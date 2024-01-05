新北國中生割頸案如何改革？或許可參考美國建立「教育律師」制度
我們想讓你知道的是
讓教育現場困惑的是，我怎麼知道干預到什麼程度算輕微？我怎麼知道法官會如何評價我對學生的管教行為？是的，不只是孩子，大人也需要正確的法律觀念，而當你面對法律不知所措時，你需要一個律師。或許一個一勞永逸的方法是，參考美國，建立「教育律師」（education lawyers）制度。
文：西區老二（台大法律系學、碩士，主修法律史，註定要當「台灣」的辯護律師）
對於新北市國中生殺害同學事件，被害人的老師在臉書發表追悼文表示：「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了，開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。我知道多說無益，但一條年輕的生命這樣莫名其妙地走了。」
校園凶殺案喚起眾人的回憶與憤怒
是的，很多人都想問，這世界究竟是怎麼了，記者戴志揚的著作《誰讓青春沒有明天：揪出孩子身邊，虎視眈眈的犯罪陷阱》會在近期衝上博客來暢銷書排行榜，可見許多家長、老師和同學們都十分擔憂，這樣的校園案件會不會再度發生。
這個犯罪現場離我們如此之近，我們每個人都當過學生，多數也會有孩子進入校園，在那個還沒有足夠能力保護自己的年紀，面對與惡的距離，特別令人憤怒與恐懼。輿論怒火燒向執政黨所承諾的社會安全網成效，以及過去曾主張不該任意搜查學生書包的民進黨立委范雲。似乎只要學校能夠隨機檢查學生的書包，這個悲劇就不會發生了？
分享一個我自身國中時期的經驗。由於擔任班長，曾在全校同學到操場參加朝會時，被訓導處召集充當糾察隊，前往國三教室協助「秘密檢查」書包與抽屜。有趣的是，各班級分為Ａ、Ｂ組，也就是俗稱的升學班（好班）和放牛班（壞班），搜索範圍僅限Ｂ組班，凡是違禁品都要被沒收，如香菸、打火機、刀械、漫畫、隨身聽等等。
對於被指派這樣的任務，當時國一的我感到很不舒服，那不只是當「抓耙仔」的不愉快，也來自於為什麼不能在學校看漫畫、聽音樂（是的，搜到最多的就是漫畫）？為什麼「好班」就不會被搜？即使你是「好班」，會不會哪天不知不覺也被搜了？
對好、壞同學的區分，完全無助於解決問題
在前述《誰讓青春沒有明天》那本書裡有一章〈別忽視「偏心」引發的殺機〉，好班、壞班的差別待遇與標籤化，是赤裸裸的「偏心」。這就像盧梭所說的：假如把我像壞蛋一樣的毒打，就無異承認我有做壞事的權利。也許，有些孩子心裡也是這麼想的吧？
教育團體呼籲教育部要檢討《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第29條「校園安全檢查之限制」，其中第一項第二款後段是這樣規定的：「國民中小學進行前段之檢查時，應有二位以上之學生家長會代表『或』教師陪同。進行本款之安全檢查時，被檢查之學生本人『得』在場。」我加了雙引號的「或」和「得」，表示這規定和以前我被叫去搜書包差不了多少，只需要除了訓導主任以外，多一個老師在現場看，被搜學生不在場也不違反規定，至於只搜「壞班」，算不算是對攜帶違禁品可能性的「合理懷疑」？（Ｘ）
也許真正令師長卻步的，不是我不能搜書包了是要怎麼教小孩，而是被提起訴訟，甚至被報復的風險。就後者而言，標籤化所謂的「壞學生」無助於降低、反而是增加風險，特別是在這起國中生殺害同學案中，媒體（幾乎是與黑社會洗腦未成年人口徑一致的）不斷告訴社會大眾，未成年人犯罪判很輕、不會留下前科等等，也就在這樣的資訊傳播下，造成了此案行兇者「乾哥」和涉嫌教唆的「乾妹」的錯誤認知。
錯誤的認知致使少年重犯一輩子受累
事實上，2010年犯下「翁奇楠槍擊命案」的未成年廖姓受刑人，就如此被利用來當槍手，遭判處30年有期徒刑，至今仍在監獄服刑；那對乾哥乾妹恐怕不知道，殺人有可能被關13年以上，且成年後刑期會從名為「中學」的少年監獄移監到普通監獄執行，而比前科更「前科」的是，一旦成年後，媒體是不會再替你打上馬賽克的。
至於教師的管教權，許多人認為隨著大法官釋字第784號解釋對校園內「特別權力關係」的解消，承認中小學生包括訴訟權等憲法權利及一般法律上權利而受到限制，將動輒得咎，面臨被司法訴究的風險。釋字第784號解釋在解釋理由書第九段對此做了說明：
「至學校…對學生所為之教育或管理等公權力措施（例如學習評量、其他管理、獎懲措施等），是否侵害學生之權利，則仍須根據行政訴訟法或其他相關法律之規定，依個案具體判斷，尤應整體考量學校所採取措施之目的、性質及干預之程度，如屬顯然輕微之干預，即難謂構成權利之侵害。」
讓教育現場困惑的是，我怎麼知道干預到什麼程度算輕微？我怎麼知道法官會如何評價我對學生的管教行為？是的，不只是孩子，大人也需要正確的法律觀念，而當你面對法律不知所措時，你需要一個律師。或許一個一勞永逸的方法是，參考美國，建立「教育律師」（education lawyers）制度。
亟須教育律師上場
在美國，也有多如牛毛的聯邦教育法規、州教育法規，如同我國有中央教育部、各地方政府教育局等教育法規，而教育律師的訓練，即熟悉教育法規，乃至具有相關工作背景，如社工或第一線教師出身，了解教育現場實況及其遭遇的困難者。教育律師的工作，涵蓋參與政府教育法規的立法、協助檢視校規合法性、擬定或修正校方各公私法上契約、在學校對學生採取干預作為（如處罰或檢查隨身物品、抽屜與宿舍等）在場見證以解釋法規並確定其合法性，在教師或學校面臨訴訟時，作為合法主張權利的代表（後盾）。
因此，教育律師就如企業所聘請的法律顧問，也可由教育部研擬編列預算補助。社會在進步中，愈來愈重視學生權益幾乎是文明國家必然的趨勢，對於此案，教育改革不是走回頭路，以為把法律的介入拿掉就可以解決；相反的，或許真正的解決之道是需要更多法律的介入，給學生更多法治教育，給教師一個合法、安全的執教環境，才是保障校園師生安全的重中之重。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。