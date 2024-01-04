政府汰舊兩千補助結束! 三陽迪爵大補貼五千元 業界最高補助23,800元

三陽2024年一月推出迪爵125大補貼加碼5,000元(非汰舊、汰舊同享三陽加碼$2,000(直扣)+三陽汰舊換新再加碼$3,000(電匯))，業界汰舊最高補助23,800元。政府汰舊補助結束，三陽大補貼，幫你補好補滿，輕鬆入手CP值滿點迪爵125，騎好車，迎新年，讓你輕輕鬆鬆一整年。

迪爵125深藏不露3大關鍵DNA

鎖定上班通勤族及家庭用戶的迪爵125，有著深藏不露3大關鍵DNA，也因這三項重要核心技術，成為三陽產品在一片競爭紅海當中脫穎而出的重要關鍵，不少消費者稱真的是長效定心丸。

『好品質』日本京濱噴射系統：運轉穩定、耐用度高，騎得更長久。 『好安全』全新CBS2.0剎車系統：通過歐盟安全認證，SYM獨家技術CBS2.0連動剎車系統，有效縮短剎車距離39%，讓剎停更快更穩更安全！ 『好省油』一級油耗：能解決通勤族頻繁加油問題，不再常常跑加油站！

耐操舒適的迪爵125更是解決了許多通勤族養車煩惱，這次搭配大補貼加碼5,000元(非汰舊、汰舊同享三陽加碼$2,000(直扣)+三陽汰舊換新再加碼$3,000(電匯))，業界汰舊最高補助23,800元，CP值滿點。不僅如此迪爵125更配備了零後仰懸吊系統A.L.E.H.，讓起步加速都更加平穩順暢。

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政府汰舊補助結束 三陽大補貼加碼五千 迪爵125業界最高補助23,800元(汰舊)

◆活動時間：2024/01/02-01/31，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。

◆迪爵125汰舊最高補助23,800元=三陽購車金$14,500(直扣)+三陽大補貼加碼5,000元(非汰舊、汰舊同享三陽加碼$2,000(直扣)+三陽汰舊換新再加碼$3,000(電匯))+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。

◆迪爵125汰舊換新加碼3,000元(電匯)，與國稅局貨物稅汰舊換新補助4,000元申請條件一致，除條件符合並需向國稅局提出申請，得享有迪爵125汰舊換新加碼3,000元優惠。

◆政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。

◆本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。

◆詳細介紹請至SYM官網 → https://tw.sym-global.com/newslist-55-page133

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