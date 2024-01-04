Netflix影集《兄弟之道》1/4開播！奧斯卡影后楊紫瓊化身「台灣黑幫教母」，與兩帥兒聯手痛毆敵人，還有哪些必看亮點？

Netflix原創影集《兄弟之道》（The Brothers Sun）在1月4日正式上架。

自2022年傳出開拍消息後，吸引了眾多關注，這部影集除了因為在台灣取景外，演員陣容也相當引人注目，包括曾以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡影后的楊紫瓊，以及新生代亞洲演員錢裕揚（Justin Chien）和李松璞。

究竟這部戲到底在演些什麼？又有哪些值得關注的看點呢？

《兄弟之道》故事描述

《兄弟之道》的故事講述了台北的孫氏黑幫「玉龍幫」老大的長子「查爾斯」（錢裕揚飾），從小就被培養成一名冷酷殺手，因此成年後也已適應幫派的生活。

然而，當孫氏黑幫與一個新崛起的派系爭奪統治地位，正面交鋒時，查爾斯的父親卻被不明神秘人士給槍殺。

面對這場突如其來的變故，查爾斯被迫前往洛杉磯，保護早已斷絕往來的母親「艾琳」（楊紫瓊飾），以及素未謀面且還在狀況外的弟弟布魯斯（李松璞飾）。

除了保護家人，查爾斯還必須面臨長年與母親分離所帶來的傷痛、以及複雜的黑幫角力，這一切使他陷入前所未有的困境。

查爾斯是否能在這其中，找到兄弟情誼和家庭對他真正的意義？他又是否能同時解開家人被殺害的謎團？

楊紫瓊化身黑幫教母，為護兒大開殺戒

甫在去年以《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡最佳女主角的楊紫瓊，得獎後聲勢大漲，這次回歸小螢幕參與演出，絕對是《兄弟之道》一大亮點。

楊紫瓊飾演的母親「艾琳」（又稱「孫媽」），是一位機敏且善於洞察他人情緒的女性。因為種種原因，她決定離開台灣的過去，帶著年幼的兒子在美國洛杉磯展開新生活。

然而，當她身為黑道大哥的丈夫遭遇不測時，她與兒子們立刻陷入前所未有的危險境地。

觀眾可以期待看到楊紫瓊在劇中如何探索內心的情感變化，也是劇中一個重要的看點。究竟做一位母親是什麼樣的體驗？在生命的不同階段，為了保護所愛之人而必須面對的難擇又象徵著什麼呢？

楊紫瓊已屆61歲，令人驚艷的是，她的事業似乎在現在才展開巔峰之勢。單在2023年，她就參與的多達四部影視作品，包括電影《威尼斯魅影謀殺案》（A Haunting in Venice）、美劇《西遊ABC》，以及聲演《變形金剛：萬獸崛起》。

而根據目前已釋出的官方消息表示，未來楊紫瓊還將參與《阿凡達》系列電影和《女巫前傳》電影的演出。一直到2026年，影迷們都將繼續見證楊紫瓊的精彩演出在大銀幕上展現。

Photo Credit: 截圖自Netflix官方YouTube

寇世勳驚喜演出黑幫老大，與影后飾演夫妻

另一個讓人驚喜的消息是，台灣資深演員寇世勳也在《兄弟之道》中獻出精彩演出。

在劇中，寇世勳飾演「玉龍幫」的首腦，同時是楊紫瓊的丈夫，更是整個故事的核心關鍵人物。故事的轉折點發生在他突然遭到不明身份的襲擊，這起事件為《兄弟之道》揭開了精彩的序幕。

為了參與《兄弟之道》的演出，寇世勳特地飛到洛杉磯，投入了兩個月的拍攝。在影集中，他不僅需處理中文台詞，還要應對大量的英文台詞，同時他深深感受到國外製作團隊的專業和製作規模，他曾表示這一切都給了他嶄新的拍攝體驗。

身為台灣資深老戲骨，能夠與國際影后同場飆戲，絕對是影迷們不容錯過的一大看點，期待寇世勳與楊紫瓊的對手戲，能為《兄弟之道》增添不同的氛圍。

錢裕揚、李松璞新生代亞裔演員引發期待

《兄弟之道》深刻挖掘了台灣黑道的故事，同時匯聚了眾多優秀的亞裔演員。

劇中的長子「查爾斯」由演員錢裕揚出演，他的父親是知名金融家錢國維，而爺爺則是台灣前外交部長、監察院院長錢復，家世背景相當顯赫。

除了令人驚訝的家世，錢裕揚本身的實力也絕對不容小覷。

畢業於南加州大學，主修表演藝術，曾參與多部廣告的拍攝並活躍於舞台劇領域，為觀眾帶來了多樣化的演出風格，令人更加期待他在劇中的表現。

有趣的是，錢裕揚在台北出生，12歲時搬到香港居住，中學時期回台灣就讀，直到大學才遷往美國。在《孫家兄弟》中，錢裕揚以道地的中文台詞為劇情增色不少。他表示：

「我在台灣長大的時候，有學到一些台語髒話，大家有機會在前兩集聽見。或許我爸媽聽到可能不太高興，但我認為這樣更貼近生活，所以我就試著在對白中加入一些台語元素。」

而在《兄弟之道》裡的弟弟「布魯斯」則由李松璞出演。

李松璞出生於中國深圳，成長過程中由母親獨自扶養，在美國南加州渡過他的少年時光。這位年僅27歲的演員，在社群媒體上已擁有數十萬名粉絲，這多得歸功於他自家創作的一系列有關Z世代和千禧一代文化的喜劇短劇。

在一次訪問中，李松璞透露，起初母親對於亞洲人在美國演戲持懷疑態度。

然而，《菜鳥新移民》推出後，他在第六季中客串演出，逐漸改變了母親的看法。如今，獲得串流平台Netflix的演出邀請，李松璞更加堅信自己正在走上正確的道路。相信《兄弟之道》也將成為他的演藝生涯中，重要的轉捩點。

大量武打戲碼，母子聯手痛毆敵人引發期待

由於《兄弟之道》以黑幫爭鬥為主題，影片中必然有大量精彩的動作戲。

主演楊紫瓊作為武打戲的佼佼者，觀眾對她的表現充滿期待，相信有不少人被吸引，正是因為她出色的武打戲份。

至於錢裕揚，則是在這部影集中展現了極大的努力和專業。

錢裕揚自17歲起開始學習泰拳，近四年來一直鑽研巴西柔術，並且取得了藍帶段位。為了完美詮釋《兄弟之道》中的大哥風範，他更是進行了三個月的武術訓練。

在影片中，錢裕揚的武打場面佔據了相當大的範疇，特別是一場與一位身高達195公分的高大演員對打的場景更是他覺得整部戲中最具挑戰性的一幕。

對於這個場景，錢裕揚謙虛地分享，他表示這位高大演員的經驗遠比他豐富，而在拍攝過程中，對方細心地引導他進行每一個打擊動作，讓他感到非常感激。