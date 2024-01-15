Netflix《致真理》：透過後女性主義犧牲者「雪莉」，深究韓國父權社會的女性挑戰與抉擇
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《致真理》第一部分爲黃素雅導演執導的短片《4：Clean Island》，第二部分則是雪莉的深度訪談，。雪莉原本計畫會拍攝五位導演的短片作品，她卻在第二部的拍攝期間離世，因此《4：Clean Island》成了最初籌備的五部短片作品中唯一完成的作品，在其中能看到雪莉想表達女性成為商品，女性自我認同的拉扯。
文：渠乃嫺
「男人可以公開談論性，或者直接表達他們的慾望或不滿，這種行為通常會被說成直言不諱，而受到稱讚，但女人如果也這麼做，就會被認為是粗俗，自我為中心，被指責。」
這是南韓已故女星崔雪莉在最後一段訪談中所留下的話。
雪莉生前拍的最後一部紀錄片《致真理》於11月13日在Netflix上線。
《致真理》分爲兩個部分，第一部分爲黃素雅導演執導的短片《4：Clean Island》，第二部分則是雪莉的深度訪談，講述自身對於親情、人生觀、韓流偶像困境、女權、網路霸凌等看法。
雪莉原本計畫會拍攝五位導演的短片作品，她卻在第二部的拍攝期間離世，因此《4：Clean Island》成了最初籌備的五部短片作品中唯一完成的作品，在其中能看到雪莉想表達女性成為商品，女性自我認同的拉扯。
現代社會進入後女性主義時代，但父權體制下的社會大眾並未改變思想，當某些「覺醒女性」衝破傳統女性刻板印象及枷鎖，則會與父權產生衝突，在網路上形成厭女文化，如果是公眾人物更是會成為眾矢之的，其中最著名的例子就是「雪莉」。
曾接觸過韓流的人，大概率都聽過SM集團的「人間水蜜桃」崔雪莉（本名為崔真理），雪莉的意義為雪中的梨花，而本名崔真理，代表的則是真相，雪莉的名字似乎就預言著她終將為追尋真理承受後果。
雪莉的臉上總是掛著笑容、如少女般可愛，但在笑容的背後卻隱藏著巨大痛苦、飽受網友惡評攻擊，在2019年不堪其擾，永遠停留在本該燦爛的25歲。
雪莉從小以童星出道，一直以「清純」、「可愛」、「純真」的形象示人，後來成為女團成員、演員、主持人，在各個領域閃耀，但從女團f(x)退團後，她就像是「放飛自我」般改變形象，變得更加成熟、性感，行事風格也隨之大膽。
不僅不穿內衣出門、在社群媒體中曬出跟男友的親密照，讓許多網友評論她就像是「瘋了一樣」、「變淫蕩」，飽受網友惡意評論攻擊，甚至在推出個人專輯時，遭到f(x)團粉攻擊說她「自私」。
而上述提到的「放飛自我」與「瘋了一樣、淫蕩」是媒體在雪莉生前，常會出現在新聞上的標題。
大眾將想像中的崔雪莉附加在她身上，伴隨來的符號成為雪莉掙脫不開的枷鎖，只要與形象不符就會遭人謾罵，尤其是雪莉曾表示支持女權，成為女權吹哨者，她似乎更成為媒體、網友的獵巫對象。
直到她辭世後，大眾才漸漸了解真正的「崔真理」。而雪莉的一生，也可窺見她背後的後女性主義與厭女文化，是如何一步步將它推進深淵、萬劫不復。
韓國父權意識下的女性禁錮、厭女文化
根據世界經濟論壇發布的《2023 年全球性別差距報告》中，南韓在146個國家中位居105名，比去年低了6個名次，可見韓國社會的「父權意識、男尊女卑、長幼有序」問題，一直十分嚴重且複雜。
何撒娜〈韓國軍事國族主義的興起與男性氣質的成形〉以日常生活觀察、軍事主義的視角來分析韓國父權深根蒂固的原因。
韓國與其他亞洲國家一樣深受儒家文化影響，尤其南北韓的問題，讓南韓一直處在戰爭狀態，男性必須透過服兵役才能證明自己愛國，並嚴格恪守南韓上對下的階級制度。
同時，服兵役也被視為一種陽剛的特質，使南韓男性有一種保家衛國的優越感，也讓他們覺得自己理應在社會上佔優勢地位。
這點也可從傳統文化看出，過年時韓國婆婆或媳婦一定要穿著傳統服飾，製作許多菜餚，早期的韓國電視劇經常刻畫女性較為弱勢的形象，韓國女團的風格也都偏「清純」、「可愛」、「性感」，不像現在有眾多「Girl Crush」風格的女團。
在這種社會脈絡下，男性成為社會上的優勢，創造規則的族群，只要女性地位上升，他們就可能感受到威脅，進而做出激烈舉動。
曼恩（Manne，2019）曾分析，他認為厭女（Misogyny）是父權體制下的執法機制，人們會依照父權的標準來判斷誰是「好女人」，誰是「壞女人」。
在父權秩序下，女人應該是男人的支持者，而非指控者，意即，只要不符合父權的標準，有些網友們就會開始肆意攻擊，並且強化父權下的意識形態。
像之前的N號房事件、女團Red Velvet成員Irene因閱讀女性文學而受到威脅、遊戲公司宣傳短片上「疑似」出現仇男手勢而遭抵制…等事件，似乎只要沾到女權、女性、性別議題，就特別容易造成族群對立。
而雪莉生前在社群上公開表示支持No Bra、墮胎除罪化、上傳慰安婦紀念日的照片，這些舉動違背了社會對於「好女人」的期望，雪莉也在採訪中提到：
「每次別人誇我漂亮，我都很想知道他們為什麼要這麼說，講久了連我自己都覺得自己一定要漂亮下去，甚至還曾經因為舉止不夠漂亮而被數落」
雪莉不滿大眾給她設定的框架，所以網友們就將她劃分為「壞女人」啟動懲罰機制，變本加厲地攻擊，即便她只是上傳與朋友玩鬧、戀情放閃等照片，也會被人說不檢點，讓雪莉飽受身心折磨，也在負評中漸漸懷疑自己。
以此背景下再回顧《4：Clean Island》，在某些地方似乎也透露著一些符號含義和雪莉的內心獨白。
《4：Clean Island》的開頭播著一首歌，內容為「純淨無瑕，純淨之島，快來純淨之島世上最純淨的地方，我會保護你的身心靈，消除罪惡和痛除去髒污」。
雪莉主演的少女「4」渴望移民到世界上最純淨的地方「Clean Island」，但在進入之前必須先懺悔自身罪行，而身為屠夫的4，則開始回憶起她和一頭「豬」的故事。
整部電影雖說偏藝術性，但我發覺在《4：Clean Island》中導演大量強調豬、純淨等符號，豬等於罪孽，Clean Island在其中有著全新的自己、身份跟品牌，就像是在強調「母豬／聖女」兩詞，形成二元對立的敘事手法。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。