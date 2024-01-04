日本2024開年不平靜：東京秋葉原昨晚發生持刀砍人，今晨澀谷再傳持刀揮舞；北九州商店街大火持續13小時燒毀35商家
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日本昨天才有一名女子在東京JR電車上持刀揮舞，最後造成4人受傷的事件，今日上午東京澀谷站又傳出疑似有人持刀揮舞，警方獲報後隨即配備盾牌與刺股趕抵現場，所幸經過安全檢查，目前尚未發現該名持刀人物。
日本2024開年不平靜，繼石川強震、羽田機場起火事件後，昨（3）日北九州市知名商店街發生大火，火勢持續13小時才被撲滅，共計35間商店被燒毀。而昨天東京JR列車還發生隨機砍人案件，雖然嫌犯已落網，但今（4）日上午東京澀谷站疑似又再度發生同類型事件，導致東急東橫線、東京地鐵副都心線一度停駛。
澀谷站疑似有人持刀揮舞
今日上午東京澀谷站傳出疑似有人持刀揮舞事件，警方獲報後隨即配備盾牌與刺股趕抵現場。經過警方的安全檢查，目前尚未發現該名持刀人物。
《NHK》報導，東急電鐵公司表示，為了在東京澀谷站進行車內安全檢查，東急東橫線於上午10時55分全線停運。東京地鐵也宣布，副都心線暫停營運。待警方完成安全確認後，東急東橫線與東京地鐵副都心線皆在11點30分恢復運作。
秋葉原站持刀揮舞嫌犯落網
《NHK World》報導，日本3日晚間，1名20多歲女子在東京JR山手線駛向秋葉原站的電車內，隨機揮刀攻擊車廂內乘客，造成4名男性受傷，其中3人腹部與背部受重傷，目前傷患皆以送往醫院治療。
警方獲報後隨即到場，以涉嫌殺人未遂罪當場逮捕這名女子，並沒收在案發現場發現的刀。警方表示，女子基本上承認指控。
根據目擊民眾所拍攝的影片顯示，1名身穿白色夾克外套的人遭警察包圍，嫌犯低著頭未反抗警察。
《產經新聞》報導，該名女子向警方供稱，「我想過要殺人。」此外，警方除了在車廂內尋獲一把長度約十多公分的刀之外，也在該名女子的手袋中發現另一把刀。
福岡北九州市商店街大火，火勢持續13小時
《NHK World》報導，日本福岡縣北九州市小倉站附近的魚町銀天街3日下午3點左右發生火災，火勢持續13個小時，至今日凌晨4點左右才被撲滅。
《NHK》報導，消防部門表示，他們出動30多輛消防車才成功熄滅火勢，大火已燒毀多棟建築物。根據消防部門掌握的初步受災情況數據，魚町銀天街燃燒面積約2900平方公尺，有35家商店被燒毀。
警方透露，起火點可能是從一間餐廳的鍋子開始，目前仍在詳細調查起火原因。
魚町銀天街創立於1951年，是日本最早的拱廊商店街，內部有許多酒吧和餐館。
新聞來源
- Knife-wielding woman wounds 4 on Tokyo loop line train（NHK World）
- Major fire in Japan's Kitakyushu City dining area extinguished（NHK World）
- 「人を殺そうと思った」山手線で乗客切り付けの女が供述 被害者と面識なしか 包丁２本押収 警視庁（產經新聞）
- 北九州 小倉北区飲食店火災 35店舗 約2900平方メートル焼ける（NHK）
- 東急東横線 東京メトロ副都心線 全線で運転見合わせ（NHK）
- 東急東横線と東京メトロ副都心線 全線で運転再開（NHK）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
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