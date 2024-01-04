日航379人疏散細節曝光：空服員自行決定開緊急出口、機長最後離開，乘客稱「能活下來是奇蹟」
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這架日航客機總共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即開始了疏散作業。不過其餘6個出口中，有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以進行疏散。不過當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙的情況下，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。
日航379人疏散細節曝光：空服員自行決定開緊急出口、機長最後離開
（中央社）日本東京羽田機場2日發生日本航空公司（JAL，簡稱日航）與海上保安廳（簡稱海保廳）飛機擦撞事故，導致5死。日航3日公布疏散細節，指出從飛機著陸後至全員疏散到飛機外共耗時18分鐘。
日航：約17:47發生碰撞，18:05最後1人逃出
《日本放送協會》（NHK）報導，根據日本航空公司，日航516班機從北海道新千歲機場出發後，在2日下午5時47分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，並滑行了約1公里後停止。
而飛機停止後，駕駛艙當時並未察覺到飛機發生火災，不過多位空服員已確認機體起火。這時機艙內開始煙霧瀰漫，留意到火災的空服員則對乘客大喊「請冷靜」。
當時機上總共有9名空服員，最高階的空服員則向駕駛艙報告發生火災。而空服員必須獲得駕駛艙的指示，才能打開緊急出口艙門，若無法獲得指示時，則由空服員判斷。
這架日航客機總共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即開始了疏散作業。不過其餘6個出口中，有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以進行疏散。
不過當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙的情況下，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。
而機上的機組人員加乘客共379人，最後一個離開飛機的是日航客機機長，機長於當天晚間6時5分從緊急滑梯疏散至地面，也就是飛機著陸之後18分鐘的事情。
日航飛行員稱「無法目視確認」海保廳飛機
根據日航，機內3名飛行員面對公司詢問均稱飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新起降。
日航透露，目前仍不清楚飛行員當初無法確認海保廳飛機的原因。
日本政府的運輸安全委員會3日正式啟動調查，未來將聽取日航與海保廳飛機的機長說法，釐清詳細狀況。
日航估營業損失約33億 預計由保險理賠
日航今（4）日宣布，涉事日航客機在事故中被燒毀估計將產生約150億日圓（約新台幣33億元）的營業損失，這部分預計由保險理賠，目前還在評估這起事件對截至2024年3月的業績影響。
《讀賣新聞》報導，關於提供搭乘涉事日航客機的乘客慰問金部分，日航表示「將單獨對應每一位乘客，不便透露個別金額」。有乘客透露，日航方面發給每位乘客10萬日圓的慰問金，此外也被通知將提供行李相關賠償10萬日圓。
日航乘客回顧驚險瞬間，稱「能活下來是奇蹟」
（中央社）多名日本航空516班機的乘客回顧2日著陸過程與驚險的逃生經歷，有乘客表示，「（飛機）著陸時感受到一股衝擊，能活下來真是奇蹟」。
綜合《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》報導，日航516班機2日降落在羽田機場的跑道後與海上保安廳的飛機碰撞起火燃燒，乘客與機組人員共379人成功逃出飛機。
1名旅客回憶，「飛機著陸時感受到一股把臀部從座位上彈開的衝擊。在緊要關頭獲救，覺得能活下來真是個奇蹟」。
另外1名男乘客當時坐在機艙後段的座位，表示「飛機著陸時聽到像是撞到物體的巨響」。1名15歲男生回憶事發後「窗外全是橘色的光，機艙內陷入混亂，有小孩開始哭泣」。
許多乘客回顧事發當下仍心有餘悸，1名坐在窗邊的男乘客描述當時窗外的機體開始燃燒，機艙內煙霧瀰漫到視線被遮蔽，他形容「就像三溫暖一樣熱，吸氣時我的喉嚨感覺像在燃燒」。
根據其他多名乘客的說法，聽到機艙內廣播呼籲乘客冷靜以及遮住口鼻的指示。而機上部分的氧氣罩也從座位上方落下。部分乘客在緊急滑梯的出口開啟之前陷入恐慌，有些乘客也幫忙傳達機組人員的指示。
而緊急滑梯開啟後，機組人員引導乘客離開飛機。據稱過沒多久飛機就出現巨大的爆炸聲，火勢轉眼間快速擴大，不到30分鐘整架飛機就陷入火海。
埼玉縣1位媽媽2日晚間6時左右，接到女兒來電稱「（飛機）發生火災。從緊急滑梯離開了飛機」。她的女兒也是日航516班機的乘客，女兒掛斷電話後傳簡訊表示「以為會因此送命」。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。