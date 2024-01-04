阿聯斡旋俄烏開戰以來最大規模換俘行動，澤倫斯基：230名烏克蘭人回家了
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從2023年底開始，俄烏戰爭再度升溫。不過，3日傳出好消息，在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，俄羅斯和烏克蘭交換數百名戰俘，其中包括武裝部隊、邊防人員、官員和平名。烏克蘭總統澤倫斯基在X上發文歡迎230名烏克蘭人回家，誓言將從帶回所有國民。
在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，俄羅斯和烏克蘭在當地時間3日交換戰俘。俄羅斯釋放230名烏克蘭俘虜，而烏克蘭則釋放248名俄羅斯人，成為雙方自開戰以來最大規模，也是自去（2023）年8月以後第一次的換俘行動。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在X（舊稱Twitter）上傳照片並寫道：「有213名士兵、11名官員和6名平民回家了。」澤倫斯基強調，必定會將所有人帶回家。
俄羅斯俘虜4000多名烏克蘭人，還有半數未被釋放
《基輔獨立報》報導，戰俘待遇協調協總部（Coordination Headquarters for the Treatment of the Prisoners of War）在Telegram證實，有230名被俄羅斯俘虜的烏克蘭人正在返國的路途中。
戰俘待遇協調協總部表示，3日被釋放的人，包括烏克蘭裝部隊、國土防禦軍、國民兵、邊境人員和警察，以及6名平民。報導稱，大多數被遣返的戰俘是士兵或中士，還有5名女性在此次換俘中被釋放。
另外，獲釋的戰俘也包括7名在俄烏首場戰爭發生地「蛇島」（Snake Island）上的守衛軍、一名部隊的音樂家、一名在產假期間被捕的女性軍人、數名在車諾比核電廠執行任務的士兵、一名馬里烏波爾（Mariupol）的守衛軍，以及來自盧甘斯克（Luhansk）的平民教師。
綜合《BBC》和《衛報》，烏克蘭當局上個月表示，已經在過去48次的換俘協議中，將2598名戰俘、人質救出。據信，有超過4000名烏克蘭軍人仍被關押在俄羅斯，但兩國軍方皆不願透露戰俘的確切人數。
距離上一次的換俘行動過了5個月。烏克蘭當局表示，俄羅斯過去決定「凍結」戰俘交換，目的是為了要影響烏克蘭政局的穩定。
有幾名烏克蘭戰俘的家屬告訴《Politico》，在與家人失聯數個月後，突然接到家人的電話，但電話另一頭卻是鼓舞家人向政府抗議，戰俘聲稱「政府不想帶我們回去。」
對此，澤倫斯基承諾，儘管交換戰俘協議歷經長時間中斷，但相關談判未曾停止過。他表示：「抓獲越多俄羅斯人，交換談判就越有效。」
換俘前夕，俄羅斯總統普亭誓言提高攻擊強度
《France 24》報導，最近幾天俄烏雙方的襲擊行動升級。
上週六（30日），烏克蘭軍隊朝靠近邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）發動砲擊，造成25人死亡、100多人受傷。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）1日表示，這是開戰後俄羅斯領土上最致命的襲擊之一。
就在前一天，俄羅斯才剛朝著烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動一系列的飛彈和無人機攻擊，造成至少28人死亡，是基輔自開站以來面臨最大規模的空襲。
普亭1日表示，俄羅斯將加強對烏克蘭軍事目標的打擊。普亭強調，任何針對平民的犯罪行為終將受到懲罰，「這是肯定的。」
英國國防部最新的情報顯示，在近日的攻擊中，俄羅斯軍隊投入當局近期累積的大部分飛彈庫存。相比去年冬季針對基礎設施的攻擊，「最近的襲擊主要是針對烏克蘭的國防工業設施。」
半島電視台報導，烏克蘭2日證實，自上週五（29日）以來，俄羅斯已經向烏克蘭各城市發射300多架攻擊無人機和各種飛彈。普亭則是重申，烏克蘭必須償還襲擊別爾哥羅德的代價。
澤倫斯基則是在新年的電視演說中播放烏克蘭砲火和戰鬥機的聲音片段，他說：「明年（指2024年），敵人將會感受到國內產生的怒火。」並且敦促西方盟友繼續保持對烏克蘭軍事援助。
新聞來源
- 230 Ukrainian POWs return home from Russian captivity in largest prisoner exchange in full-scale war（The Kyiv Independent）
- Ukraine and Russia in 'biggest prisoner swap' so far（BBC）
- Ukrainian prisoners of war say they were tortured at Russian prison（BBC）
- Ukraine and Russia announce largest prisoner swap since start of war（The Guardian）
- Russia, Ukraine exchange hundreds of prisoners in largest release of war（Al Jazeera）
延伸閱讀
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核稿編輯：
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。