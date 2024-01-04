阿聯斡旋俄烏開戰以來最大規模換俘行動，澤倫斯基：230名烏克蘭人回家了

在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，俄羅斯和烏克蘭在當地時間3日交換戰俘。俄羅斯釋放230名烏克蘭俘虜，而烏克蘭則釋放248名俄羅斯人，成為雙方自開戰以來最大規模，也是自去（2023）年8月以後第一次的換俘行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在X（舊稱Twitter）上傳照片並寫道：「有213名士兵、11名官員和6名平民回家了。」澤倫斯基強調，必定會將所有人帶回家。

230 of our people. Today, 213 soldiers and sergeants, 11 officers, and 6 civilians returned home. I am grateful to everyone who achieved this result.



We remember each and every one of our people. And we must return all of them.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/RCeYnLYPn4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024

俄羅斯俘虜4000多名烏克蘭人，還有半數未被釋放

《基輔獨立報》報導，戰俘待遇協調協總部（Coordination Headquarters for the Treatment of the Prisoners of War）在Telegram證實，有230名被俄羅斯俘虜的烏克蘭人正在返國的路途中。

戰俘待遇協調協總部表示，3日被釋放的人，包括烏克蘭裝部隊、國土防禦軍、國民兵、邊境人員和警察，以及6名平民。報導稱，大多數被遣返的戰俘是士兵或中士，還有5名女性在此次換俘中被釋放。

另外，獲釋的戰俘也包括7名在俄烏首場戰爭發生地「蛇島」（Snake Island）上的守衛軍、一名部隊的音樂家、一名在產假期間被捕的女性軍人、數名在車諾比核電廠執行任務的士兵、一名馬里烏波爾（Mariupol）的守衛軍，以及來自盧甘斯克（Luhansk）的平民教師。

綜合《BBC》和《衛報》，烏克蘭當局上個月表示，已經在過去48次的換俘協議中，將2598名戰俘、人質救出。據信，有超過4000名烏克蘭軍人仍被關押在俄羅斯，但兩國軍方皆不願透露戰俘的確切人數。

距離上一次的換俘行動過了5個月。烏克蘭當局表示，俄羅斯過去決定「凍結」戰俘交換，目的是為了要影響烏克蘭政局的穩定。

有幾名烏克蘭戰俘的家屬告訴《Politico》，在與家人失聯數個月後，突然接到家人的電話，但電話另一頭卻是鼓舞家人向政府抗議，戰俘聲稱「政府不想帶我們回去。」

對此，澤倫斯基承諾，儘管交換戰俘協議歷經長時間中斷，但相關談判未曾停止過。他表示：「抓獲越多俄羅斯人，交換談判就越有效。」

換俘前夕，俄羅斯總統普亭誓言提高攻擊強度

《France 24》報導，最近幾天俄烏雙方的襲擊行動升級。

上週六（30日），烏克蘭軍隊朝靠近邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）發動砲擊，造成25人死亡、100多人受傷。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）1日表示，這是開戰後俄羅斯領土上最致命的襲擊之一。

就在前一天，俄羅斯才剛朝著烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動一系列的飛彈和無人機攻擊，造成至少28人死亡，是基輔自開站以來面臨最大規模的空襲。

普亭1日表示，俄羅斯將加強對烏克蘭軍事目標的打擊。普亭強調，任何針對平民的犯罪行為終將受到懲罰，「這是肯定的。」

英國國防部最新的情報顯示，在近日的攻擊中，俄羅斯軍隊投入當局近期累積的大部分飛彈庫存。相比去年冬季針對基礎設施的攻擊，「最近的襲擊主要是針對烏克蘭的國防工業設施。」

半島電視台報導，烏克蘭2日證實，自上週五（29日）以來，俄羅斯已經向烏克蘭各城市發射300多架攻擊無人機和各種飛彈。普亭則是重申，烏克蘭必須償還襲擊別爾哥羅德的代價。

澤倫斯基則是在新年的電視演說中播放烏克蘭砲火和戰鬥機的聲音片段，他說：「明年（指2024年），敵人將會感受到國內產生的怒火。」並且敦促西方盟友繼續保持對烏克蘭軍事援助。

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