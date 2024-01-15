Netflix《致真理》：透過後女性主義犧牲者「雪莉」，深究韓國父權社會的女性挑戰與抉擇

文：渠乃嫺

「男人可以公開談論性，或者直接表達他們的慾望或不滿，這種行為通常會被說成直言不諱，而受到稱讚，但女人如果也這麼做，就會被認為是粗俗，自我為中心，被指責。」

這是南韓已故女星崔雪莉在最後一段訪談中所留下的話。

雪莉生前拍的最後一部紀錄片《致真理》於11月13日在Netflix上線。

《致真理》分爲兩個部分，第一部分爲黃素雅導演執導的短片《4：Clean Island》，第二部分則是雪莉的深度訪談，講述自身對於親情、人生觀、韓流偶像困境、女權、網路霸凌等看法。

雪莉原本計畫會拍攝五位導演的短片作品，她卻在第二部的拍攝期間離世，因此《4：Clean Island》成了最初籌備的五部短片作品中唯一完成的作品，在其中能看到雪莉想表達女性成為商品，女性自我認同的拉扯。

現代社會進入後女性主義時代，但父權體制下的社會大眾並未改變思想，當某些「覺醒女性」衝破傳統女性刻板印象及枷鎖，則會與父權產生衝突，在網路上形成厭女文化，如果是公眾人物更是會成為眾矢之的，其中最著名的例子就是「雪莉」。

曾接觸過韓流的人，大概率都聽過SM集團的「人間水蜜桃」崔雪莉（本名為崔真理），雪莉的意義為雪中的梨花，而本名崔真理，代表的則是真相，雪莉的名字似乎就預言著她終將為追尋真理承受後果。

雪莉的臉上總是掛著笑容、如少女般可愛，但在笑容的背後卻隱藏著巨大痛苦、飽受網友惡評攻擊，在2019年不堪其擾，永遠停留在本該燦爛的25歲。

雪莉從小以童星出道，一直以「清純」、「可愛」、「純真」的形象示人，後來成為女團成員、演員、主持人，在各個領域閃耀，但從女團f(x)退團後，她就像是「放飛自我」般改變形象，變得更加成熟、性感，行事風格也隨之大膽。

不僅不穿內衣出門、在社群媒體中曬出跟男友的親密照，讓許多網友評論她就像是「瘋了一樣」、「變淫蕩」，飽受網友惡意評論攻擊，甚至在推出個人專輯時，遭到f(x)團粉攻擊說她「自私」。

而上述提到的「放飛自我」與「瘋了一樣、淫蕩」是媒體在雪莉生前，常會出現在新聞上的標題。

大眾將想像中的崔雪莉附加在她身上，伴隨來的符號成為雪莉掙脫不開的枷鎖，只要與形象不符就會遭人謾罵，尤其是雪莉曾表示支持女權，成為女權吹哨者，她似乎更成為媒體、網友的獵巫對象。

直到她辭世後，大眾才漸漸了解真正的「崔真理」。而雪莉的一生，也可窺見她背後的後女性主義與厭女文化，是如何一步步將它推進深淵、萬劫不復。

韓國父權意識下的女性禁錮、厭女文化

根據世界經濟論壇發布的《2023 年全球性別差距報告》中，南韓在146個國家中位居105名，比去年低了6個名次，可見韓國社會的「父權意識、男尊女卑、長幼有序」問題，一直十分嚴重且複雜。

何撒娜〈韓國軍事國族主義的興起與男性氣質的成形〉以日常生活觀察、軍事主義的視角來分析韓國父權深根蒂固的原因。

韓國與其他亞洲國家一樣深受儒家文化影響，尤其南北韓的問題，讓南韓一直處在戰爭狀態，男性必須透過服兵役才能證明自己愛國，並嚴格恪守南韓上對下的階級制度。

同時，服兵役也被視為一種陽剛的特質，使南韓男性有一種保家衛國的優越感，也讓他們覺得自己理應在社會上佔優勢地位。

這點也可從傳統文化看出，過年時韓國婆婆或媳婦一定要穿著傳統服飾，製作許多菜餚，早期的韓國電視劇經常刻畫女性較為弱勢的形象，韓國女團的風格也都偏「清純」、「可愛」、「性感」，不像現在有眾多「Girl Crush」風格的女團。

在這種社會脈絡下，男性成為社會上的優勢，創造規則的族群，只要女性地位上升，他們就可能感受到威脅，進而做出激烈舉動。

曼恩（Manne，2019）曾分析，他認為厭女（Misogyny）是父權體制下的執法機制，人們會依照父權的標準來判斷誰是「好女人」，誰是「壞女人」。

在父權秩序下，女人應該是男人的支持者，而非指控者，意即，只要不符合父權的標準，有些網友們就會開始肆意攻擊，並且強化父權下的意識形態。

像之前的N號房事件、女團Red Velvet成員Irene因閱讀女性文學而受到威脅、遊戲公司宣傳短片上「疑似」出現仇男手勢而遭抵制…等事件，似乎只要沾到女權、女性、性別議題，就特別容易造成族群對立。

而雪莉生前在社群上公開表示支持No Bra、墮胎除罪化、上傳慰安婦紀念日的照片，這些舉動違背了社會對於「好女人」的期望，雪莉也在採訪中提到：

「每次別人誇我漂亮，我都很想知道他們為什麼要這麼說，講久了連我自己都覺得自己一定要漂亮下去，甚至還曾經因為舉止不夠漂亮而被數落」

雪莉不滿大眾給她設定的框架，所以網友們就將她劃分為「壞女人」啟動懲罰機制，變本加厲地攻擊，即便她只是上傳與朋友玩鬧、戀情放閃等照片，也會被人說不檢點，讓雪莉飽受身心折磨，也在負評中漸漸懷疑自己。

以此背景下再回顧《4：Clean Island》，在某些地方似乎也透露著一些符號含義和雪莉的內心獨白。

《4：Clean Island》的開頭播著一首歌，內容為「純淨無瑕，純淨之島，快來純淨之島世上最純淨的地方，我會保護你的身心靈，消除罪惡和痛除去髒污」。

雪莉主演的少女「4」渴望移民到世界上最純淨的地方「Clean Island」，但在進入之前必須先懺悔自身罪行，而身為屠夫的4，則開始回憶起她和一頭「豬」的故事。

整部電影雖說偏藝術性，但我發覺在《4：Clean Island》中導演大量強調豬、純淨等符號，豬等於罪孽，Clean Island在其中有著全新的自己、身份跟品牌，就像是在強調「母豬／聖女」兩詞，形成二元對立的敘事手法。