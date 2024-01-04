Netflix影集《兄弟之道》1/4開播！奧斯卡影后楊紫瓊化身「台灣黑幫教母」，與兩帥兒聯手痛毆敵人，還有哪些必看亮點？
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由楊紫瓊領銜主演的Netflix影集《兄弟之道》將精心呈現給觀眾最令人期待的動作場面、最詼諧風趣、最觸動心弦的家庭喜劇。這部充滿緊張刺激的新型態黑幫影集《兄弟之道》共有8集，在1月4日於Netflix上首播。
Netflix原創影集《兄弟之道》（The Brothers Sun）在1月4日正式上架。
自2022年傳出開拍消息後，吸引了眾多關注，這部影集除了因為在台灣取景外，演員陣容也相當引人注目，包括曾以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡影后的楊紫瓊，以及新生代亞洲演員錢裕揚（Justin Chien）和李松璞。
究竟這部戲到底在演些什麼？又有哪些值得關注的看點呢？
《兄弟之道》故事描述
《兄弟之道》的故事講述了台北的孫氏黑幫「玉龍幫」老大的長子「查爾斯」（錢裕揚飾），從小就被培養成一名冷酷殺手，因此成年後也已適應幫派的生活。
然而，當孫氏黑幫與一個新崛起的派系爭奪統治地位，正面交鋒時，查爾斯的父親卻被不明神秘人士給槍殺。
面對這場突如其來的變故，查爾斯被迫前往洛杉磯，保護早已斷絕往來的母親「艾琳」（楊紫瓊飾），以及素未謀面且還在狀況外的弟弟布魯斯（李松璞飾）。
除了保護家人，查爾斯還必須面臨長年與母親分離所帶來的傷痛、以及複雜的黑幫角力，這一切使他陷入前所未有的困境。
查爾斯是否能在這其中，找到兄弟情誼和家庭對他真正的意義？他又是否能同時解開家人被殺害的謎團？
楊紫瓊化身黑幫教母，為護兒大開殺戒
甫在去年以《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡最佳女主角的楊紫瓊，得獎後聲勢大漲，這次回歸小螢幕參與演出，絕對是《兄弟之道》一大亮點。
楊紫瓊飾演的母親「艾琳」（又稱「孫媽」），是一位機敏且善於洞察他人情緒的女性。因為種種原因，她決定離開台灣的過去，帶著年幼的兒子在美國洛杉磯展開新生活。
然而，當她身為黑道大哥的丈夫遭遇不測時，她與兒子們立刻陷入前所未有的危險境地。
觀眾可以期待看到楊紫瓊在劇中如何探索內心的情感變化，也是劇中一個重要的看點。究竟做一位母親是什麼樣的體驗？在生命的不同階段，為了保護所愛之人而必須面對的難擇又象徵著什麼呢？
楊紫瓊已屆61歲，令人驚艷的是，她的事業似乎在現在才展開巔峰之勢。單在2023年，她就參與的多達四部影視作品，包括電影《威尼斯魅影謀殺案》（A Haunting in Venice）、美劇《西遊ABC》，以及聲演《變形金剛：萬獸崛起》。
而根據目前已釋出的官方消息表示，未來楊紫瓊還將參與《阿凡達》系列電影和《女巫前傳》電影的演出。一直到2026年，影迷們都將繼續見證楊紫瓊的精彩演出在大銀幕上展現。
寇世勳驚喜演出黑幫老大，與影后飾演夫妻
另一個讓人驚喜的消息是，台灣資深演員寇世勳也在《兄弟之道》中獻出精彩演出。
在劇中，寇世勳飾演「玉龍幫」的首腦，同時是楊紫瓊的丈夫，更是整個故事的核心關鍵人物。故事的轉折點發生在他突然遭到不明身份的襲擊，這起事件為《兄弟之道》揭開了精彩的序幕。
為了參與《兄弟之道》的演出，寇世勳特地飛到洛杉磯，投入了兩個月的拍攝。在影集中，他不僅需處理中文台詞，還要應對大量的英文台詞，同時他深深感受到國外製作團隊的專業和製作規模，他曾表示這一切都給了他嶄新的拍攝體驗。
身為台灣資深老戲骨，能夠與國際影后同場飆戲，絕對是影迷們不容錯過的一大看點，期待寇世勳與楊紫瓊的對手戲，能為《兄弟之道》增添不同的氛圍。
錢裕揚、李松璞新生代亞裔演員引發期待
《兄弟之道》深刻挖掘了台灣黑道的故事，同時匯聚了眾多優秀的亞裔演員。
劇中的長子「查爾斯」由演員錢裕揚出演，他的父親是知名金融家錢國維，而爺爺則是台灣前外交部長、監察院院長錢復，家世背景相當顯赫。
除了令人驚訝的家世，錢裕揚本身的實力也絕對不容小覷。
畢業於南加州大學，主修表演藝術，曾參與多部廣告的拍攝並活躍於舞台劇領域，為觀眾帶來了多樣化的演出風格，令人更加期待他在劇中的表現。
有趣的是，錢裕揚在台北出生，12歲時搬到香港居住，中學時期回台灣就讀，直到大學才遷往美國。在《孫家兄弟》中，錢裕揚以道地的中文台詞為劇情增色不少。他表示：
「我在台灣長大的時候，有學到一些台語髒話，大家有機會在前兩集聽見。或許我爸媽聽到可能不太高興，但我認為這樣更貼近生活，所以我就試著在對白中加入一些台語元素。」
而在《兄弟之道》裡的弟弟「布魯斯」則由李松璞出演。
李松璞出生於中國深圳，成長過程中由母親獨自扶養，在美國南加州渡過他的少年時光。這位年僅27歲的演員，在社群媒體上已擁有數十萬名粉絲，這多得歸功於他自家創作的一系列有關Z世代和千禧一代文化的喜劇短劇。
在一次訪問中，李松璞透露，起初母親對於亞洲人在美國演戲持懷疑態度。
然而，《菜鳥新移民》推出後，他在第六季中客串演出，逐漸改變了母親的看法。如今，獲得串流平台Netflix的演出邀請，李松璞更加堅信自己正在走上正確的道路。相信《兄弟之道》也將成為他的演藝生涯中，重要的轉捩點。
大量武打戲碼，母子聯手痛毆敵人引發期待
由於《兄弟之道》以黑幫爭鬥為主題，影片中必然有大量精彩的動作戲。
主演楊紫瓊作為武打戲的佼佼者，觀眾對她的表現充滿期待，相信有不少人被吸引，正是因為她出色的武打戲份。
至於錢裕揚，則是在這部影集中展現了極大的努力和專業。
錢裕揚自17歲起開始學習泰拳，近四年來一直鑽研巴西柔術，並且取得了藍帶段位。為了完美詮釋《兄弟之道》中的大哥風範，他更是進行了三個月的武術訓練。
在影片中，錢裕揚的武打場面佔據了相當大的範疇，特別是一場與一位身高達195公分的高大演員對打的場景更是他覺得整部戲中最具挑戰性的一幕。
對於這個場景，錢裕揚謙虛地分享，他表示這位高大演員的經驗遠比他豐富，而在拍攝過程中，對方細心地引導他進行每一個打擊動作，讓他感到非常感激。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。