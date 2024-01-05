新北國中生割頸案如何改革？或許可參考美國建立「教育律師」制度

文：西區老二（台大法律系學、碩士，主修法律史，註定要當「台灣」的辯護律師）

對於新北市國中生殺害同學事件，被害人的老師在臉書發表追悼文表示：「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了，開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。我知道多說無益，但一條年輕的生命這樣莫名其妙地走了。」

校園凶殺案喚起眾人的回憶與憤怒

是的，很多人都想問，這世界究竟是怎麼了，記者戴志揚的著作《誰讓青春沒有明天：揪出孩子身邊，虎視眈眈的犯罪陷阱》會在近期衝上博客來暢銷書排行榜，可見許多家長、老師和同學們都十分擔憂，這樣的校園案件會不會再度發生。

這個犯罪現場離我們如此之近，我們每個人都當過學生，多數也會有孩子進入校園，在那個還沒有足夠能力保護自己的年紀，面對與惡的距離，特別令人憤怒與恐懼。輿論怒火燒向執政黨所承諾的社會安全網成效，以及過去曾主張不該任意搜查學生書包的民進黨立委范雲。似乎只要學校能夠隨機檢查學生的書包，這個悲劇就不會發生了？

分享一個我自身國中時期的經驗。由於擔任班長，曾在全校同學到操場參加朝會時，被訓導處召集充當糾察隊，前往國三教室協助「秘密檢查」書包與抽屜。有趣的是，各班級分為Ａ、Ｂ組，也就是俗稱的升學班（好班）和放牛班（壞班），搜索範圍僅限Ｂ組班，凡是違禁品都要被沒收，如香菸、打火機、刀械、漫畫、隨身聽等等。

對於被指派這樣的任務，當時國一的我感到很不舒服，那不只是當「抓耙仔」的不愉快，也來自於為什麼不能在學校看漫畫、聽音樂（是的，搜到最多的就是漫畫）？為什麼「好班」就不會被搜？即使你是「好班」，會不會哪天不知不覺也被搜了？

對好、壞同學的區分，完全無助於解決問題

在前述《誰讓青春沒有明天》那本書裡有一章〈別忽視「偏心」引發的殺機〉，好班、壞班的差別待遇與標籤化，是赤裸裸的「偏心」。這就像盧梭所說的：假如把我像壞蛋一樣的毒打，就無異承認我有做壞事的權利。也許，有些孩子心裡也是這麼想的吧？

教育團體呼籲教育部要檢討《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第29條「校園安全檢查之限制」，其中第一項第二款後段是這樣規定的：「國民中小學進行前段之檢查時，應有二位以上之學生家長會代表『或』教師陪同。進行本款之安全檢查時，被檢查之學生本人『得』在場。」我加了雙引號的「或」和「得」，表示這規定和以前我被叫去搜書包差不了多少，只需要除了訓導主任以外，多一個老師在現場看，被搜學生不在場也不違反規定，至於只搜「壞班」，算不算是對攜帶違禁品可能性的「合理懷疑」？（Ｘ）

也許真正令師長卻步的，不是我不能搜書包了是要怎麼教小孩，而是被提起訴訟，甚至被報復的風險。就後者而言，標籤化所謂的「壞學生」無助於降低、反而是增加風險，特別是在這起國中生殺害同學案中，媒體（幾乎是與黑社會洗腦未成年人口徑一致的）不斷告訴社會大眾，未成年人犯罪判很輕、不會留下前科等等，也就在這樣的資訊傳播下，造成了此案行兇者「乾哥」和涉嫌教唆的「乾妹」的錯誤認知。

錯誤的認知致使少年重犯一輩子受累

事實上，2010年犯下「翁奇楠槍擊命案」的未成年廖姓受刑人，就如此被利用來當槍手，遭判處30年有期徒刑，至今仍在監獄服刑；那對乾哥乾妹恐怕不知道，殺人有可能被關13年以上，且成年後刑期會從名為「中學」的少年監獄移監到普通監獄執行，而比前科更「前科」的是，一旦成年後，媒體是不會再替你打上馬賽克的。

至於教師的管教權，許多人認為隨著大法官釋字第784號解釋對校園內「特別權力關係」的解消，承認中小學生包括訴訟權等憲法權利及一般法律上權利而受到限制，將動輒得咎，面臨被司法訴究的風險。釋字第784號解釋在解釋理由書第九段對此做了說明：

「至學校…對學生所為之教育或管理等公權力措施（例如學習評量、其他管理、獎懲措施等），是否侵害學生之權利，則仍須根據行政訴訟法或其他相關法律之規定，依個案具體判斷，尤應整體考量學校所採取措施之目的、性質及干預之程度，如屬顯然輕微之干預，即難謂構成權利之侵害。」

讓教育現場困惑的是，我怎麼知道干預到什麼程度算輕微？我怎麼知道法官會如何評價我對學生的管教行為？是的，不只是孩子，大人也需要正確的法律觀念，而當你面對法律不知所措時，你需要一個律師。或許一個一勞永逸的方法是，參考美國，建立「教育律師」（education lawyers）制度。

亟須教育律師上場

在美國，也有多如牛毛的聯邦教育法規、州教育法規，如同我國有中央教育部、各地方政府教育局等教育法規，而教育律師的訓練，即熟悉教育法規，乃至具有相關工作背景，如社工或第一線教師出身，了解教育現場實況及其遭遇的困難者。教育律師的工作，涵蓋參與政府教育法規的立法、協助檢視校規合法性、擬定或修正校方各公私法上契約、在學校對學生採取干預作為（如處罰或檢查隨身物品、抽屜與宿舍等）在場見證以解釋法規並確定其合法性，在教師或學校面臨訴訟時，作為合法主張權利的代表（後盾）。

因此，教育律師就如企業所聘請的法律顧問，也可由教育部研擬編列預算補助。社會在進步中，愈來愈重視學生權益幾乎是文明國家必然的趨勢，對於此案，教育改革不是走回頭路，以為把法律的介入拿掉就可以解決；相反的，或許真正的解決之道是需要更多法律的介入，給學生更多法治教育，給教師一個合法、安全的執教環境，才是保障校園師生安全的重中之重。