經年累月針對資料庫裡的食物來評分。
TasteAtlas創立於2015年，經過3年準備期後於2018年發表第一份排名，並由30人的團隊進行嚴格評審。
在今年的評比中，台灣的火鍋、蔥油餅、牛肉麵、滷肉飯、雞米花是評分最高的食物，最推薦的餐廳則依序是台北的台菜餐館金賞軒、鼎泰豐、台中的淇里思印度餐廳、台北泰姬印度餐廳。
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核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。