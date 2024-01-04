日航379人疏散細節曝光：空服員自行決定開緊急出口、機長最後離開，乘客稱「能活下來是奇蹟」

日航379人疏散細節曝光：空服員自行決定開緊急出口、機長最後離開

（中央社）日本東京羽田機場2日發生日本航空公司（JAL，簡稱日航）與海上保安廳（簡稱海保廳）飛機擦撞事故，導致5死。日航3日公布疏散細節，指出從飛機著陸後至全員疏散到飛機外共耗時18分鐘。

日航：約17:47發生碰撞，18:05最後1人逃出

《日本放送協會》（NHK）報導，根據日本航空公司，日航516班機從北海道新千歲機場出發後，在2日下午5時47分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，並滑行了約1公里後停止。

而飛機停止後，駕駛艙當時並未察覺到飛機發生火災，不過多位空服員已確認機體起火。這時機艙內開始煙霧瀰漫，留意到火災的空服員則對乘客大喊「請冷靜」。

當時機上總共有9名空服員，最高階的空服員則向駕駛艙報告發生火災。而空服員必須獲得駕駛艙的指示，才能打開緊急出口艙門，若無法獲得指示時，則由空服員判斷。

這架日航客機總共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即開始了疏散作業。不過其餘6個出口中，有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以進行疏散。

不過當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙的情況下，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。

而機上的機組人員加乘客共379人，最後一個離開飛機的是日航客機機長，機長於當天晚間6時5分從緊急滑梯疏散至地面，也就是飛機著陸之後18分鐘的事情。

日航飛行員稱「無法目視確認」海保廳飛機

根據日航，機內3名飛行員面對公司詢問均稱飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新起降。

日航透露，目前仍不清楚飛行員當初無法確認海保廳飛機的原因。

日本政府的運輸安全委員會3日正式啟動調查，未來將聽取日航與海保廳飛機的機長說法，釐清詳細狀況。

日航估營業損失約33億 預計由保險理賠

日航今（4）日宣布，涉事日航客機在事故中被燒毀估計將產生約150億日圓（約新台幣33億元）的營業損失，這部分預計由保險理賠，目前還在評估這起事件對截至2024年3月的業績影響。

《讀賣新聞》報導，關於提供搭乘涉事日航客機的乘客慰問金部分，日航表示「將單獨對應每一位乘客，不便透露個別金額」。有乘客透露，日航方面發給每位乘客10萬日圓的慰問金，此外也被通知將提供行李相關賠償10萬日圓。

日航乘客回顧驚險瞬間，稱「能活下來是奇蹟」

（中央社）多名日本航空516班機的乘客回顧2日著陸過程與驚險的逃生經歷，有乘客表示，「（飛機）著陸時感受到一股衝擊，能活下來真是奇蹟」。

綜合《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》報導，日航516班機2日降落在羽田機場的跑道後與海上保安廳的飛機碰撞起火燃燒，乘客與機組人員共379人成功逃出飛機。

1名旅客回憶，「飛機著陸時感受到一股把臀部從座位上彈開的衝擊。在緊要關頭獲救，覺得能活下來真是個奇蹟」。

另外1名男乘客當時坐在機艙後段的座位，表示「飛機著陸時聽到像是撞到物體的巨響」。1名15歲男生回憶事發後「窗外全是橘色的光，機艙內陷入混亂，有小孩開始哭泣」。

許多乘客回顧事發當下仍心有餘悸，1名坐在窗邊的男乘客描述當時窗外的機體開始燃燒，機艙內煙霧瀰漫到視線被遮蔽，他形容「就像三溫暖一樣熱，吸氣時我的喉嚨感覺像在燃燒」。

根據其他多名乘客的說法，聽到機艙內廣播呼籲乘客冷靜以及遮住口鼻的指示。而機上部分的氧氣罩也從座位上方落下。部分乘客在緊急滑梯的出口開啟之前陷入恐慌，有些乘客也幫忙傳達機組人員的指示。

而緊急滑梯開啟後，機組人員引導乘客離開飛機。據稱過沒多久飛機就出現巨大的爆炸聲，火勢轉眼間快速擴大，不到30分鐘整架飛機就陷入火海。

埼玉縣1位媽媽2日晚間6時左右，接到女兒來電稱「（飛機）發生火災。從緊急滑梯離開了飛機」。她的女兒也是日航516班機的乘客，女兒掛斷電話後傳簡訊表示「以為會因此送命」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航