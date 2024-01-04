開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/04,
印太

日本2024開年不平靜：東京秋葉原昨晚發生持刀砍人，今晨澀谷再傳持刀揮舞；北九州商店街大火持續13小時燒毀35商家

日本2024開年不平靜：東京秋葉原昨晚發生持刀砍人，今晨澀谷再傳持刀揮舞；北九州商店街大火持續13小時燒毀35商家
北九州市魚町銀天街發生大火｜Photo Credit: 截圖自 ANNnewsCH

我們想讓你知道的是

日本昨天才有一名女子在東京JR電車上持刀揮舞，最後造成4人受傷的事件，今日上午東京澀谷站又傳出疑似有人持刀揮舞，警方獲報後隨即配備盾牌與刺股趕抵現場，所幸經過安全檢查，目前尚未發現該名持刀人物。

日本2024開年不平靜，繼石川強震、羽田機場起火事件後，昨（3）日北九州市知名商店街發生大火，火勢持續13小時才被撲滅，共計35間商店被燒毀。而昨天東京JR列車還發生隨機砍人案件，雖然嫌犯已落網，但今（4）日上午東京澀谷站疑似又再度發生同類型事件，導致東急東橫線、東京地鐵副都心線一度停駛。

澀谷站疑似有人持刀揮舞

今日上午東京澀谷站傳出疑似有人持刀揮舞事件，警方獲報後隨即配備盾牌與刺股趕抵現場。經過警方的安全檢查，目前尚未發現該名持刀人物。

《NHK》報導，東急電鐵公司表示，為了在東京澀谷站進行車內安全檢查，東急東橫線於上午10時55分全線停運。東京地鐵也宣布，副都心線暫停營運。待警方完成安全確認後，東急東橫線與東京地鐵副都心線皆在11點30分恢復運作。

秋葉原站持刀揮舞嫌犯落網

《NHK World》報導，日本3日晚間，1名20多歲女子在東京JR山手線駛向秋葉原站的電車內，隨機揮刀攻擊車廂內乘客，造成4名男性受傷，其中3人腹部與背部受重傷，目前傷患皆以送往醫院治療。

警方獲報後隨即到場，以涉嫌殺人未遂罪當場逮捕這名女子，並沒收在案發現場發現的刀。警方表示，女子基本上承認指控。

根據目擊民眾所拍攝的影片顯示，1名身穿白色夾克外套的人遭警察包圍，嫌犯低著頭未反抗警察。

《產經新聞》報導，該名女子向警方供稱，「我想過要殺人。」此外，警方除了在車廂內尋獲一把長度約十多公分的刀之外，也在該名女子的手袋中發現另一把刀。

福岡北九州市商店街大火，火勢持續13小時

《NHK World》報導，日本福岡縣北九州市小倉站附近的魚町銀天街3日下午3點左右發生火災，火勢持續13個小時，至今日凌晨4點左右才被撲滅。

《NHK》報導，消防部門表示，他們出動30多輛消防車才成功熄滅火勢，大火已燒毀多棟建築物。根據消防部門掌握的初步受災情況數據，魚町銀天街燃燒面積約2900平方公尺，有35家商店被燒毀。

警方透露，起火點可能是從一間餐廳的鍋子開始，目前仍在詳細調查起火原因。

魚町銀天街創立於1951年，是日本最早的拱廊商店街，內部有許多酒吧和餐館。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。