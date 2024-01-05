大量的輝瑞COVID-19特效藥「Paxlovid」，在歐洲被放到過期

文：德國之聲中文網（金融時報）

總部設在英國的預測性健康分析數據公司Airfinity分析的數據顯示，由於使用規定管控嚴格，歐洲從輝瑞公司採購的價值超過10億美元用於治療新冠肺炎COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的抗病毒藥物Paxlovid，因未在有效期前使用而被浪費。

Paxlovid是用來治療新冠肺炎的抗病毒藥物。需要在感染者感染新冠病毒的最初幾天開始服用。歐洲規定這款藥物只限於老年人或者高風險人群才可以使用。在美國用藥範圍則更寬泛得多。

《金融時報》引述Airfinity的分析數據指出，歐洲國家購買的Paxlovid藥物中，已經有總價值約11億美元的150萬套5天為一療程的抗病毒藥物過期。這些「過期藥」的有效期限被延長了6個月到12個月不等。而到2024年2月底，有效期限到期的Paxlovid總共將達到310萬套。

Airfinity分析師格羅塔（Marco Gallotta）在接受《金融時報》採訪時表示，新冠感染數量下降以及檢測數量急劇減少都造成Paxlovid的服用數量大幅降低。他說：「這意味著即便有效期限延長了，但各國仍無法在過期前處理所有庫存。」

歐洲範圍內Paxlovid過期量最高的是英國。Airfinity統計的數據顯示，截至去（2023）年12月初，約有100萬劑Paxlovid過期，價值7億美元。另外今年2月和6月底，將再分別有55萬劑和65萬劑Paxlovid的有效期限到期。

英國規定，只有癌症患者、愛滋病患者和其他存在嚴重潛在健康問題的人員，以及接受過器官移植手術的病人才可以使用Paxlovid。

《金融時報》的報導指出，即便是在美國，由於醫療機構的負擔大大減小，新冠病毒的檢測數量大幅降低，因此對新冠抗病毒藥物的需求也有所下降。

2023年美國醫生開出的Paxlovid的處方約為530萬，同2022年相比減少了24％。根據美國政府與輝瑞公司達成的協定，2023年年底前美國政府總共向輝瑞退還790萬套Paxlovid，這會給輝瑞造成42億美元的損失。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：新冠肺炎「特效藥」Paxlovid在歐洲被大量浪費

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九